Szoboszlai Dominik zokogó fotója tűnt fel a világbajnokságon

Szoboszlai Dominik sosem csinált titkot belőle, minden álma, hogy a magyar válogatottat csapatkapitányként kivezesse a világbajnokságra. Együttesünk éppen 40 éve szerepelt utoljára a seregszemlén, s tavaly ősszel sokáig úgy tűnt, a pótselejtező szinte biztosan összejön. Az írek elleni selejtező 96. percéig nekünk állt a zászló, végül a vendégek 3-2-re nyertek, s minden magyar összeomlott a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik hosszú-hosszú percekig zokogott, s a mai napig nem tud napirendre térni a dráma felett. Ezekből a pillanatokból került most egy darab Mexikóvárosba.
A helyi Reforma sugárúton állították ki a futballal kapcsolatos fotókat. Magyarországot Réti Zsolt fényképe képviseli, a fotón a könnyező Szoboszlait vigasztalják a szurkolók. A kiállított képet ide kattintva nézheted meg.
A Liverpool labdarúgója elmondta, most kis szünetet tart, ha nem muszáj, akkor nem nézi meg a labdarúgó-vb meccseit. Jelenleg feleségével, Buzsik Borkával nyaral Olaszországban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.