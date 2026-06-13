Szoboszlai Dominik zokogó fotója tűnt fel a világbajnokságon

Szoboszlai Dominik sosem csinált titkot belőle, minden álma, hogy a magyar válogatottat csapatkapitányként kivezesse a világbajnokságra. Együttesünk éppen 40 éve szerepelt utoljára a seregszemlén, s tavaly ősszel sokáig úgy tűnt, a pótselejtező szinte biztosan összejön. Az írek elleni selejtező 96. percéig nekünk állt a zászló, végül a vendégek 3-2-re nyertek, s minden magyar összeomlott a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik hosszú-hosszú percekig zokogott, s a mai napig nem tud napirendre térni a dráma felett. Ezekből a pillanatokból került most egy darab Mexikóvárosba.

Szoboszlai Dominik a drámai pillanatokban

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A helyi Reforma sugárúton állították ki a futballal kapcsolatos fotókat. Magyarországot Réti Zsolt fényképe képviseli, a fotón a könnyező Szoboszlait vigasztalják a szurkolók. A kiállított képet ide kattintva nézheted meg.

Szoboszlai Dominik nyaral a vb helyett

A Liverpool labdarúgója elmondta, most kis szünetet tart, ha nem muszáj, akkor nem nézi meg a labdarúgó-vb meccseit. Jelenleg feleségével, Buzsik Borkával nyaral Olaszországban.