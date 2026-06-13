Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Anett, Antal névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai Dominik zokogó fotója tűnt fel a világbajnokságon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 20:05
világbajnokságfotó
A magyar válogatott csapatkapitánya csak fényképen jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra. Szoboszlai Dominik szurkolókkal közös képe kiállítási darab lett.

Szoboszlai Dominik sosem csinált titkot belőle, minden álma, hogy a magyar válogatottat csapatkapitányként kivezesse a világbajnokságra. Együttesünk éppen 40 éve szerepelt utoljára a seregszemlén, s tavaly ősszel sokáig úgy tűnt, a pótselejtező szinte biztosan összejön. Az írek elleni selejtező 96. percéig nekünk állt a zászló, végül a vendégek 3-2-re nyertek, s minden magyar összeomlott a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik hosszú-hosszú percekig zokogott, s a mai napig nem tud napirendre térni a dráma felett. Ezekből a pillanatokból került most egy darab Mexikóvárosba.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a drámai pillanatokban
Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

A helyi Reforma sugárúton állították ki a futballal kapcsolatos fotókat. Magyarországot Réti Zsolt fényképe képviseli, a fotón a könnyező Szoboszlait vigasztalják a szurkolók. A kiállított képet ide kattintva nézheted meg.

Szoboszlai Dominik nyaral a vb helyett

A Liverpool labdarúgója elmondta, most kis szünetet tart, ha nem muszáj, akkor nem nézi meg a labdarúgó-vb meccseit. Jelenleg feleségével, Buzsik Borkával nyaral Olaszországban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu