Fortuna kegyeltjei: akik ezen a napon születtek, mágnesként vonzzák a pénzt, a sikert és a hatalmat

Fortuna, a szerencse és a bőség istennője a numerológia szerint nem véletlenszerűen választja ki kegyeltjeit. Azok, akik 1-es vagy 8-as születési számmal, illetve a 11-es vagy 22-es mesterszám energiájával születtek, különleges erőt hordoznak. Életük során gyakran kerülnek olyan helyzetekbe, ahol egy döntés, egy lehetőség vagy egy fordulat teljesen új szintre emeli őket, anyagi- és társadalmi értelemben.
A numerológia szerint a 8-as a legerősebb pénzenergia szám. Akik 8-án, esetleg 8.hó 8-án születtek, ösztönösen képesek stabil anyagi alapokat teremteni, és gyakran már fiatalon megmutatkozik bennük az a belső erő, amely a siker felé vezeti őket.
Fortuna különösképpen támogatja a 8-as rezgésű embereket, mert ez a szám az anyagi világ feletti uralmat és az építkezés képességét hordozza. Ezek a személyek nemcsak pénzt vonzanak, hanem képesek hosszú távon is megtartani egzisztenciájukat és gyarapítani vagyonukat. Nem ritka, hogy életük során vezetői pozícióba kerülnek, vagy saját erejükből teremtenek igazán jelentős értékeket. A 8-as szám rezgése kisebb mértékben a 17-én és 26-án születettekre is kihat.
Az 1-jén vagy 10-én születettek a numerológia szerint valódi úttörők. Az 1-es a vezetés, az önállóság és az erős akarat száma. Ezek az emberek nem követik a mások által járt utat – ők maguk teremtik meg a saját sorsukat. Fortuna az 1-es energiájú személyeket különleges karizmával és hatalmas belső erővel ruházza fel. Döntéseik nemcsak a saját életüket, hanem mások sorsát is meghatározhatják. Ez a születési szám a teremtőerőt szimbolizálja, és lehetővé teszi, hogy viselője akár a semmiből is jelentős sikereket érjen el.
Akik 19-én és 28-án születtek, szintén részesülnek a szerencse áldásából.
Különösen erős teremtőerővel bírnak azok, akik olyan sorsszámokkal rendelkeznek, hogy bármely hónap 11. napján, illetve január 11-én vagy november 11-én születtek.
A 11-es mesterszám a rendkívüli intuíció, a karizmatikus kisugárzás és a sorsszerűen felbukkanó lehetőségek száma.
A szerencse gyakran váratlan fordulatokon keresztül segíti őket, és életük során szinte csodával határos módon keveredhetnek ki a legnehezebb helyzetekből is. Váratlan, szerencsés helyzetek hirtelen magasabb szintre emelhetik őket- akár pénzügyi, akár szociális szempontból. Ezek az emberek ösztönösen érzik, mikor kell lépniük, és mikor érkezett el az ő idejük.
A numerológia egyik legerősebb rezgést hordozó száma a 22-es, amely különösen azokra gyakorol hatást, akik bármelyik hónap 22- én, vagy február 22-én születtek.
Ez az úgynevezett „építőmester” szám, amely a tartós siker, a stabilitás és a nagy volumenű életfeladatok, küldetések energiáját hordozza.
Fortuna a 22-es számot viselő embereknek semmihez sem fogható teremtőerőt kölcsönöz. Képesek nemcsak saját életüket, hanem környezetükben élőket is magasabb szintre emelni, és bármilyen mélypontról főnixmadárként újjászületve továbbhaladni, akiknek ilyen sorsmissziószámaik vannak.
Az ő sikerük nem véletlen, hanem a karizmatikus egyéniségük és mély, belső erejük eredménye – amely sokszor már születésük pillanatában is érzékelhető. Nem meglepő, hogy a világ legsikeresebb üzletemberei között is feltűnően sok a 22-es rezgésű személy. Nagy dolgok kivitelezésére hivatottak, amivel általában tisztában is vannak.
Fortuna támogató energiája akkor aktiválódik legerősebben, ha az ember mer dönteni, előrelépni és felelősséget vállalni a saját sorsáért. Az 1-es és 8-as, valamint a 11-es és 22-es számokat viselők sikere nem véletlen: a bátorság, a tudatos építkezés és az önmagukba vetett hit nyitja meg számukra a bőség kapuit. Amikor felismerik saját teremtőerejüket, Fortuna segítségével szinte megállíthatatlanná válnak.
