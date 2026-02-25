Fortuna kegyeltjei: akik ezen a napon születtek, mágnesként vonzzák a pénzt, a sikert és a hatalmat

Fortuna, a szerencse és a bőség istennője a numerológia szerint nem véletlenszerűen választja ki kegyeltjeit. Azok, akik 1-es vagy 8-as születési számmal, illetve a 11-es vagy 22-es mesterszám energiájával születtek, különleges erőt hordoznak. Életük során gyakran kerülnek olyan helyzetekbe, ahol egy döntés, egy lehetőség vagy egy fordulat teljesen új szintre emeli őket, anyagi- és társadalmi értelemben.

Fortuna, a szerencse és a bőség istennője a születési számaik alapján választja ki a kegyeltjeit.

A 8-as és az 1-es születési szám jelentése.

A 11-es mesterszám a született vezetőké, ők Fortuna kiválasztottjai.

A 22-es mesterszám az úgynevezett „építőmester” szám.

A születési számaink komoly hatással vannak az anyagi helyzetünkre.

Fotó: Shutterstock AI Generator / shutterstock

Fortuna és a 8-as születési szám: a pénz mágneses ereje

A numerológia szerint a 8-as a legerősebb pénzenergia szám. Akik 8-án, esetleg 8.hó 8-án születtek, ösztönösen képesek stabil anyagi alapokat teremteni, és gyakran már fiatalon megmutatkozik bennük az a belső erő, amely a siker felé vezeti őket.

Fortuna különösképpen támogatja a 8-as rezgésű embereket, mert ez a szám az anyagi világ feletti uralmat és az építkezés képességét hordozza. Ezek a személyek nemcsak pénzt vonzanak, hanem képesek hosszú távon is megtartani egzisztenciájukat és gyarapítani vagyonukat. Nem ritka, hogy életük során vezetői pozícióba kerülnek, vagy saját erejükből teremtenek igazán jelentős értékeket. A 8-as szám rezgése kisebb mértékben a 17-én és 26-án születettekre is kihat.

Fortuna és az 1-es szám: született vezetők és irányítók

Az 1-jén vagy 10-én születettek a numerológia szerint valódi úttörők. Az 1-es a vezetés, az önállóság és az erős akarat száma. Ezek az emberek nem követik a mások által járt utat – ők maguk teremtik meg a saját sorsukat. Fortuna az 1-es energiájú személyeket különleges karizmával és hatalmas belső erővel ruházza fel. Döntéseik nemcsak a saját életüket, hanem mások sorsát is meghatározhatják. Ez a születési szám a teremtőerőt szimbolizálja, és lehetővé teszi, hogy viselője akár a semmiből is jelentős sikereket érjen el.