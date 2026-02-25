Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Fortuna kegyeltjei: akik ezen a napon születtek, mágnesként vonzzák a pénzt, a sikert és a hatalmat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 08:45
Vannak emberek, akiknek az életében a siker és az anyagi biztonság szinte törvényszerűen jelenik meg. A numerológia szerint Fortuna különösen támogatja azokat, akik bizonyos születési számok energiájával érkeztek erre a világra. Ezek a számok nemcsak anyagi javakat, hanem vezetői erőt és rendkívüli érvényesülési képességet is adhatnak viselőiknek.
Szlovák Eszter
Fortuna, a szerencse és a bőség istennője a numerológia szerint nem véletlenszerűen választja ki kegyeltjeit. Azok, akik 1-es vagy 8-as születési számmal, illetve a 11-es vagy 22-es mesterszám energiájával születtek, különleges erőt hordoznak. Életük során gyakran kerülnek olyan helyzetekbe, ahol egy döntés, egy lehetőség vagy egy fordulat teljesen új szintre emeli őket, anyagi- és társadalmi értelemben. 

  • Fortuna, a szerencse és a bőség istennője a születési számaik alapján választja ki a kegyeltjeit. 
  • A 8-as és az 1-es születési szám jelentése.
  • A 11-es mesterszám a született vezetőké, ők Fortuna kiválasztottjai.
  • A 22-es mesterszám az úgynevezett „építőmester” szám.
Születési számok kavarognak az Univerzumban.
A születési számaink komoly hatással vannak az anyagi helyzetünkre. 
Fotó: Shutterstock AI Generator /   shutterstock

Fortuna és a 8-as születési szám: a pénz mágneses ereje

A numerológia szerint a 8-as a legerősebb pénzenergia szám. Akik 8-án, esetleg 8.hó 8-án születtek, ösztönösen képesek stabil anyagi alapokat teremteni, és gyakran már fiatalon megmutatkozik bennük az a belső erő, amely a siker felé vezeti őket.

Fortuna különösképpen támogatja a 8-as rezgésű embereket, mert ez a szám az anyagi világ feletti uralmat és az építkezés képességét hordozza. Ezek a személyek nemcsak pénzt vonzanak, hanem képesek hosszú távon is megtartani egzisztenciájukat és gyarapítani vagyonukat. Nem ritka, hogy életük során vezetői pozícióba kerülnek, vagy saját erejükből teremtenek igazán jelentős értékeket.  A 8-as szám rezgése kisebb mértékben a 17-én és 26-án születettekre is kihat. 

Fortuna és az 1-es szám: született vezetők és irányítók

Az 1-jén vagy 10-én születettek a numerológia szerint valódi úttörők. Az 1-es a vezetés, az önállóság és az erős akarat száma. Ezek az emberek nem követik a mások által járt utat – ők maguk teremtik meg a saját sorsukat. Fortuna az 1-es energiájú személyeket különleges karizmával és hatalmas belső erővel ruházza fel. Döntéseik nemcsak a saját életüket, hanem mások sorsát is meghatározhatják. Ez a születési szám a teremtőerőt szimbolizálja, és lehetővé teszi, hogy viselője akár a semmiből is jelentős sikereket érjen el. 

Akik 19-én és 28-án születtek, szintén részesülnek a szerencse áldásából. 

A 11-es mesterszám: Fortuna intuitív kiválasztottjai

Különösen erős teremtőerővel bírnak azok, akik olyan sorsszámokkal rendelkeznek, hogy bármely hónap 11. napján, illetve január 11-én vagy november 11-én születtek. 

A 11-es mesterszám a rendkívüli intuíció, a karizmatikus kisugárzás és a sorsszerűen felbukkanó lehetőségek száma.

A szerencse gyakran váratlan fordulatokon keresztül segíti őket, és életük során szinte csodával határos módon keveredhetnek ki a legnehezebb helyzetekből is. Váratlan, szerencsés helyzetek hirtelen magasabb szintre emelhetik őket- akár pénzügyi, akár szociális szempontból. Ezek az emberek ösztönösen érzik, mikor kell lépniük, és mikor érkezett el az ő idejük.

A 22-es mesterszám: Fortuna építőmesterei

A numerológia egyik legerősebb rezgést hordozó száma a 22-es, amely különösen azokra gyakorol hatást, akik bármelyik hónap 22- én, vagy február 22-én születtek.

Ez az úgynevezett „építőmester” szám, amely a tartós siker, a stabilitás és a nagy volumenű életfeladatok, küldetések energiáját hordozza.

Fortuna a 22-es számot viselő embereknek semmihez sem fogható teremtőerőt kölcsönöz. Képesek nemcsak saját életüket, hanem környezetükben élőket is magasabb szintre emelni, és bármilyen mélypontról főnixmadárként újjászületve továbbhaladni, akiknek ilyen sorsmissziószámaik vannak. 

Az ő sikerük nem véletlen, hanem a karizmatikus egyéniségük és mély, belső erejük eredménye – amely sokszor már születésük pillanatában is érzékelhető. Nem meglepő, hogy a világ legsikeresebb üzletemberei között is feltűnően sok a 22-es rezgésű személy. Nagy dolgok kivitelezésére hivatottak, amivel általában tisztában is vannak.

Fortuna támogató energiája akkor aktiválódik legerősebben, ha az ember mer dönteni, előrelépni és felelősséget vállalni a saját sorsáért. Az 1-es és 8-as, valamint a 11-es és 22-es számokat viselők sikere nem véletlen: a bátorság, a tudatos építkezés és az önmagukba vetett hit nyitja meg számukra a bőség kapuit. Amikor felismerik saját teremtőerejüket, Fortuna segítségével szinte megállíthatatlanná válnak. 

Az alábbi meditációs videó segíthet a siker elérésében:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:


 

