Ez a 3 csillagjegy a legpocsékabb apa a horoszkóp szerint – Reméljük, a te párod nincs köztük

Vannak férfiak, akik egyszerűen arra születtek, hogy szülővé váljanak, és felneveljenek pár imádnivaló gyerkőcöt. Figyelmesek, gondoskodók, önfeláldozók, de következetesek. A horoszkóp alapján azonban van 3 csillagjegy, akik nem túl jó apa-alapanyagok. Közülük kerülnek ki a legpocsékabb szülők az asztrológia szerint!

A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek lesznek a legpocsékabb apák / Fotó: Sudarat Thaneerat / shutterstock

Nincs bennük rossz szándék, de nem érzik, mikor mi lenne a feladatuk.

Sokszor inkább barátai a gyerekeiknek, mint felelős szülők.

A horoszkóp szerint nehezen megy nekik a nevelés.

Horoszkóp: ebből a 3 csillagjegyből lesz a legrosszabb apa

A Vízöntő apa

A Vízöntő apákkal nem az a probléma, hogy nincsenek eléggé jelen a gyerek életében, inkább az, hogy nem túl jók az érzelmek kifejezésében és kezelésében. Szeretnek lazák és spontának lenni. Úgy gondolkodni, mintha nem létezne olyan probléma, ami nem oldja meg magát. Ezért úgy tűnhet, hanyagul állnak a gyermekneveléshez, pedig a valódi hibájuk az, hogy úgy gondolják, elég, ha „jófej” szülők. Amivel az a probléma, hogy a gyerekeknek nem csupán szabadság és jó társaság kell, de olykor egy kemény, utukat egyengető kéz is.

A Nyilas apa

Egy Nyilas férfi csak úgy falja az életet. Kalandozik, tervezget, és ezt a gyerekeinek is szeretné átadni. Viszont előfordul, hogy nem veszi figyelembe, mi az, amit ő tart izgalmasnak vagy érdekesnek, és mi az, ami a gyerekeknek is az. Sokszor, ami a Nyilas apának vérpezsdítő, az egy gyereknek csak ijesztő vagy bizonytalanságot keltő. A csillagjegyre jellemző, hogy nem követ szabályokat és rendszert, ezért nincs következetesség sem a hozzáállásában. Ami egyik nap még szabad, az másnap már nem fér bele. Az élmények közben elfelejt nevelni. Tipikusan egy szórakoztató apuka, de sokszor kiszámíthatatlan.

Az Oroszlán apa

Az Oroszlán apuka imádja a gyerekeit – ez nem is kérdés. Ugyanakkor oda van azért is, amit a kölykök képviselnek: a saját büszkeségéért. Ezért hajlamos túlzásokba esni akkor, amikor örömöt akar nekik szerezni. Ajándékokkal, figyelemmel halmozza el őket, de közben megfeledkezik arról, hogy néha nem erre van szükségük egy apafigurától. Szeretne jó apa lenni, de néha jobban figyel arra, hogy annak tűnjön, mintsem hogy valóban figyelmet fordítson rájuk. A horoszkóp szerint az Oroszlán igazán értékes dolgokat tud tanítani a gyerekeinek, de ehhez néha el kell engednie azt a törekvést, hogy tökéletes benyomást keltsen másokban, és igazán oda kell figyelnie arra, milyen apai magatartásra van a jelen helyzetben szükség.