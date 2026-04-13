Ezek a hangok nem ebből a világból jönnek? Egyre többen tapasztalják a fehér zaj félelmetes hatásait

A megmagyarázhatatlan eredetű, digitális eszközökkel rögzített hangok jelensége régóta foglalkoztatja a kutatókat és a hétköznapi embereket egyaránt. Talán veled is előfordult már, hogy a rádiód vagy tévéd magától bekapcsolt, esetleg a telefonod adott ki furcsa zajt. Ennél azonban még velőtrázóbb élmény, mikor egy hang- vagy videófelvételen olyan hangfoszlányok jelennek meg, amelyek a rögzítés pillanatában nem voltak hallhatók – vagy elvileg semmilyen külső forrásból nem származhatnak. Ezek a momentumok sokszor ijesztőek, ugyanakkor egyre többen számolnak be róluk, és keresik a választ arra, mi állhat a fehér zaj hátterében.

A fehér zaj, az úgynevezett elektronikus hangjelenségek, vagyis az EVP-k a parapszichológia területéhez tartoznak.

Egy dokumentált eset szerint egy brit férfi éppen régi kazettákat digitalizált, amikor különös dolog történt. A felvételen eredetileg csak egy üres szoba halk, semleges háttérzöreje szerepelt, amikor azonban visszahallgatta az anyagot, egy rövid, tiszta hang is egyértelműen kivehető volt: „Hello…”

A férfi biztos volt benne, hogy a felvétel készítésekor senki nem tartózkodott a helyiségben. A furcsa hang, ami kiejti a „hello” szót, mégis újra és újra visszahallgatható volt, mintha valaki rövid időre belebeszélt volna az ürességbe. De ha ez tényleg igaz, vajon mi okozhatja ezt a hátborzongató jelenséget.

Mi az az EVP?

Az úgynevezett elektronikus hangjelenségek, vagyis az EVP-k (Electronic Voice Phenomena) a parapszichológia határterületéhez tartoznak. Ez a kutatási irány olyan jelenségekkel foglalkozik, amelyek túlmutatnak a hagyományos érzékszervi érzékelésen – például a telepátiát, megérzéseket vagy a tudat különleges állapotait vizsgálják.

Az EVP különlegessége abban rejlik, hogy technikai eszközökön keresztül mutatkozik meg valami, amit nem tudunk tudományosan megmagyarázni – így egyszerre kapcsolódik a modern technológiához és paranormális jelenségek világához. Éppen ezért az EVP régóta foglalkoztatja nemcsak az amatőr kutatókat, hanem hangmérnököket és a parapszichológusokat is: suttogásokat, kimondott neveket és rövid mondatokat, de akár kérdésekre adott kéretlen válaszokat is rögzítettek már.