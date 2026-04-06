Traumakötés: 3 jel, hogy nem szerelem az, amit érzel

Sokan hajlamosak minden zűrös párkapcsolatra ráhúzni a „trauma-kötés” kifejezést, de a valóság ennél sokkal sötétebb és pusztítóbb. Ez a kifejezés nem egy egyszerű se veled, se nélküled kapcsolatot takar, hanem egy olyan láthatatlan pórázt, ahol a bántalmazó fél a traumáidnál fogva ejt csapdába. Egy traumakötéses dinamikában gyakran tapasztalod meg gyorsan egymás után a fájdalmat és a megkönnyebbülést, ami egy szerencsejáték-függőség szerű állapotot eredményez.
Ez a „húzd meg, ereszd meg” dinamika, ami ezekre a kapcsolatokra jellemző. Előbb-utóbb szétzilálja a biztonságérzetet. Nehéz észrevenni, mivel ezáltal függőség alakul ki és a ritka, de annál édesebb békülések miatt képesek vagyunk elviselni a folyamatos megaláztatást. Ha te is azon gondolkodsz, hogy szerelem-e amit érzel, vagy csak ragaszkodás, az alábbi 3 jel segít eldönteni, mi a helyzet.
Kérj segítséget, ha ezek igazak rád. Lehet, hogy te is traumakötéses párkapcsolatban vagy:
Terri Messman, a Miami University klinikai pszichológusa szerint az ilyen kapcsolatok legnagyobb csapdája az, amikor a kedvesség és a gyűlölet érzései szélsőségesen váltakoznak a partner iránt. Ilyenkor olyan jelenetek jönnek, amiket csak latin-amerikai filmekben látni: nagy vallomások, bocsánatkérések és az az intenzív intimitás, amitől sokan azt hisszük, hogy ettől jó egy kapcsolat. Pedig csak az történik, hogy az elménk kétségbeesetten kapaszkodik kedvesünk múlt heti kedves verziójába, és emiatt hajlamosak vagyunk elfelejteni a mindennapos sértéseket és árulásokat. Ezzel szemben a valódi szerelem állandó biztonságérzetet ad.
Messman szerint nem kéne felelősséget éreznünk a másik viselkedéséért. Ha el tudja érni, hogy azért kérünk bocsánatot, mert megbántott, akkor ott egyértelműen baj van. Ha elkezdjük kisebbre húzni magunkat, csak hogy ne provokáljuk ki a feszültséget, akkor lassan elkezdtük feladni saját magunkat.
Messman szerint, ha az identitás és az önértékelés is eköré fonódott, akkor még egy sima sms-es vagy egy nem fogadott hívás is pánikreakciót okozhat. Egy egészséges párkapcsolatban a partnerünk az életünk része, de nem ő határozza meg ennek a mindennapjaink kereteit. Ha nem így van, akkor a párunk elvesztésének veszélyével attól kezdünk el rettegni, hogy önmagunkat is elveszítjük.
Trauma-kötések túlélésen, reményen és időszakos megkönnyebbülésen alapulnak, emiatt a trauma-kötelékeket nehéz elvágni. Egy megbízható barát, egy terapeuta segíthet kiutat mutatni, és olyan döntéseket hozni, amelyek segítenek megteremteni a valódi érzelmi biztonságot.
