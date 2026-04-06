Traumakötés: 3 jel, hogy nem szerelem az, amit érzel

Sokan hajlamosak minden zűrös párkapcsolatra ráhúzni a „trauma-kötés” kifejezést, de a valóság ennél sokkal sötétebb és pusztítóbb. Ez a kifejezés nem egy egyszerű se veled, se nélküled kapcsolatot takar, hanem egy olyan láthatatlan pórázt, ahol a bántalmazó fél a traumáidnál fogva ejt csapdába. Egy traumakötéses dinamikában gyakran tapasztalod meg gyorsan egymás után a fájdalmat és a megkönnyebbülést, ami egy szerencsejáték-függőség szerű állapotot eredményez.

A traumakötéses kapcsolatok gyakran járnak fájdalommal.

Az ilyen kapcsolatokban gyorsan váltakozó, szélsőséges érzelmek jelennek meg.

Folyamatos bűntudatot okoznak a másik kiszámíthatatlan dühkitörései.

A barátok és családtagok leépülnek a kapcsolat érdekében.

A kapcsolat teljesen felemészti az alávetett fél személyiségét.

Bénító rettegést okoz a szakítás gondolata és az egyedülléttől való félelem.

Ez a „húzd meg, ereszd meg” dinamika, ami ezekre a kapcsolatokra jellemző. Előbb-utóbb szétzilálja a biztonságérzetet. Nehéz észrevenni, mivel ezáltal függőség alakul ki és a ritka, de annál édesebb békülések miatt képesek vagyunk elviselni a folyamatos megaláztatást. Ha te is azon gondolkodsz, hogy szerelem-e amit érzel, vagy csak ragaszkodás, az alábbi 3 jel segít eldönteni, mi a helyzet.

A traumakötés 3 jele

Kérj segítséget, ha ezek igazak rád. Lehet, hogy te is traumakötéses párkapcsolatban vagy:

1. A kapcsolatban felváltva tapasztalható a szeretet és a gyűlölet érzése

Terri Messman, a Miami University klinikai pszichológusa szerint az ilyen kapcsolatok legnagyobb csapdája az, amikor a kedvesség és a gyűlölet érzései szélsőségesen váltakoznak a partner iránt. Ilyenkor olyan jelenetek jönnek, amiket csak latin-amerikai filmekben látni: nagy vallomások, bocsánatkérések és az az intenzív intimitás, amitől sokan azt hisszük, hogy ettől jó egy kapcsolat. Pedig csak az történik, hogy az elménk kétségbeesetten kapaszkodik kedvesünk múlt heti kedves verziójába, és emiatt hajlamosak vagyunk elfelejteni a mindennapos sértéseket és árulásokat. Ezzel szemben a valódi szerelem állandó biztonságérzetet ad.