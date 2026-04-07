Nem kell Japánig utaznod a Sakura ünnepért – Budapesti helyszínek, ahol megcsodálhatod a cseresznyevirágzást

Ugye te is szeretnéd elcsípni a rózsaszínbe öltözött fővárost? Ha igen, itt a legjobb térkép hozzá! Ezeken a helyeken varázslatos élmény lesz a cseresznyevirágzás Budapesten!

A cseresznyefák virágzásának Japánban külön ünnepet szentelnek.

Magyarországon is egyre népszerűbb program a babarózsaszín gyümölcsfák megcsodálása tavasszal.

Ezen az 5 budapesti helyszínen kivételes látványt nyújtanak a virágba borult cseresznyefák.

Sakura ünnep 2026: a legszebb cseresznyevirágzás Budapesten

Tudtad, hogy a sakura, vagyis a cseresznyefa virágzás nem egyszerűen egy szemet kápráztató tavaszi természeti csoda, hanem egy fontos kulturális szimbólum is? Japánban évszázadok óta ünneplik a sakura virágzását, amely az élet szépségének és múlandóságának jelképe. A rózsaszín virágok csak igen rövid ideig maradnak a fákon – éppen ez adja varázsukat.

A japánok ilyenkor a hanami (szó szerint „virágnézés”) hagyományát követve kimennek a cseresznyefa-ligetekbe. A fák alatt piknikeznek, beszélgetnek, együtt töltik az időt, miközben gyönyörködnek a rózsaszín fákban. A virágzás Japánban akkora esemény, hogy külön előrejelző oldalakon követik, mikor melyik régióban bontják ki szirmaikat a fák, és számos fesztivált is rendeznek a tiszteletükre.

A japán díszcseresznyék érdekessége, hogy virágaik meddők – ezekből a fákból nem lesz gyümölcs. Az embereket nem a termésük, hanem a látványuk nyűgözi le.

Bár hazánkban nincs nagy hagyománya a sakurának, a város több pontján is lehetőséged van megcsodálni a rózsaszín fákat. Ha szeretnéd te is látni a tavasz legszebb arcát, ezeken a helyeken megteheted!

Ezeken a helyszíneken a legszebb a cseresznyevirágzás Budapesten

Cseresznyevirágzás a Millenáris Parkban és a Széllkapu Park domboldalán

Ha minél korábban szeretnél belecsöppenni a cseresznyevirágzás különleges budapesti hangulatába, érdemes a budai Millenáris környékén kezdened az utad. Március közepétől április közepéig a Széllkapu Park közelében található domboldal cseresznyefái sorra virágba borulnak.

A tópart felől különösen szép kilátás nyílik a domboldalon sorakozó fákra. A különböző fajták nem egyszerre nyílnak, így a látvány ráadásul folyamatosan változik, és amikor visszatérünk egy rövidke sétára, minden látogatáskor más arcát mutatja majd a tavasz.