Nem kell Japánig utaznod a Sakura ünnepért – Budapesti helyszínek, ahol megcsodálhatod a cseresznyevirágzást

Ugye te is szeretnéd elcsípni a rózsaszínbe öltözött fővárost? Ha igen, itt a legjobb térkép hozzá! Ezeken a helyeken varázslatos élmény lesz a cseresznyevirágzás Budapesten!
Tudtad, hogy a sakura, vagyis a cseresznyefa virágzás nem egyszerűen egy szemet kápráztató tavaszi természeti csoda, hanem egy fontos kulturális szimbólum is? Japánban évszázadok óta ünneplik a sakura virágzását, amely az élet szépségének és múlandóságának jelképe. A rózsaszín virágok csak igen rövid ideig maradnak a fákon – éppen ez adja varázsukat.
A japánok ilyenkor a hanami (szó szerint „virágnézés”) hagyományát követve kimennek a cseresznyefa-ligetekbe. A fák alatt piknikeznek, beszélgetnek, együtt töltik az időt, miközben gyönyörködnek a rózsaszín fákban. A virágzás Japánban akkora esemény, hogy külön előrejelző oldalakon követik, mikor melyik régióban bontják ki szirmaikat a fák, és számos fesztivált is rendeznek a tiszteletükre.
A japán díszcseresznyék érdekessége, hogy virágaik meddők – ezekből a fákból nem lesz gyümölcs. Az embereket nem a termésük, hanem a látványuk nyűgözi le.
Bár hazánkban nincs nagy hagyománya a sakurának, a város több pontján is lehetőséged van megcsodálni a rózsaszín fákat. Ha szeretnéd te is látni a tavasz legszebb arcát, ezeken a helyeken megteheted!
Cseresznyevirágzás a Millenáris Parkban és a Széllkapu Park domboldalán
Ha minél korábban szeretnél belecsöppenni a cseresznyevirágzás különleges budapesti hangulatába, érdemes a budai Millenáris környékén kezdened az utad. Március közepétől április közepéig a Széllkapu Park közelében található domboldal cseresznyefái sorra virágba borulnak.
A tópart felől különösen szép kilátás nyílik a domboldalon sorakozó fákra. A különböző fajták nem egyszerre nyílnak, így a látvány ráadásul folyamatosan változik, és amikor visszatérünk egy rövidke sétára, minden látogatáskor más arcát mutatja majd a tavasz.
Ha egy igazán látványos cseresznyevirágzást szeretnél látni, a VIII. kerületben található Füvészkert kötelező helyszín számodra! Itt több díszcseresznyefa is található, amelyek tavasszal mind egyszerre borulnak virágba.
A Füvészkertben ráadásul minden évben Sakura-ünnepet rendeznek. A japánokhoz hasonlóan a látogatók leülhetnek a fűbe a virágzó fák alatt, piknikezhetnek, valamint különböző japán tematikájú programokon vehetnek részt.
A Gellért-hegy déli lábánál elterülő Budai Arborétum kevésbé ismert, de annál hangulatosabb hely a cseresznyevirágzás idején. A virágzás időpontja minden évben az időjárástól függ, de általában április elején indul.
A kertben sétálva nemcsak cseresznyefákat csodálhatsz meg, de számos más virágzó növényt is. Tavasszal szinte minden lépésnél új színek és illatok fogadnak, így könnyen eltölthetsz itt akár több órát is.
Ha egy hosszabb sétára indulnál, a Budai Várnegyed délnyugati oldalán húzódó Tóth Árpád sétány a tökéletes választás a cseresznyefa-vadászathoz. Tavasszal a japán díszcseresznyefák miatt az egész sétány rózsaszín árnyalatokban pompázik.
A Déli pályaudvar felől közelítve már messziről látszanak a virágzó fák. Egy langyos tavaszi délutáni andalgás alkalmával mindenképp látogasd meg a környéket, mert a virágzó fák és a budai panoráma együtt egészen különleges élményt nyújt.
Zuglóban találod Magyarország első japánkertjét, amely egy archaikus síkvidéki teakert mintájára épült. A kert kialakítása a nyugalmat és a lelassulást szolgálja. A tavakban ázsiai mandarinrécék és indiai futókacsák úszkálnak, a növények között pedig olyan különlegességeket találsz, mint a lilaakác, az aranyvessző, a japánbirs vagy a szecsuáni mamutfenyő. A kertben több cseresznyefát is találhatsz, és bár többségük fiatal, tavasszal így is lenyűgöző látványt nyújtanak.
A kertben két kis sziget is található: a teknőc- és a darusziget, amelyek a japán kultúra két mitikus állatát idézik. A Sóhajok hídján átsétálva pedig a legenda szerint kívánhatsz is valamit!
A zuglói japánkert nem csupán egy szép hely;
