Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mágikus praktikák nőnapra – Így erősítsük a bennünk rejlő energiákat

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 08:30
spirituális energiaFöldanyanőnap
Különleges ereje van ennek a dátumnak, hiszen akár a nőiességünket is erősíthetjük, vagy éppen az érzelmeket is könnyebben befogadhatjuk. A Fanny magazin Iszet boszorkány főpapnő és mágust kérdezte arról, miként növelhetjük nőnapkor a spirituális női energiáinkat és mit illik adni ekkor a nőknek.
Bors
A szerző cikkei

Bátran mondhatjuk, hogy március 8. a női erő ünnepe, hiszen ez a különleges energia ott van mindenben és mindenhol. Egy nap, amikor a nőket ünnepeljük – lányokat, asszonyokat, édesanyákat és nagymamákat egyaránt. Nőnapkor virágot adunk, kedves szavakat mondunk és megállunk egy pillanatra, hogy kifejezzük a hálánkat azoknak a hölgyeknek, akik az életünket gazdagítják vagy gazdagították tudásukkal, és terelgettek az élet rögös útján. Ám, ha a mélyebb értelmét megnézzük, akkor ennek a napnak sokkal nagyobb jelentősége van minden egyes ember számára. Hiszen nemcsak azokról a hölgyekről szól, akik körülöttünk vannak, hanem az őseinkről, az ősanyáinkról az Istennői minőségről és a Földanyáról, aki minden élőnek az otthona – avat be minket Iszet boszorkány főpapnő és mágus.

Nőnapkor aktiválódó spirituális energiák.
Nőnapkor különleges energiákat aktiválhatunk
Fotó: Shutterstock AI Generator /   shutterstock
  • A nőnap nemcsak a jelenkori hölgyekről, hanem az őseinkről és a Földanyáról is szól. 
  • A női emlékezet és bölcsesség generációkon átívelő energiái. 
  • Egyszerű energianövelő gyakorlat nőnapra.
  • Nőnapi ajándékok és jelentésük.

Nőnapi energiák – A Földanya jelenléte

Az ősanyáink generációkon át adják a bölcsességet sokszor tudatosan, de néha csak csendben észrevétlenül, szívből jövő energiaként. Az emlékek bennünk élnek minden mozdulatban, minden kezdetben és végben. Ez a nap emlékeztet arra is, hogy a női minőség nem csupán külső szépség, hanem belső erő is. Egy olyan fény, ami egyszerre gyógyít és segít megteremteni az élet egyensúlyát. Ez az erő ott él minden nőben és emberben, mint a tiszta szeretet és az élet forrása. A Földanya az ősi női szimbólum, táplál minket és megtart az élet körforgásának kaotikus keréken. Ilyenkor ünnepeljük azt az ősi fényt is, amely generációkon át él bennünk.

Éppen ezért a mostani nőnap legyen kicsit más, mint az eddigiek: ha csupán egy pillanatra is, de gondoljunk az ősanyáinkra szeretettel és hálával. Persze tudom, hogy nemcsak ilyenkor kellene így tennünk, esetleg virágot, bonbont adnunk, apró gesztusokat tennünk, hanem olyankor is, amikor nincs semmilyen jeles dátum vagy különleges alkalom.

Egyszerű energianövelő gyakorlat

A nőnap a szerelem és a szeretet különféle kifejezésére is alkalmas energetikailag. Ugyanis az egységes energetikai rezgés által az érzelmek befogadására is nyitottabbak a hölgyek. Ahogy ezen a napon sokkal könnyebben lehet emelni a női energia és a nőiesség szintjét is. Ehhez a következő egyszerű mágikus praktikát érdemes elvégezni: reggel, amikor felkelünk, gyújtsunk meg egy gyertyát vagy mécsest, és ha van füstölő, akkor azt is. Üljünk le a gyertya elé és kérjük az ősanyákat, Földanyát, hogy tiszta energiával emeljék a rezgést a nőiesség érdekében. 

Mi legyen a nőnapi ajándék?

De nem árt figyelni arra sem, hogy mit ajándékozunk a hölgyeknek. Az érzelmek kifejezésének hangsúlyozása érdekében virágot ma minden esetben kell adni. Ha például egy férfi szeretne még egy kis plusz energiát a szerelem érdekében, akkor mielőtt átadja a virágot, leheljen rá finoman háromszor, és közben kérje a Földanya áldását.

  • Sárga szegfű: a bánat és az eltávolodás szimbóluma, így még akkor sem szabad ilyet ajándékozni, ha tudjuk, hogy akinek adnánk, az nagyon szereti.
  • Rózsa: a nőiesség, a szeretet és a szerelem jelképe, a szív energiája. De mindenképp szabadítsuk meg a tüskéitől átadás előtt, mert ha azok rajta maradnak, akkor az balszerencsét jelent.
  • Tulipán: a tiszta szeretet és a nőiesség szimbóluma, emellett a tavasz hírnöke és a megújulás jelképe.
  • Frézia: minden esetben a tiszta szándékot jelenti.
  • Jácint: a megújulás és az új kezdet jelképe.

Amennyiben a virág mellé meg bonbont is adunk, semmi esetre sem legyen alkoholos, mivel az rombolja a pozitív rezgést.

Az alábbi meditációs zene segít előhívni a női energiáidat:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu