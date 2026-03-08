Mágikus praktikák nőnapra – Így erősítsük a bennünk rejlő energiákat

Bátran mondhatjuk, hogy március 8. a női erő ünnepe, hiszen ez a különleges energia ott van mindenben és mindenhol. Egy nap, amikor a nőket ünnepeljük – lányokat, asszonyokat, édesanyákat és nagymamákat egyaránt. Nőnapkor virágot adunk, kedves szavakat mondunk és megállunk egy pillanatra, hogy kifejezzük a hálánkat azoknak a hölgyeknek, akik az életünket gazdagítják vagy gazdagították tudásukkal, és terelgettek az élet rögös útján. Ám, ha a mélyebb értelmét megnézzük, akkor ennek a napnak sokkal nagyobb jelentősége van minden egyes ember számára. Hiszen nemcsak azokról a hölgyekről szól, akik körülöttünk vannak, hanem az őseinkről, az ősanyáinkról az Istennői minőségről és a Földanyáról, aki minden élőnek az otthona – avat be minket Iszet boszorkány főpapnő és mágus.
Az ősanyáink generációkon át adják a bölcsességet sokszor tudatosan, de néha csak csendben észrevétlenül, szívből jövő energiaként. Az emlékek bennünk élnek minden mozdulatban, minden kezdetben és végben. Ez a nap emlékeztet arra is, hogy a női minőség nem csupán külső szépség, hanem belső erő is. Egy olyan fény, ami egyszerre gyógyít és segít megteremteni az élet egyensúlyát. Ez az erő ott él minden nőben és emberben, mint a tiszta szeretet és az élet forrása. A Földanya az ősi női szimbólum, táplál minket és megtart az élet körforgásának kaotikus keréken. Ilyenkor ünnepeljük azt az ősi fényt is, amely generációkon át él bennünk.
Éppen ezért a mostani nőnap legyen kicsit más, mint az eddigiek: ha csupán egy pillanatra is, de gondoljunk az ősanyáinkra szeretettel és hálával. Persze tudom, hogy nemcsak ilyenkor kellene így tennünk, esetleg virágot, bonbont adnunk, apró gesztusokat tennünk, hanem olyankor is, amikor nincs semmilyen jeles dátum vagy különleges alkalom.
A nőnap a szerelem és a szeretet különféle kifejezésére is alkalmas energetikailag. Ugyanis az egységes energetikai rezgés által az érzelmek befogadására is nyitottabbak a hölgyek. Ahogy ezen a napon sokkal könnyebben lehet emelni a női energia és a nőiesség szintjét is. Ehhez a következő egyszerű mágikus praktikát érdemes elvégezni: reggel, amikor felkelünk, gyújtsunk meg egy gyertyát vagy mécsest, és ha van füstölő, akkor azt is. Üljünk le a gyertya elé és kérjük az ősanyákat, Földanyát, hogy tiszta energiával emeljék a rezgést a nőiesség érdekében.
De nem árt figyelni arra sem, hogy mit ajándékozunk a hölgyeknek. Az érzelmek kifejezésének hangsúlyozása érdekében virágot ma minden esetben kell adni. Ha például egy férfi szeretne még egy kis plusz energiát a szerelem érdekében, akkor mielőtt átadja a virágot, leheljen rá finoman háromszor, és közben kérje a Földanya áldását.
Amennyiben a virág mellé meg bonbont is adunk, semmi esetre sem legyen alkoholos, mivel az rombolja a pozitív rezgést.
Az alábbi meditációs zene segít előhívni a női energiáidat:
