Te is sikeres lehetsz, ha beveted Iszet boszorkány mágikus praktikáit

A legtöbb ember szeretne sikeres lenni az élet különböző területein és ezért mindent el is követ. Akadnak köztük olyanok, akik mindent sokkal könnyebben érnek el, szinte erőfeszítés nélkül, őket nevezzük szerencséseknek, és részben valóban azok is. Nézzük meg, mi mindentől függ a siker egy ember életében – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Háromféle élethelyzet

Vannak, akik már kisgyermekként szerencsések, és egész életük során bármibe is fognak bele, sikerre viszik azt. Ők azok, akik már születésük előtt egy olyan lélekszerződést kötöttek, amely földi életükben a siker útjára tereli őket. Azonban sok esetben komoly árat kell fizetniük ezért, például egészségügyi problémákkal születhetnek, amelyek az egész életüket meghatározzák. Van olyan ember is, akik hosszú időn keresztül sikeres, majd egyik napról a másikra megtörik ez a szériája. Ez azért van, mert olyan szerződést írt magának, amely alapján meg kell tapasztalnia a nehezebb élethelyzeteket is. Ezzel azt tanulja meg, hogy képes-e újra felállni és megteremteni a sikert a saját életében. Néhány ember azonban egész életében küzd a sikerért, és bármennyire is tehetséges, sosem tudja elérni. Őket szokták pecheseknek nevezni.

Spirituális támogatás

Bármely élethelyzetről is beszélünk, a sikert igenis meg lehet teremteni nemcsak kitartó munkával, hanem spirituálisan is, sikermágia segítségével. Ezek a mágiák nem mindenkinél működnek egyformán hatékonyan. Azoknál, akik eleve egy sikeres szerződéssel születtek, inkább annak megtartása érdekében kell alkalmazni ezt. Természetesen ezeket a mágiákat kizárólag szakember végezheti el, mert csak ő tudja pontosan, mire van szüksége az illetőnek. De alapvető mágikus praktikákat bárki alkalmazhat attól függetlenül, hogy ért-e hozzá. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a mágiák nem garantálják a sikert és a pénzt, hanem a lehetőséget teremtik meg a célok eléréséhez.

Lehetnek akadályok

Ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani egy történetet: az egyik ügyfelem felnőtt gyermeke mindent megtett annak érdekében, hogy tanulmányai után sikeres munkát találjon a végzettségének megfelelően. Hónapok teltek el, és sehonnan semmilyen választ nem kapott. Amikor megnéztük az okokat, egyértelműen látszott, hogy az ő életútjában szegénység és sikertelenség volt megírva, ami akadályozta őt. Miután elvégeztünk egy siker mágiát, és ezáltal átírtuk a leszületési szerződését, megváltoztattuk a sikerének az útját. Rövid időn belül több állásajánlatot is kapott, innentől már csak rajta múlt, mennyire áll helyt a kiválasztott munkahelyen.

Ilyenkor alkalmazzuk! Milyen területeken vehetjük igénybe a szellemi segítséget? Például segíthet egy megfelelő állás megtalálásában vagy a meglévő munkahely légkörének javításában, például inspiráció növelésével, bármilyen termék vagy szolgáltatás értékesítésében, vizsgák és tanulmányok sikeres elvégzésében. Vagyis tulajdonképpen minden olyan élethelyzetben, ahol sikert szeretnénk elérni álmaink és céljaink megvalósításában, segíthet a sikermágia. Fontos azonban, hogy mindezt úgy tegyük, hogy másoknak ne ártsunk, mert csak így lehetünk igazán sikeresek a spirituális segítség igénybevételével.

Forrás: Fanny magazin