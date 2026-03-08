„Minden centiméter egy apró győzelem, könnyekkel a szemében” – 10 év küzdelem után állt lábra a sztrókkal született Hanna

A Heves vármegyei Nagyúton élő Czékmány Hanna története egyszerre szívszorító és felemelő. A kislány agyvérzéssel jött a világra: anyja várandóssága alatt felderítetlen vesevéna-trombózis alakult ki , születésekor pedig három vérrög szóródott szét az agyában, sztrókot kapott. A sztrók mellé epilepszia és központi idegrendszeri sérülés is társult. Az első orvosi vélemények nem sok reményt adtak.

Anya és lánya kéz a kézben küzdenek: minden lépés közös harc, minden apró siker közös győzelem. Így küzd a sztrók tüneteivel Hanna! (Fotó: olvasói)

Könnyek között állt lábra Hanna - így küzd a sztrók tüneteivel a tíz éves kislány

A sztrók egy életre megpecsételte Hanna sorsát. A család élete egyik napról a másikra alakult át: vizsgálatok, kórházi kezelések, fejlesztések és folyamatos bizonytalanság követte egymást. A kislány ma is kerekesszéket használ, és mindennapjai a terápiák köré szerveződnek.

Volt, amikor azt mondták, hogy örüljünk, ha életben marad. Nem láttak esélyt arra, hogy valaha önállóan egyen, vagy hogy bármilyen látványos javulás következzen be. De én akkor is tudtam, hogy ő több annál, mint amit mondanak róla

– meséli a Borsnak Hanna anyukája, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna.

Hanna sok mindent ért, és a saját kis nyelvén szavakat is mond. Minden apró hang, minden új mozdulat hatalmas öröm számunkra. Aki nem él benne, talán nem is sejti, mekkora munka van egyetlen centiméternyi előrelépés mögött

– meséli az édesanya.

Tíz év telt el azóta, hogy az orvosok lemondóan nyilatkoztak róla. Az utóbbi időben azonban elérkezett az a pillanat, amelyre Zsuzsanna hosszú évek óta várt: Hanna feláll, és rendszeresen jár a járás segítő rendszerrel.

Vannak pillanatok, amiket kívülről könnyebb nézni, mint belülről megélni… Ez most egy ilyen pillanat. A délutáni torna végére eltört a mécses. Hanna állt, függesztve, küzdve, sírással a szemében és mégis csinálta. Minden egyes mozdulat fájdalmas munka volt. Minden centiméter egy apró győzelem, könnyekkel a szemében

– osztotta meg követőivel Zsuzsanna a Hanna Álmaiért Alapítvány oldalán ahol a kislány fejlesztésére gyűjtenek.

Könnyek csillognak a szemében, miközben talpra áll, és megteszi a következő lépést (Fotó: olvasói)

A kislány járássegítővel, könnyek között tette meg a fontos lépéseit. A teste sokszor tiltakozik, hamar elfárad, de az akaratereje rendíthetetlen.

Egy gyermeknek nem így kellene megtanulnia állni. Nem könnyek között, nem ennyi küzdelemmel. De ő nem adja fel. Mi sem adjuk fel, azt hiszem soha. És örülök, mert Hanna minden nap bizonyítja, hogy az akarat erősebb lehet a nehézségnél

– teszi hozzá az édesanya.