Elégedetlen vagy a jelenlegi beosztásoddal? Akkor itt az idő, hogy ne csak elszenvedője, de irányítója is legyél az életednek! Mutatjuk, hogyan vonzhatod be az előléptetést egyszerűen!

Így vonzd be az előléptetést egyszerűen – Segítünk, hogy végre megtörténjen! / Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Fake it till you make it hozzáállás szükséges.

hozzáállás szükséges. Mutasd meg a teljesítményed.

Szerezz be egy babérlevelet.

Előléptetés bevonzása – így lépj szintet a munkahelyeden egyszerűen!

Gondolkodj vezetőként, még mielőtt az lennél

Az első lépés mindig fejben dől el. Aki előléptetésre vágyik, annak már most úgy kell viselkednie, mintha magasabb pozícióban dolgozna. Ez nem nagyképűséget jelent, hanem felelősségvállalást. A problémák helyett megoldásokat keresel, nem csak végrehajtasz, hanem javasolsz is. A vezetők hamar kiszúrják azokat, akikben több van annál, mint ami a munkaköri leírásban szerepel.

Ne maradj láthatatlan – a teljesítményt meg is kell mutatni

Sokan esnek abba a hibába, hogy csendben dolgoznak, és azt gondolják, majd magától feltűnik a főnöknek a munkájuk. A valóságban azonban a láthatóság kulcsfontosságú. Egy jól időzített beszámoló, egy sikeres projekt összefoglalása vagy egy jó ötlet egy értekezleten segíthet abban, hogy a neved felkerüljön a „számításba vehető” listára.

A fejlődés az egyik legerősebb jelzés

Ha évek óta ugyanazt csinálod, ne csodálkozz, hogy nem lépsz előre a karrieredben. Az új készségek elsajátítása, belső képzések, ezek mind azt mutatják: készen állsz a következő szintre. Ne feledd: a főnök nem gondolatolvasó. Egy őszinte beszélgetés az ambícióidról előre mutatóbb, mint hónapok hallgatása.

A babérkoszorú és a babérlevél a mai napig a kiválóság és a kitüntetés elismerésének jelképe / Fotó: Cherepanova Anastasiia / Shutterstock

Babérlevél a fiókban? Van, aki esküszik rá

Akkor most jöjjön a misztikusabb, spirituális megközelítés. Egyesek szerint nem árt egy kis „energetikai rásegítés”, egy kis mágia. A babérlevél már az ókorban is a siker és az elismerés szimbóluma volt – sokan ma is az íróasztaluk fiókjában tartják. Mások egy gyertyát gyújtanak, ráírják az óhajtott beosztás nevét, majd elégetik a babérlevelet, miközben azt mantrázzák „megkapom, mert megérdemlem, jár nekem”. Próbáld ki, ez a kis rituálés segíthet, hogy kellőképpen átszellemülj, hogy a kisugárzásod is visszatükrözze, te vagy az alkalmas ember a pozícióra.