Így vonzd be az előléptetést egyszerűen – Segítünk, hogy végre megtörténjen

Elégedetlen vagy a jelenlegi beosztásoddal? Akkor itt az idő, hogy ne csak elszenvedője, de irányítója is legyél az életednek! Mutatjuk, hogyan vonzhatod be az előléptetést egyszerűen!
Az első lépés mindig fejben dől el. Aki előléptetésre vágyik, annak már most úgy kell viselkednie, mintha magasabb pozícióban dolgozna. Ez nem nagyképűséget jelent, hanem felelősségvállalást. A problémák helyett megoldásokat keresel, nem csak végrehajtasz, hanem javasolsz is. A vezetők hamar kiszúrják azokat, akikben több van annál, mint ami a munkaköri leírásban szerepel.
Sokan esnek abba a hibába, hogy csendben dolgoznak, és azt gondolják, majd magától feltűnik a főnöknek a munkájuk. A valóságban azonban a láthatóság kulcsfontosságú. Egy jól időzített beszámoló, egy sikeres projekt összefoglalása vagy egy jó ötlet egy értekezleten segíthet abban, hogy a neved felkerüljön a „számításba vehető” listára.
Ha évek óta ugyanazt csinálod, ne csodálkozz, hogy nem lépsz előre a karrieredben. Az új készségek elsajátítása, belső képzések, ezek mind azt mutatják: készen állsz a következő szintre. Ne feledd: a főnök nem gondolatolvasó. Egy őszinte beszélgetés az ambícióidról előre mutatóbb, mint hónapok hallgatása.
Akkor most jöjjön a misztikusabb, spirituális megközelítés. Egyesek szerint nem árt egy kis „energetikai rásegítés”, egy kis mágia. A babérlevél már az ókorban is a siker és az elismerés szimbóluma volt – sokan ma is az íróasztaluk fiókjában tartják. Mások egy gyertyát gyújtanak, ráírják az óhajtott beosztás nevét, majd elégetik a babérlevelet, miközben azt mantrázzák „megkapom, mert megérdemlem, jár nekem”. Próbáld ki, ez a kis rituálés segíthet, hogy kellőképpen átszellemülj, hogy a kisugárzásod is visszatükrözze, te vagy az alkalmas ember a pozícióra.
Az előléptetés nem hullik az ölünkbe. Tudatos munka, fejlődés és bátorság kell hozzá. Ha mindezt egy kis hittel és pozitív hozzáállással fűszerezed meg, könnyen lehet, hogy hamarosan te leszel az, akinek gratulálnak az irodában.
