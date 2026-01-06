Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így vonzd be az előléptetést egyszerűen – Segítünk, hogy végre megtörténjen

előléptetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 15:45
babérlevélmágia
Sokan várják, mint a sült galambot: „majd egyszer csak megtörténik” – mondogatják magukban. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az előléptetés ritkán a véletlen műve. Tudatosság, jó időzítés – és egyesek szerint egy csipetnyi varázslat is segíthet abban, hogy végre szintet lépj a karrieredben. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Elégedetlen vagy a jelenlegi beosztásoddal? Akkor itt az idő, hogy ne csak elszenvedője, de irányítója is legyél az életednek! Mutatjuk, hogyan vonzhatod be az előléptetést egyszerűen!

Így vonzd be az előléptetést egyszerűen – Segítünk, hogy végre megtörténjen
Így vonzd be az előléptetést egyszerűen – Segítünk, hogy végre megtörténjen! / Fotó: Shutterstock AI /  Shutterstock 
  • Fake it till you make it hozzáállás szükséges.
  • Mutasd meg a teljesítményed.
  • Szerezz be egy babérlevelet.

Előléptetés bevonzása – így lépj szintet a munkahelyeden egyszerűen!

Gondolkodj vezetőként, még mielőtt az lennél

Az első lépés mindig fejben dől el. Aki előléptetésre vágyik, annak már most úgy kell viselkednie, mintha magasabb pozícióban dolgozna. Ez nem nagyképűséget jelent, hanem felelősségvállalást. A problémák helyett megoldásokat keresel, nem csak végrehajtasz, hanem javasolsz is. A vezetők hamar kiszúrják azokat, akikben több van annál, mint ami a munkaköri leírásban szerepel.

Ne maradj láthatatlan – a teljesítményt meg is kell mutatni

Sokan esnek abba a hibába, hogy csendben dolgoznak, és azt gondolják, majd magától feltűnik a főnöknek a munkájuk. A valóságban azonban a láthatóság kulcsfontosságú. Egy jól időzített beszámoló, egy sikeres projekt összefoglalása vagy egy jó ötlet egy értekezleten segíthet abban, hogy a neved felkerüljön a „számításba vehető” listára.

A fejlődés az egyik legerősebb jelzés

Ha évek óta ugyanazt csinálod, ne csodálkozz, hogy nem lépsz előre a karrieredben. Az új készségek elsajátítása, belső képzések, ezek mind azt mutatják: készen állsz a következő szintre. Ne feledd: a főnök nem gondolatolvasó. Egy őszinte beszélgetés az ambícióidról előre mutatóbb, mint hónapok hallgatása.

Babérlevelek egy tégelyben.
A babérkoszorú és a babérlevél a mai napig a kiválóság és a kitüntetés elismerésének jelképe / Fotó: Cherepanova Anastasiia /  Shutterstock 

Babérlevél a fiókban? Van, aki esküszik rá

Akkor most jöjjön a misztikusabb, spirituális megközelítés. Egyesek szerint nem árt egy kis „energetikai rásegítés”, egy kis mágia. A babérlevél már az ókorban is a siker és az elismerés szimbóluma volt – sokan ma is az íróasztaluk fiókjában tartják. Mások egy gyertyát gyújtanak, ráírják az óhajtott beosztás nevét, majd elégetik a babérlevelet, miközben azt mantrázzák „megkapom, mert megérdemlem, jár nekem”. Próbáld ki, ez a kis rituálés segíthet, hogy kellőképpen átszellemülj, hogy a kisugárzásod is visszatükrözze, te vagy az alkalmas ember a pozícióra.

Nem varázslat – de nem is csak szerencse

Az előléptetés nem hullik az ölünkbe. Tudatos munka, fejlődés és bátorság kell hozzá. Ha mindezt egy kis hittel és pozitív hozzáállással fűszerezed meg, könnyen lehet, hogy hamarosan te leszel az, akinek gratulálnak az irodában. 

Hallgass relaxációs zenét:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu