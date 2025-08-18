3 csillagjegy, aki mindig összezavar: velük a legnehezebb a randizás

Egyik percben még a jövőről beszélnek, a következőben pedig olvasatlanul hagyják az üzenetedet. Ilyen valakivel randizni, aki folyton ellentmondásos jeleket küld. Soha nem tudhatod biztosan, mit gondol, pláne azt nem, hogy mit akar egy kapcsolatban, és ez teljesen összezavarhat. Mutatjuk a legkomplikáltabb csillagjegyeket!

3 csillagjegy, akivel nem könnyű romantikus kapcsolatban lenni / Fotó: Unsplash

3 csillagjegy, akin nehéz kiigazodni

Mérleg

Míg egy Kos mindig kimondja, amit gondol, és egy Halak már az első napon szerelmet vall, addig egy Mérleg napokig – sőt, néha hetekig – képes zavaros jeleket küldeni. Levegő jegyként, amelyet a szerelem bolygója, a Vénusz ural, nagyon vonzza a párkapcsolat gondolata, és sokszor mindent belead, hogy társat találjon. Imádja a társkereső appokat, a szingliknek szervezett rendezvényeket, és szívesen megy szórakozni a barátaival. Pont ezért érzi rosszul magát, ha rájön, hogy valami mégsem működik. Ahelyett, hogy nyíltan szakítana, inkább lassan eltűnik. Mivel nehezen zárja le végleg a kapcsolatot, szeret nyitva hagyni egy kis kommunikációs csatornát.

Nyilas

Kevés jegy lelkesedik annyira egy első randiért, mint a Nyilas. Képes száz üzenetet írni, részletes programot kitalálni és többször is rákérdezni, minden rendben lesz-e. Úgy tűnhet, mintha tényleg komolyan gondolná, így partnere úgy hiheti, végre talált valakit, aki komolyan veszi a randizást. A randin ez a tűz jegy érdeklődve hallgat, a találka végén pedig jó eséllyel izgatottan beszél a következő alkalomról, és akkor ezt teljesen komolyan is gondolja. Másnapra azonban lehet, hogy lerázza partnerét... A Nyilast a Jupiter, a szabadság bolygója uralja, ezért hajlamos visszahúzódni a nagy gesztusok után. Bár nagyon szenvedélyes, gyorsan kihátrál, ha tartós elköteleződésről van szó.

Vízöntő

Az első randin ragyog, hisz tele vannak jó történetekkel, érdekes hobbikkal és egyedi nézőpontokkal, így órákig könnyű vele beszélgetni. Imád új embereket megismerni, és azt mutatja, mintha a partnere lenne az egyetlen a világon. A második randi ugyanolyan szórakoztató lesz: gyakran úgy indul minden, mint egy elsöprő románc, amelyet a sors rendezett. Ugyanakkor nehéz tőle egyértelmű választ kapni: randiztok? Együtt vagytok? Mivel a függetlenség bolygója, az Uránusz uralja, a Vízöntők folyton ingáznak a szabadság és az elköteleződés között. Saját ritmusukban válaszolnak az üzenetekre, így partnerük azon gondolkodhat, épp miben sántikálnak. A jegy képviselőivel ez az állapot hónapokig tarthat.