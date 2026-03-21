BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A horoszkóp szerint rugalmas fiatal nő, aki boldog.

Ez a 3 csillagjegy a változás mestere – Ők aztán tényleg minden vihart átvészelnek

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 09:05
Ők még az élet legnagyobb viharait is ép bőrrel megússzák. A horoszkóp szerint ugyanis 3 csillagjegy elképesztő alkalmazkodóképességgel rendelkezik, ezért semmi sem fog ki rajtuk. Vajon te is közéjük tartozol?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Míg vannak, akik rendkívül nehezen alkalmazkodnak a változásokhoz, a horoszkóp alapján egyes csillagjegyeket még a váratlan fordulatok sem tudják megingatni. Vajon te hogyan viseled az élet viharait? Valahogy átvészeled őket, vagy emelt fővel nézel szembe velük? Most kiderül!

A horoszkóp szerint két rugalmas nagyszülő.
Fotó: 123RF
  • Az egyik legkíváncsibb csillagjegy kitűnő kommunikációs képességének köszönhetően vágja ki magát a váratlan helyzetekből.
  • A legmaximalistább jegy számára a napi rutin jelentheti a támaszt.
  • Az egyik legkalandvágyóbb állatövi jegy bátran kilép a komfortzónájából, ezért a változás számára nem jelent akadályt.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legalkalmazkodóbb

Az asztrológia szerint 3 csillagjegyet egyedi alkalmazkodóképességgel ruházott fel az univerzum, akikre kitűnő kommunikáció, nagyfokú elemzőkészség és kalandvágy jellemző. Emellett rendkívül dinamikusak, miközben a mottójuk az „élni és élni hagyni”, ami egyedi perspektívával ruházza fel őket. A jegyek számára ezért nem olyan fontos a stabilitás, inkább arra koncentrálnak, hogy gyorsan lezárják az adott ciklust, és túllépjenek rajta. Mivel nyughatatlan természetűek, könnyedén változtatják meg a szemléletmódjukat, viszont ez a tulajdonságuk stresszhez és határozatlansághoz is vezethet. Lássuk tehát a legalkalmazkodóbb csillagjegyeket, akik olyanok, akár a kaméleon.

Ikrek csillagjegy

A változékonyságukról híres Ikrek kerültek a lista élére, akik kitűnő kommunikációs készséggel rendelkeznek, ezért még a legváratlanabb helyzetekből is könnyedén kivágják magukat. Nagyon gyorsan feldolgozzák az információkat, és szóban, illetve írásban is képesek kiemelkedően kifejezni magukat. Bár nem újdonság, de a jegy szülöttei kíváncsi természetűek, és imádják a pletykákat, amiket előszeretettel meg is osztanak másokkal. Azonban rendkívül intellektuálisak, és ez teszi őket oly vonzóvá.

Szűz csillagjegy

A precíz és gyakorlatias Szüzek is elképesztő alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ami jórészt elemző gondolkodásuknak és intellektualitásuknak köszönhető. Azonban az Ikrekkel ellentétben előre megfontolt döntéseket hoznak, és már a következő lépésüket tervezik, ezért mindig van egy forgatókönyvük a legváratlanabb helyzetekre is. Mivel állandóan a tökéletességre törekednek – ami olykor nagyon veszélyes –, olyan napi szokásokat alakítanak ki, amelyekhez a nehezebb időszakokban is tartják magukat, ez pedig biztos pontot és egyben támaszt jelent nekik.

Nyilas csillagjegy

A szabad szellemű Nyilasok is felkerültek a listára, akikben folyamatosan ég a kalandvágy, ennek köszönhetően pedig egyedi szemléletmóddal rendelkeznek, amin szükség esetén képesek változtatni is. Fontos számukra a növekedés és a fejlődés, emellett nagyfokú függetlenség és tájékozottság jellemzi őket. Mivel nem félnek kilépni a komfortzónájukból, az élet adta akadályokat is általában könnyedén veszik, azonban a düh néha úrrá lehet rajtuk.

Ebben a videóban megismerheted a csillagjegyek jellemvonásait a horoszkópod alapján:

Ezek a horoszkóppal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
