Nem lehet rájuk számítani: 3 csillagjegy, aki mindig az utolsó pillanatban hagy cserben

Ne tagadd! Te is ismersz olyanokat, akik képesek az utolsó pillanatban közölni: ők mégsem jönnek. Vagy még rosszabb: nem is szólnak, egyszerűen csak azt veszed észre: bizony nem jelentek meg. Csillagjegyüknek is köszönhető mindez? Bizony!
Horoszkópunk nem csak a sorsunk alakulásáért is felelős, de azért is, milyenek az alapvető jellemvonásaink: hogy viszonyulunk a karrierhez, a szerelemhez, vagy épp mennyire vagyunk megbízhatók. Nos, a következő három csillagjegy egyetlen téren teljesen megbízható: tudhatod, hogy úgyis cserben hagynak, lemondják a találkát, inkább otthon ülnek, vagy épp egész máshol járnak. A lényeg: te hiába vársz rájuk. Hogy kik is ők? Eláruljuk!
Azt hihetnénk, e csillagjegy épp a kalandvágya miatt van benne mindenben. A valóság azonban egész más. Szabadszelleműek, ez pedig azzal jár, hogy a kötöttség semmilyen formáját nem bírják. Igen, a kalandokat szeretik, de a terveket, az időpontokat, a lebeszélt találkozókat nem. Nem akarnak ők megbízhatatlanok lenni, egyszerűen csak percről percre változik, mihez is van igazán kedvük, és mihez nincs.
Ugyancsak azt hihetnénk, hogy a tettrekész Kosra számítani is lehet, sajnos azonban a Mars uralta jegy túl hirtelen, túl impulzív ahhoz, hogy meg lehessen bízni benne. Ráadásul nem is igazán értik, miért akad rájuk ki bárki is, amikor nem jelennek meg valahol - csak mert épp más irányba húzta őket az élet.
Az Ikrek kíváncsi csillagjegy, ez azonban azzal is jár, hogy folyamatosan nyitva tartják a lehetőségeiket, emiatt pedig képtelenek bármilyen irányba elköteleződni. Lehet, hogy megígérik, hogy ott lesznek, de ha akad egy izgalmasabb program, hiába vársz rájuk! Azt pedig pláne hiába várod, hogy emiatt bűntudatot érezzenek!
