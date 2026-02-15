Új szakmát tanulnál? – Karrierváltás online tanfolyamokkal

Sokféle élethelyzetben elszánhatjuk magunkat arra, hogy új dolgokat tanulunk. Ennek lehet anyagi oka, de az is, ha egyszerűen eddig ismeretlen szakmák vonzanak, netán eddig kiaknázatlan lehetőségeket látunk önmagunkban. A karrierváltás nem lehetetlen, de egy kis segítség mindig jól jöhet.
Ha valaki megnézi a legkeresettebb szakmák listáját, a szakmai könyvelő még mindig előkelő helyet foglal el rajta. Bár az OKJ megszűnése óta a képzési idő hosszabb lett, ez a tanfolyam online is elvégezhető. Mivel a szakmai könyvelő a vállalkozások pénzügyi-számviteli működésének kulcsfigurája, így mindig szükség van rá, és aki megszerzi ezt a tudást és végzettséget, biztosan talál majd új állást.
A szoftvertesztelő képzések többsége online is elvégezhető, rövid idő alatt megtanulható, és nemzetközi szinten is jó megélhetést biztosít. Belépő szint az IT világába, ami az elején nem igényel mély kódolási tudást, de nagy fokú precizitásra van szükség hozzá. Az alkalmazások minőségét vizsgálja, tesztek tervezésével, végrehajtásával és dokumentálásával. Bármilyen életkorban tökéletes karrierváltás lehet annak, akinek kiváló logikai készsége és strukturált gondolkodása van.
Akit érdekel az online világ, a közösségi média és a hirdetési piac, annak érdemes a digitális marketing specialista szakmába belekóstolnia. Az, aki ért az online eladásokhoz, bármilyen szektorban elhelyezkedhet később. A cégek számára ugyanis nagyon fontos egy olyan specialista, aki az online térben építi a márkaismeretet, növeli a jövedelmezőséget, és képes kezelni a közösségi média felületeket, valamint a weboldalakat és azok tartalmát.
Az utóbbi időben egyre több, akár kisebb üzlet is gyakran dönt úgy, hogy online üzletet nyit, ráadásul a robbanásszerű növekedés miatt hatalmas a kereslet az ellátási láncot átlátó szakemberekre. A logisztikai ügyintéző képesítés során a készletezéstől a szállítmányozásig mindent megtanítanak digitális formában. Később pedig akár nagyobb, akár kisebb online áruházaknál is tudunk munkát vállalni.
A data analyst szakma nem véletlenül nagyon felkapott még mindig, hiszen a nyers adatok gyűjtésével, tisztázásával, elemzésével a szakember segíti a vállalatok adatvezérelt üzleti döntéseit. Trendeket, mintázatokat azonosít, riportokat készít. A tanfolyam online is elvégezhető, és később remek, otthonról végezhető munkát találhatunk vele.
Az értékesítéssel kapcsolatban sokakban még mindig negatív képek élnek, a telefonos zaklatás, a személyes felkeresés, de az online világban, a modern kereskedelemben már az online értékesítési menedzser feladatai ennél jóval sokrétűbbek és gazdagabbak. A tanfolyamokon megtanulható a CRM rendszerek kezelése, és a tárgyalástechnika is, ami a legtöbb szolgáltató cégnél kincset ér. Ezzel a szakmával szinte azonnal el lehet helyezkedni, és a fizetés is kiemelkedő.
Az online térben nehéz eligazodni, hogy melyik tanfolyam ad megfelelő végzettséget, ezért mielőtt elköteleződnénk valamelyik mellett, mindig ellenőrizzük a felnőttképzési azonosítót. Csak a bejelentett képzések elvégzése után kaphatunk olyan tanúsítványt, melyet a munkáltatók elfogadnak.
Próbáljunk rákeresni a tanárokra, nézzük meg a hátterüket, a tapasztalatukat. Fontos, hogy olyan oktatók tartsák a képzést, akiknek nemcsak elméleti tudásuk van, hanem aktívan dolgoznak az adott szakmában.
Soha ne érjük be a képzés honlapján található sikersztorikkal, értékelésekkel! Keressünk független fórumokat, ahol a volt diákok beszélnek a tapasztalataikról, a tanfolyam minőségéről.
Keressük meg a tanfolyam honlapján, hogy pontosan miből áll a képzés. Egy komoly intézmény pontosan megmutatja, milyen modulokból áll a képzés, és hány órát kell tanulással töltenünk.
Ha nem találjuk a honlapon, hogy mit tartalmaz a feltüntetett ár, hívjuk fel a képzőt, és tisztázzuk az elején, hogy benne van-e az árban a vizsgadíj, a hozzáférés a szoftverekhez és a tananyagokhoz.
Nem mindenki tudja egy összegben kifizetni a díjat, ezért nézzünk utána, kínál-e a képzőhely kamatmentes részletfizetést vagy állami képzési hitelt a tanuláshoz; a legtöbb intézmény ezt feltünteti a honlapján.
Annak is érdemes utánanézni, hogy biztosít-e az oktatási intézmény gyakorlati helyet. Erre azért van szükség, mert rengeteg időt és energiát elvisz, ha nekünk kell cégeknél házalni a tanfolyam végén.
Kerüljük azokat az online szakmai képzéseket, ahol csak előre felvett videókat kínálnak a tanfolyam során. Egy szakma elsajátításához ugyanis elengedhetetlen, hogy legyen élő konzultációs lehetőség is.
Ahhoz, hogy munkát tudjunk vállalni egy újonnan elsajátított szakmában, ma már a nemzetközi minősítések vagy a hivatalos állami tanúsítványok a legértékesebbek.
Óriási plusz érv egy tanfolyam mellett, ha az oktatási központ segítséget kínál az önéletrajz megírásában vagy a partnerein keresztül állásinterjúkat szervez.
Akármilyen irányba is induljunk, érdemes bizonyos dolgokat mérlegelni, ha karrierváltásban gondolkodsz, ami 30 felett is sikerülhet! Hasznos lehet az is, ha megtanulsz otthon egyedül tanulni, de ha még nem jutottál idáig, tanácsos kideríteni, melyik tanulási módszer lehet számodra a leghatékonyabb. Ha ez megvan, bele is vághatsz az otthoni online tanulásba!
Foglalkoztat a szakmai fejlődés és váltás? A legfontosabb kérdéseket a karriertanácsadótól is megtudhatod:
