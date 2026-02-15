Új szakmát tanulnál? – Karrierváltás online tanfolyamokkal

Ezek a legkedveltebb szakmák, melyek online is kitanulhatók.

9 dolog, amire érdemes figyelni az online tanfolyam kiválasztása során.

Sokféle élethelyzetben elszánhatjuk magunkat arra, hogy új dolgokat tanulunk. Ennek lehet anyagi oka, de az is, ha egyszerűen eddig ismeretlen szakmák vonzanak, netán eddig kiaknázatlan lehetőségeket látunk önmagunkban. A karrierváltás nem lehetetlen, de egy kis segítség mindig jól jöhet.

A karrierváltást célszerű alaposan megtervezni, így nagyobb eséllyel lesz eredményes a folyamat

Fotó: TippaPatt / Shutterstock

6 népszerű online szakmai képzés, ha karrierváltásban gondolkodnánk:

1. Szakmai könyvelő

Ha valaki megnézi a legkeresettebb szakmák listáját, a szakmai könyvelő még mindig előkelő helyet foglal el rajta. Bár az OKJ megszűnése óta a képzési idő hosszabb lett, ez a tanfolyam online is elvégezhető. Mivel a szakmai könyvelő a vállalkozások pénzügyi-számviteli működésének kulcsfigurája, így mindig szükség van rá, és aki megszerzi ezt a tudást és végzettséget, biztosan talál majd új állást.

2. Szoftvertesztelő

A szoftvertesztelő képzések többsége online is elvégezhető, rövid idő alatt megtanulható, és nemzetközi szinten is jó megélhetést biztosít. Belépő szint az IT világába, ami az elején nem igényel mély kódolási tudást, de nagy fokú precizitásra van szükség hozzá. Az alkalmazások minőségét vizsgálja, tesztek tervezésével, végrehajtásával és dokumentálásával. Bármilyen életkorban tökéletes karrierváltás lehet annak, akinek kiváló logikai készsége és strukturált gondolkodása van.

3. Digitális marketing specialista

Akit érdekel az online világ, a közösségi média és a hirdetési piac, annak érdemes a digitális marketing specialista szakmába belekóstolnia. Az, aki ért az online eladásokhoz, bármilyen szektorban elhelyezkedhet később. A cégek számára ugyanis nagyon fontos egy olyan specialista, aki az online térben építi a márkaismeretet, növeli a jövedelmezőséget, és képes kezelni a közösségi média felületeket, valamint a weboldalakat és azok tartalmát.

4. Logisztikai ügyintéző

Az utóbbi időben egyre több, akár kisebb üzlet is gyakran dönt úgy, hogy online üzletet nyit, ráadásul a robbanásszerű növekedés miatt hatalmas a kereslet az ellátási láncot átlátó szakemberekre. A logisztikai ügyintéző képesítés során a készletezéstől a szállítmányozásig mindent megtanítanak digitális formában. Később pedig akár nagyobb, akár kisebb online áruházaknál is tudunk munkát vállalni.