Ez a 3 csillagjegy a legbosszantóbb kolléga a horoszkóp szerint – Te melyikkel dolgozol együtt?

A horoszkóp (és a tapasztalatok alapján) ők azok a csillagjegyek, akik nap mint nap gondoskodnak róla, hogy legyen miről beszélni a kávészünetben. Most három csillagjegyet vettünk górcső alá, amelyekre simán ráaggathatjuk a „legidegesítőbb kollégák" címkét. Nem alaptalanul, megdolgoztak érte.

Horoszkóp: a 3 legbosszantóbb kolléga a csillagjegyek szerint.

A Skorpió játssza a mártírt.

A Halak lassú.

Az Ikrek sose dolgozik.

1. Skorpió – Az igazi mártír

A Skorpióból kiváló munkatárs lehetne, ha tudna viselkedni. De ő nem tud. Ő az, aki folyton kiakad, mindig van valami baja, eljátssza a munka hősét és utána még el is várja, hogy sajnálkozz, hogy milyen nehéz neki.

Sosem tudni, mire készül. Rendszerint meg van győződve róla, hogy valaki ellen dolgozik. Ha valamilyen információt nem tud, azonnal gyanússá válik neki mindenki. A meetingeken csak csendben ül, majd utána fél órán át elemez minden szót, amit mások mondtak. A drámai bejelentések és a titokzatos félmondatok pedig külön a specialitásaik. A Skorpió mellett dolgozni nem egyszerű. Kitartás kell hozzá!

2. Halak – Aki mindig máshol jár

A Halak kolléga végtelenül kedves és érzékeny, csak éppen ritkán sikerül őt „elkapni”, amikor tényleg a feladatára koncentrál. Gondolatban állandóan máshol jár: a tegnapi álmon, a hétvégi terveken vagy éppen egy új spirituális megvilágosodáson. Ő az a csillagjegy, aki biztosan nem tölti ki a munkaidőt. Joggal szerepel a legbosszantóbb kollégák listán.

Iszonyat lassú, sosincs kész semmivel, de még csak rosszul sem érzi magát miatta, mondván, „hát túl sok a munka és nincs elég idő”, nem az ő hibája. Te meg ülsz mellette, gürcölsz egész nap, neked valahogy sikerül befejezned. Vajon miért? A határidők nem érdeklik, de ha épp neki van valami dolga, akkor persze mindenki tartsa tiszteletben az ő magánéletét.

Ráadásul ő az, aki minden apróságot a szívére vesz: egy félreértett mondat és máris elmerül a saját belső drámájában. Állandóan meg kell erősíteni benne, hogy semmi sem az ő hibája, a rendszer meg a meló a hibás.