Kihasználták a tehetetlenségét: mozgólépcsőn lopták meg az idős férfit

Kiszolgáltatott helyzetét használta ki egy idős embernek az a férfi, aki 2025. március 3-án a tatabányai hivatal épületében, a mozgólépcsőn vette ki a sértett táskájából a pénztárcáját – közölte a Tatabányai Törvényszék.

Mozgólépcsőn rabolták ki az idős férfit / Fotó: Gé / MW

A 77 éves férfi idős kora és egészségi állapota miatt nehezen mozog, ezért a mozgólépcsőbe kapaszkodott, miközben a sértett kivette a táskájából az 1.000 forint értékű pénztárcáját és elszaladt. A pénztárcában benne voltak a sértett személyes iratai, valamint 6 ezer forint készpénz. Az elkövetési érték 7 ezer forint, mely nem térült meg.

A vádirat egy korábbi esetet is megemlít, amikor 2024. augusztus 9-én a férfi egy ajtóberúgással jutott be egy tatabányai lakásba, ahol készpénzt és különböző tárgyakat sajátított el. Itt már százezer forintos kár keletkezett, amelynek csak egy része térült meg.

Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, emellett kezdeményezte a férfi közügyektől való eltiltását, vagyonelkobzást és a sértetteknek okozott kár megtérítését is. Az ügy a Tatabányai Járásbíróság előtt folytatódik, ahol előkészítő ülésen döntenek a további eljárásról.