Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horoszkóp: ezek a csillagjegyek garantáltan pokollá teszik egymás életét

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 10:45
horoszkóppárkapcsolat
Vannak párok, akik szinte mágnesként vonzzák egymást, és a kapcsolatukban harmónia, biztonság és boldogság uralkodik. Vannak azonban olyanok is, akik között a horoszkóp szerint az első pillanattól kezdve érezhető a feszültség. Cikkünkben most elmondjuk, kik azok, akiket nagy ívben kerülj el!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Ha bizonyos csillagjegyeket összehoz a sors, a kapcsolatuk könnyen fordulhat drámába, sértettségbe, és hosszú távon kimerítő játszmákba. Alább négy olyan zodiákus párt mutatunk, akik a horoszkóp szerint taszítják egymást, ám ha mégis összekerülnek, borzalmas duót alkotnak.

Horoszkópja alapján dühös, ingerült nő kiabál a férjével.
Horoszkóp: ezek a csillagjegyek kikészítik egymást rövid időn belül.
Fotó: 123RF
  • Csillagjegyek, amelyek eleve rossz párost alkotnak egymással.
  • A horoszkóp elárulja miért ütköznek ennyire.
  • Hiába szerettek egymásba, idővel egymás agyára mennek.

A horoszkóp sokat elárulhat a szerelemről: ezek a csillagjegyek idővel a pokolba kívánják egymást

Az asztrológia sokat elárulhat arról, hogyan működünk az élet különböző területein – különösen a szerelemben. Vannak csillagjegy-párosok, akik különösebb erőfeszítés nélkül harmóniát teremtenek, mások kapcsolata pedig tele van feszültséggel, vitával, sőt teljes kudarcba is torkollhat. Ebben a cikkben négy olyan párost mutatunk be, amelyek katasztrofális párt alkotnak.

  • Kos és Rák

A Kos csillagjegy szülötte tüzes, szenvedélyes, és mindig új kalandokra vágyik. Ezzel szemben a Rák érzékeny, otthonülő, biztonságra törekvő jegy, aki mindenekelőtt érzelmi stabilitást keres. A gond az alapoknál kezdődik, mert a Kos számára a Rák túlságosan ragaszkodó, míg a Rák gyakran érzi magát elhanyagoltnak a Kos állandó pörgése és impulzivitása miatt. A Kos nyers őszintesége könnyen megbántja a Rákot, aki viszont hajlamos a sértődött visszahúzódásra. Ez a két jegy ritkán találja meg a közös hangot, hiszen az egyik szabadságra vágyik, a másik biztonságra – és egyikük sem tudja igazán megadni a másiknak azt, amire szüksége lenne.

  • Ikrek és Skorpió

Az Ikrek csillagjegy valódi társasági lény, játékos, könnyen ismerkedik, és élvezi a változatosságot. A Skorpió ezzel szemben mély érzésű, szenvedélyes, és mindent intenzíven él meg – a szerelmet, a féltékenységet, a haragot is. Ez a két világ szinte lehetetlenül nehezen kapcsolódik össze. Az Ikrek könnyedsége irritálja a Skorpiót, aki bizalmatlan és nagyobb érzelmi elköteleződésre, intenzívebb közelségre vágyik. Az Ikrek viszont úgy érezheti, hogy a Skorpió állandó kontroll alatt akarja őt tartani. A végeredmény gyakran veszekedés, hatalmi harc és érzelmi játszma.

  • Bika és Nyilas

A Bika csillagjegy szereti a megszokott dolgokat, a kényelmet és a kiszámíthatóságot. A Nyilas ezzel szemben állandóan új élményeket hajszol, utazni akar, felfedezni a világot. Kapcsolatuk ezért tele van kompromisszummal. A Bika szemében a Nyilas felelőtlen kalandor, aki képtelen megállapodni, míg a Nyilas a Bikát makacs, birtokló, unalmas társnak látja. A kapcsolat elején lehet közöttük vonzalom, de hosszú távon az ellentétek kiéleződnek, és a feszültség szétfeszíti a kapcsolatot.

  • Oroszlán és Bak

Az Oroszlán csillagjegy a színpad közepén érzi jól magát. Szeret a középpontban lenni, ragyogni, elismerést kapni. A Bak viszont fegyelmezett, komoly és sokszor szigorú, aki kitartó munkával szeret felérni a csúcsra. Bár mindketten ambiciózusak, a céljaikhoz vezető út nagyon különböző. Az Oroszlán a Bakot ridegnek és kritikusan távolságtartónak láthatja, míg a Bak az Oroszlánt önzőnek és felszínesnek. A közös út gyakran hatalmi harcba fordul, ahol mindkét fél a saját elismerését és sikerét keresi a másik rovására. Együtt inkább riválisok, mint társak.

Ha kíváncsi vagy, hogy a horoszkóp alapján, milyen csillagjegyek nem illenek még össze, nézd meg az alábbi videót:

Ezek a horoszkóppal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu