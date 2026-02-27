Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a 3 csillagjegy mindent és mindenkit uralni akar – a párod köztük van?

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 17:45
csillagjegymágiauralkodóemberi kapcsolatok
Vajon tényleg a születési dátumunk határozza meg, hogy mennyire jövünk ki jól a főnökünkkel vagy a párunkkal? Sokan keresik a választ arra, miért robbanékony az egyik ember, míg a másik miért húz falakat maga köré. A horoszkóp sok esetben tarthat tükröt elénk, mi pedig most azokat a csillagjegyeket szembesítjük önmagukkal, amelyek az asztrológia szerint nagyon erős akarattal rendelkeznek, így mindent és mindenkit le akarnak uralni.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • Bizonyos csillagjegyek olyan erős személyiségjegyekkel rendelkeznek, hogy gyakran keveredhetnek konfliktusba a mindennapokban.
  • A horoszkóp szerint három jegy igazán erős, domináns és nehéz természetű.

Elgondolkodtál már azon, miért van, hogy egyes emberekkel egy kávézás is könnyen konfliktusba torkollik, míg másokkal szavak nélkül is megértitek egymást? Nem véletlen, hogy a munkahelyen vagy egy baráti vacsorán előbb-utóbb szóba kerülnek a csillagjegyek. A pszichológusok inkább személyiségről és szokásokról beszélnek, de sokszor hasonló következtetésekre jutnak, mint az asztrológusok a horoszkópok alapján.

Horoszkóp szerint nehéz természetű pár veszekedése
A horoszkóp szerint három csillagjegynek nagyon nehéz, domináns természete van.
Fotó: Shutterstock 

Miért tűnnek „nyersnek” bizonyos csillagjegyek?

Amikor azt mondjuk valakire, hogy nehéz természetű, általában arra gondolunk, hogy szeret irányítani, hirtelen haragú, vagy nehezen alkalmazkodik. Kutatások szerint az ilyen tulajdonságok valamilyen szinten mindenkiben jelen vannak, bizonyos személyeknél azonban különböző okokból kifolyólag intenzívebbek lehetnek. Van, aki például attól fél, hogy kirekesztik, ezért támadóbb; mások a saját bizonytalanságukat próbálják elfedni túlzott önbizalommal.

Leuraló csillagjegyek a horoszkóp szerint

A horoszkóp szerint van három jegy, amelynél a nehezebb tulajdonságok gyakrabban zavarják a környezetet. Ők nem rosszindulatúak, inkább egy erősebb, intenzívebb belső működés jellemző rájuk, amit nem mindenki tud könnyen kezelni.

A Kos: aki előbb üt, aztán kérdez

A Kos mellett sosem unalmas az élet, de néha sok tud lenni. Impulzív, gyorsan reagál, és stresszhelyzetben könnyen kimondja, ami éppen az eszébe jut. Ez gyakran feszültséget szül, mert nem mindenki bírja a tempóját és a nyers őszinteségét. Ha egy Kos kiborul melletted, ne vedd rögtön magadra. Egyszerűen gyorsan reagál, és előbb nyitja ki a száját, minthogy átgondolná a mondandóját.

A Bika: a mozdíthatatlan szikla

A Bikáról sokan azt mondják, végtelenül türelmes, egészen addig, amíg meg nem makacsolja magát. Ha egyszer eldönt valamit, nagyon nehéz eltéríteni, még logikus érvekkel. Szereti a biztonságot és a kiszámíthatóságot, ezért a változás gyakran megijeszti. Ilyenkor bezárkózhat és falat húzhat maga köré. Nem rosszindulatból ilyen, inkább azért, mert ragaszkodik ahhoz, amit stabilnak érez. Ettől viszont néha nehéz vele kompromisszumra jutni.

Az Oroszlán: a reflektorfény árnyéka

Ha valakiről elmondható, hogy az „egója már azelőtt belép a szobába”, hogy ő maga megérkezne, az az Oroszlán. Domináns fellépése mögött gyakran a figyelem iránti mérhetetlen éhség áll: ha nem ő van a középpontban, azt személyes sértésnek veszi. Ez a fajta magabiztosság sokszor csak álca, ami rejtett bizonytalanságot takar. Konfliktushelyzetben hajlamos a drámára, és elvárja, hogy mindenki az ő elképzelései szerint viselkedjen.

Te mit gondolsz? Van olyan ismerősöd, akire ráillett a leírás, vagy esetleg magadra ismertél valamelyik pontban? Ne feledd, a nehéz természet csak annyit jelent, hogy több energiát kell fektetni a megértésbe, de a végén pont ezek a karakterek teszik izgalmassá a hétköznapjainkat.

Nézd meg, mit árul el a csillagjegyed a személyiségedről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu