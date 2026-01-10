Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egymás kezét fogó pár a horoszkópban.

Horoszkóp: ők egyszerűen tökéletesen működnek együtt – Csillagjegypárok, akikből a legjobb szülő válik

asztrológiai
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 17:00
csillagjegyhoroszkópcsalád
Szülőnek lenni nem könnyű feladat. Rengeteg embert próbáló feladat vár a házasokra, amik mérhetetlen együttműködést és támogatást igényelnek. A horoszkóp szerint vannak azonban olyan csillagjegypárosok, akik ebben tényleg remekelnek, és különösen jól kiegészítik egymást, ha a gyerkőc neveléséről van szó. Mutatjuk kik ők!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy a nevelés nemcsak cuki és meghitt pillanatokból áll. Rengeteg türelemre, kompromisszumra és együttműködésre van szükség, hogy jól működjenek a dolgok. A két szülő és a gyerkőc között is fontos ez a fajta harmónia megteremtése. A horoszkóp pedig pontosan tudja, egy-egy csillagjegypáros milyen energiákat hoz a családi fészekbe, és hogyan tudja venni a legnagyobb akadályokat. Legyen szó egy újszülött kisbabáról, aki mellett a kipihentség csak egy szép álom, vagy egy kamaszodó bajkeverőről, akinek jobb ha a kérdéseit is elosztjuk kettővel, ez a 3 szülőpáros bármit képes jól kezelni.

Horoszkópos kör a csillagjegyekkel, két szülővel és egy kisgyermekkel a háttérben.
Horoszkóp: ezek a csillagjegyek alkotják a legjobb szülőpárosokat
Fotó: Tatevosian Yana / shutterstock
  • Lendület és kommunikáció: egy szuperül passzoló páros.
  • Az érzelmi biztonság mindenek felett áll ennél a házaspárnál.
  • Az utolsó két csillagjegy a stabilitás és jövőtervezés segítségével könnyen vesz minden akadályt.

Horoszkóp: ők a legjobb szülőpárosok a csillagjegyük alapján

1. Kos és Ikrek csillagjegy

A Kos csillagjegy lendületes, játékos hozzáállása tökéletesen kiegészíti az Ikrek kommunikatív és kíváncsi természetét. Szülőként ez a csillagjegypáros képes arra, hogy ne csak meghallgassa és megértse, de inspirálja is a gyereket. Mivel mindkét csillagjegy számára fontos az önkifejezés, nagy erőt fektetnek abba, hogy gyermekük is az élet legkülönbözőbb területein kipróbálhassa magát.

2. Rák és Halak csillagjegy

Mivel a Halak és a Rák csillagjegy is a vízjegyek képviselői közé tartoznak, mindketten nagyon érzékenyek környezetükre – szeretteikre különösen. A Rák a tipikus védelmező, gyengéd gondoskodó típus, míg a Halak empátiájában nyújt legyőzhetetlen teljesítményt. Ezeknek a képességeknek köszönhetik, hogy szinte kifogásolhatatlan szülőpárost alkotnak, akik mindig megérzik, mire van szüksége a gyereknek, és természetesen mindent meg is tesznek azért, hogy egy szeretetteljes, biztonságos és teljesen őszinte otthonban nőhessen fel.

3. Bika és Mérleg csillagjegy

A horoszkóp szerint, a Bika csillagjegy a legmegbízhatóbb mind közül. Olyan stabilitást nyújt a családjának, amit csak nagyon kevesen tudnak utána csinálni. A Mérleg pedig a harmónia megteremtésében remekel. Együtt pedig csak még erősebbek: következetesek, felelősségteljesek és maximálisan jól kezelik a konfliktusokat is. Kell ennél több egy boldog gyermekkorhoz, és egy szuper családi háttérhez?

Ha kíváncsi vagy, hogy a horoszkóp szerint kik a legjobb anyák, nézd meg az alábbi videót:

Nézd meg mit árul még el a horoszkóp a csillagjegyek párosításáról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu