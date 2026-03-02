Ha peched van, te is szerepelsz a legbalszerencsésebb csillagjegyek között – Ők mágnesként vonzzák a bajt

Neked is van egy olyan ismerősöd, akivel folyton a legrosszabbkor történik valami nagyon kellemetlen? Lekési a buszt, elviszik az orra elől az utolsó szelet pizzát, otthon hagyja az útlevelét, amikor a nászútra indul kedvesével? Fogadni mernénk, hogy látni fogod a csillagjegyét a horoszkóp balszerencsés jegyeinek listáján! Valahogy minden alkalommal ők húzzák a rövidebbet.

Ez a 3 csillagjegy vonzza a balszerencsét a horoszkóp szerint!

Fotó: Dean Drobot / shutterstock

Vannak kifejezetten peches személyek.

A horoszkóp szerint, az asztrológia is közrejátszik abban, kinek, mit dob a gép.

3 csillagjegy tartozik a legszerencsétlenebb jegyek közé.

Horoszkóp: ők a legszerencsétlenebb csillagjegyek

Skorpió csillagjegy

Mivel a Skorpió mindent nagyon mélyen átérez, átél – legyen szó kudarcról vagy sikerről –, ha valami félresiklik, képes teljesen beletemetkezni a csalódásba. Már egy aprócska hiba után is rögtön azon gondolkodik, mivel érdemelte ezt ki, miért pont vele történik, ami történik. Ez az elképesztő feszültség pedig, ami építkezik benne, újabb és újabb rossz döntéseket szül.

A Skorpió nagyon erős személyiség. Ezzel együtt jár, hogy impulzív is. Minden ilyen alkalommal eluralkodik rajta az indulat, és képtelen tisztán átlátni a helyzetét. Így egy kisebb bakiból hamar pechsorozat születik.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek egy igen hirtelen természetű csillagjegy. Gyorsan gondolkodik, gyorsan reagál, és pillanatok alatt képes irányt változtatni is. Ez a legtöbb esetben lépéselőnyt jelent számára, de sajnos előfordul, hogy az ellenkezője történik. Egyre több lehetőségbe próbál kapaszkodni, aztán kihátrál. Elszalasztja a határidőket, rossz üzenetet küld el, vagy ami még kellemetlenebb: a rossz embernek küldi el.

Az Ikrek szerencsétlenségét főleg saját magának és a kapkodó természetének köszönheti.

Bak csillagjegy

A horoszkóp egyik legmeglepőbb fordulata, hogy az óvatosságáról és elővigyázatosságáról ismert Bak is a balszerencsés csillagjegyek csapatát erősíti. Ez a csillagjegy tervezget és számolgat, mindent előre kigondol, mégis rendszeresen előfordul vele, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt elképzelte. Ennek az az oka, hogy annyira fókuszál a kockázatokra és a hibalehetőségekre, hogy egy idő után már csak ezeken szorong. Ha pedig valaki megállás nélkül azon filózik, hogy valami félresikerül majd, azzal előfordulhat, hogy úgy is fog dönteni, mintha már megtörtént volna a baj.