Pikáns titkok: ez az öt csillagjegy egyfolytában a szexre gondol!

Mindannyian mások vagyunk, emiatt másképp és más mennyiségben kívánjuk a szexet. Mindez persze csillagjegyünktől is függ.
Horoszkópunk nem csak az életünk alakulásáról gondoskodik, és nem csak azt határozza meg, mely időszak lesz szerencsés számunkra, esetleg mely tartogat komolyabb kihívásokat, de azt is befolyásolja, milyen karakterjegyekkel bírunk, milyen a személyiségünk. Ehhez pedig kétségtelenül hozzátartozik a testiség, és az ahhoz való viszony is. Most leleplezzük, mely öt csillagjegy rendelkezik a legnagyobb libidóval.
E szenvedélyes jegy számára az együttlét nem egyszerű ágytorna, sokkal inkább egyesülés azzal a személlyel, akit szeretnek. Épp ezért, noha rettenetesen fontos számukra a szex, nem fekszenek le akárkivel: náluk ugyanis az intimitás, a kapcsolódás, az őszinte megnyílás a legfontosabb. Ha ezek nincsenek meg, nem lesz ágytorna!
Ha lehet azt mondani, a Kosnak a szex épp ellentétes előjellel bír, mint a Skorpiók számára. E tüzes, heves jegy mondhatni mindennapi testmozgásként tekint a lepedőgyűrésre. Nem is véletlen: a tettrekész Mars az uralkodó bolygójuk. Épp ezért e jegy szülöttei szenvedélyesek és mindent megtesznek azért, hogy meghódítsák (és ágyba vigyék) kiszemeltjüket.
Aligha meglepő, hogy felkerült listánkra az a jegy is, aki felett a szerelem bolygója, a Vénusz uralkodik. A Bikák az élet minden területén az élvezetet keresik. Ők azok, akik minden pillanatot ki akarnak élvezni. Sokaknak meglepő lehet, hogy ugyanakkor nem vágynak végtelen számú partnerre: egy mellett is tökéletesen ki tudnak aknázni minden lehetőséget a testiség terén is.
Noha elsőre nem hinnénk róluk, hihetetlen képzelőerőjüknek hála a Halak csillagjegy szülöttei rendkívül szenvedélyes emberek. Az elméjük a legnagyobb fegyver, amit az élet minden területén arra használnak, hogy kiszakadjanak a valóságból, így ha arra kerül a sor, ezek a külsőre csendes, békés egyének elképesztő szexuális élményeket nyújthatnak.
E szenvedélyes, magabiztos, tűz elemű jegy felett a Nap uralkodik: aligha meglepő hát, hogy az Oroszlán zárja listánkat! E jegy szülöttei az élet minden területén imádják a figyelmet, imádnak az élen végezni, ennek köszönhetően biztosra vehető, hogy az ágyban is a lehető legjobb teljesítményt nyújtják.
