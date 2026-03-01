Pikáns titkok: ez az öt csillagjegy egyfolytában a szexre gondol!

Mindannyian mások vagyunk, emiatt másképp és más mennyiségben kívánjuk a szexet. Mindez persze csillagjegyünktől is függ.

Melyik öt csillagjegynek jár egyfolytában a szexen az esze? Eláruljuk!

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Horoszkópunk nem csak az életünk alakulásáról gondoskodik, és nem csak azt határozza meg, mely időszak lesz szerencsés számunkra, esetleg mely tartogat komolyabb kihívásokat, de azt is befolyásolja, milyen karakterjegyekkel bírunk, milyen a személyiségünk. Ehhez pedig kétségtelenül hozzátartozik a testiség, és az ahhoz való viszony is. Most leleplezzük, mely öt csillagjegy rendelkezik a legnagyobb libidóval.

Csillagjegyek, akik a lepedőgyűrésre gondolnak a nap 24 órájában

Skorpió csillagjegy

E szenvedélyes jegy számára az együttlét nem egyszerű ágytorna, sokkal inkább egyesülés azzal a személlyel, akit szeretnek. Épp ezért, noha rettenetesen fontos számukra a szex, nem fekszenek le akárkivel: náluk ugyanis az intimitás, a kapcsolódás, az őszinte megnyílás a legfontosabb. Ha ezek nincsenek meg, nem lesz ágytorna!

Kos csillagjegy

Ha lehet azt mondani, a Kosnak a szex épp ellentétes előjellel bír, mint a Skorpiók számára. E tüzes, heves jegy mondhatni mindennapi testmozgásként tekint a lepedőgyűrésre. Nem is véletlen: a tettrekész Mars az uralkodó bolygójuk. Épp ezért e jegy szülöttei szenvedélyesek és mindent megtesznek azért, hogy meghódítsák (és ágyba vigyék) kiszemeltjüket.