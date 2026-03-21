Félreértett gyógyítók vagy inkább boszorkányok? A bábák titkai, amelyekről csak kevesen tudnak

Régen, amikor még nem voltak modern kórházak, és az orvostudomány gyerekcipőben járt, nagyon sokan a bábaasszonyokhoz fordultak, hogy segítsenek a babák világra jövetelénél. Hiszen ők pontosan tudták, hogyan tudnak segíteni a vajúdó édesanyáknak, miként kell ellátni az újszülötteket, és mi a teendő, ha netán baj van. De ők voltak azok is, akik számtalan női betegséget kúráltak gyógynövényekkel, és az energiagyógyítást is ismerték. Sőt, hozzájuk fordultak abban az esetben is, ha nem kívánt terhességről volt szó.

Bábaasszonyok titkai: avagy a nők titkos segítői.

Most kiderül, kik voltak valójában a bábaasszonyok.

Tudásuk és hiedelmük szerint mindent megtettek a könnyű szülés érdekében.

Ezek az asszonyok tanácsot adtak az anyáknak és gondoskodtak az újszülött babáról.

Tényleg boszorkányok voltak a bábaasszonyok?

Öröklődött a tudásuk

Ezek az asszonyok nem könyvekből szerezték tudásukat, hanem mindig az idősebb, tapasztalt bábáktól tanultak, akik mindig tudták, hogy ki az, akinek átadhatják a tudásukat. Hiszen hiába született a családban leánygyermek, nem mindig rendelkezett azzal a „spirituális” tudással, gyógyító erővel, ami ehhez elengedhetetlen volt. Ezért maguk választották ki azt az illetőt, akiben érezték az erőt.

Jól kellett ismerniük a gyógynövények erejét, a hatásukat, és azt, hogy miből milyen főzeteket készíthetnek. Emellett azzal is pontosan tisztában voltak, hogy melyik növényt mikor lehet leszedni a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Ezekből nemcsak főzeteket készítettek, hanem számos női bajra különféle kenőcsöket is. A tudásuk egyfajta örökség is volt, amely a természet tiszteletén és a bölcsességen alapult. Nagyon sok olyan családban, ahol élt bábaasszony, vagyis boszorkány, ott még a mai napig is fennmaradtak olyan praktikák a szüléssel vagy a gyermekágyas anyával kapcsolatban, amiket most is alkalmaznak.

Miért üldözték a bábaasszonyokat?

Sajnos nemcsak örömteli eseményeknek voltak részesei, amikor világra segíthettek egy egészséges újszülöttet, hanem a halál is jelen volt az életükben. Hiszen előfordult, hogy a vajúdó édesanya vagy a baba életét vesztette. Pontosan emiatt lettek megvádolva boszorkánysággal, hogy ilyen tragédiák árnyékolták be a mindennapjaikat. Hiszen azok a dolgok, amik az emberek többségének megfoghatatlanok, vagy nincs meg a kellő ismeretük hozzá, azt hajlamosak negatívan megbélyegezni. Éppen ezért nagyon sok bábaasszonyt, akiket boszorkánynak kiáltottak ki, megégették vagy vízbe fojtották.