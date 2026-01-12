Többemberes babák – Erőn felüli megmérettetés a szülőknek?

Az ilyen gyerekekre használják azt a kifejezést, hogy többemberes baba – ami elsőre talán ijesztően hangzik, de valójában nagyon pontosan írja le azt az élményt, amit a szüleik nap, mint nap megélnek. Nem elkényeztetett, nem „rossz”, csak neki folytonos szülői kontakt kell ahhoz, hogy jól érezze magát.

Fontos ezt rögtön az elején tisztázni: ezek a babák nem azért ilyenek, mert a szülő „elrontotta” őket. Nem a túl sok kézben tartás, hordozás, nem a gyors reagálás, nem az együtt alvás az oka. A szakirodalom esetükben úgy fogalmaz, hogy vannak gyerekek, akik eleve érzékenyebb idegrendszerrel jönnek a világra. Hevesebben reagálnak az ingerekre, nehezebben szabályozzák saját testüket és pszichéjüket, ezért több külső segítségre van szükségük ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak maradjanak, vagy éppen megnyugodjanak.

Egy többemberes baba gyakran nehezen alszik, sokszor ébred, válogatósabb lehet evésben, és az sem ritka, hogy a babakocsit, hordozót, autósülést következetesen elutasítja. Ami más gyereknél beválik, itt gyakran csődöt mond.

Talán az egyik legnehezebb része ennek az állapotnak az, hogy kívülről sokszor láthatatlan. A baba „egészséges”, nincs diagnózis, nincs egyértelmű magyarázat. Így a környezet gyakran tanácsokat ad: „Biztos csak hasfájós.” „Majd kinövi.” „Ne vedd fel rögtön.” „Más gyerek is sír.” Mintha mindenki attól félne, hogy az extra figyelemmel elkényezteti a szülő a kicsit.

Csakhogy a szülő a zsigereiben pontosan érzi: itt másról van szó. Ezért próbál folyamatosan jelen lenni. A folyamatos készenlét, az alváshiány, az állandó figyelemigény viszont lassan felőrli őt, így miközben minden energia a babára megy el, a szülő egyre inkább magára marad – fizikailag és lelkileg is.

Egy többemberes baba mellett sokszor nem az a kérdés, hogy „mit csináljunk ma?”, hanem az, hogy hogyan éljük túl a következő napot.

Amikor a párkapcsolat és az énidő is háttérbe szorul

Az extrán nagy igény nemcsak az egyik szülőt terheli meg, hanem rajta keresztül az egész családi rendszert. A párkapcsolat gyakran logisztikai projektté válik: ki mikor alszik, ki mikor eszik, ki mikor tud egyáltalán zuhanyozni. Az intimitás, a beszélgetések, az együtt töltött idő sokszor eltűnik. Forró váltás van, de nincsenek forró pillanatok.