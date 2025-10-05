Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Angyal a szülőszobán: Veszprémben egy szülésznő varázsolt csodát a nehéz órákból

szülés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 14:05
kórházszülésznő
Egy vajúdás során az anya kiszolgáltatott. Ilyenkor egyetlen ember empatikus hozzáállása aranyat ér. Olvasónk a veszprémi kórházban találkozott egy szülésznővel, akinek a jelenléte és támogatása a nehéz szülést is felemelő élménnyé tette.

A kórház neve: 

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház 

A szülés időpontja (év, hónap):

2025 február

A kórház állapota:

Osztályonként változó. A szülészet es gyermekágyas osztály szép állapotú.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Nem egy luxus, de összességében rendben volt a fürdőszoba, lehetne kicsit tágasabb.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Szép, felújított szülőszobák. Labda elérhető, az egyik szülőszobában pedig van kád. 

Orvos(ok) segítőkészsége:

Minden orvos, akivel kapcsolatba kerültem a vajúdás és a szülés során, segítőkész volt. Pozitív emberi tapasztalatokat szereztem velük kapcsolatban.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Segítőkészek voltak, a kapacitásukhoz mérten voltak elérhetőek a vajúdás során. Itt volt egy hosszabb idő, amikor komplikált szülések miatt nem tudtak velem foglalkozni, ez idő alatt mondjuk szépen haladt magától is a tágulás. A szülésemet vezető szülésznő egy igazi angyal volt, szinte végig velünk volt, amikortól a szülőszobára kerültem a vajúdóból. Bátorító, biztató, pozitív hozzáállásával, empátiájával rengeteget segített.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

A legnagyobb többségük hozzáállásával elégedett voltam. Nyilvánvaló leterheltségük ellenére bátran kérhettem segítséget, iránymutatást, szívesen válaszoltak. A többségük barátságos volt. 

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Nem siettették a szülést. Sok idő elteltével is csak méhszájérlelő zselét kaptam, hogy motiválják a tágulást. Amikor hatott, fokozatosan jöttek és erősödtek a fájások. Csak párszor vizsgáltak meg, akkor is gyengéden. Oxitocint a tágulás végén és kitoláskor fellépő fájásgyengeség miatt kaptam. Gátmetszés nálam indokolt volt, de tudtommal nem kötelező.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Nincs erről információm, természetes szülésem volt.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

Nem tudom.

Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):

Napi 2 db pelust adnak, így azt kell vinni. Babaruhát adnak, csak a hazamenős kisruha kell. Popsitörlőt nem kaptunk.

Hány ágyra jut egy zuhanyzó?

4

Van-e VIP szoba?

Van, tudtommal 1 darab.

Ételek mennyisége, minősége:

Elfogadható minőség, picit lehetne nagyobb mennyiség

Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!

Mindenki tiszteletteljesen kommunikált velem. Pozitív tapasztalataim vannak ennek kapcsán. A szülés végén már nem voltam teljesen képben, így onnan csak a gátmetszés maradt meg az informálás témáiból. Addig szűkszavúan ugyan, de számomra megfelelően informáltak a folyamatokról, beavatkozásokról. Kérdezni lehetett. Az aranyóra során szoptatási segítséget kaptam, de amúgy hagytak békében minket hármasban. A szülés után egy rövid magyarázó összefoglaló jó lett volna, de már csak itthon realizáltam ezt.

Bent volt az apuka a szülésen?

Igen, mindketten akartuk.

Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):

Igen, és hasznos is volt. Témák: gátseb ápolása, babagondozás

Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?

Férjem jelenléte nagyon sokat számított. Jól segített, megnyugtatott. A szülést vezető szülésznő szuper volt! Ő segített a legtöbbet. A jelenlevő csecsemősnővér is tündér volt a baba születése után. Jó szívvel emlékszem rá. A szülész doktornővel is elégedett voltam, amikor szükség volt rá, koncentráltan jelen volt.

Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )

Fizikailag nehéz, kissé komplikált és a vége felé nagyon fájdalmas is volt a szülésem. Amikor a baba megszületett, akkor viszont elmúlt azonnal az összes fájdalom, és nagyon boldog voltam. Én is és a baba is egészségesek voltunk, és vagyunk azóta is. Szép élményként maradt meg bennem a szülés. 

Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.

A babát szinte rögtön, csupaszon a mellkasomra megkaptam, a varrás alatt pedig a férjemmel lehetett szőrkontaktusban. Az aranyóra háborítatlan volt, nagyon meghitten, nagyjából 2 órát lehettünk együtt hármasban a reparálásom után. Az egyik csecsemősnővér felajánlotta a szülőszobán, hogy a férjem telójával szívesen készít pár fotót, ha szeretnénk, így szerencsére vannak fotóink is az első órákról. 

Értékelés:

  • a kórház állapota: 7
  • a szülészet állapota: 10
  • a kórtermek állapota: 8
  • mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota: 7
  • tisztaság: 8
  • szülőszoba korszerűsége: 10
  • felszereltség (orvosi, higiéniai eszközök): 8
  • az orvosok segítőkészsége: 9
  • a szülésznők segítőkészsége: 10
  • a csecsemős nővérek segítőkészsége: 9
  • kommunikáció, tájékoztatás: 8
  • az ellátás minősége: 9
  • személyes élmények: 10

Összesen: 8,7

 

