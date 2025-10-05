Angyal a szülőszobán: Veszprémben egy szülésznő varázsolt csodát a nehéz órákból

A kórház neve:

Veszprém - Csolnoky Ferenc Kórház

A szülés időpontja (év, hónap):

2025 február

A kórház állapota:

Osztályonként változó. A szülészet es gyermekágyas osztály szép állapotú.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Nem egy luxus, de összességében rendben volt a fürdőszoba, lehetne kicsit tágasabb.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Szép, felújított szülőszobák. Labda elérhető, az egyik szülőszobában pedig van kád.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Minden orvos, akivel kapcsolatba kerültem a vajúdás és a szülés során, segítőkész volt. Pozitív emberi tapasztalatokat szereztem velük kapcsolatban.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Segítőkészek voltak, a kapacitásukhoz mérten voltak elérhetőek a vajúdás során. Itt volt egy hosszabb idő, amikor komplikált szülések miatt nem tudtak velem foglalkozni, ez idő alatt mondjuk szépen haladt magától is a tágulás. A szülésemet vezető szülésznő egy igazi angyal volt, szinte végig velünk volt, amikortól a szülőszobára kerültem a vajúdóból. Bátorító, biztató, pozitív hozzáállásával, empátiájával rengeteget segített.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

A legnagyobb többségük hozzáállásával elégedett voltam. Nyilvánvaló leterheltségük ellenére bátran kérhettem segítséget, iránymutatást, szívesen válaszoltak. A többségük barátságos volt.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Nem siettették a szülést. Sok idő elteltével is csak méhszájérlelő zselét kaptam, hogy motiválják a tágulást. Amikor hatott, fokozatosan jöttek és erősödtek a fájások. Csak párszor vizsgáltak meg, akkor is gyengéden. Oxitocint a tágulás végén és kitoláskor fellépő fájásgyengeség miatt kaptam. Gátmetszés nálam indokolt volt, de tudtommal nem kötelező.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Nincs erről információm, természetes szülésem volt.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):