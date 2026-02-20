Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Márciusi horoszkóp: 3 csillagjegy élete gyökeresen megváltozik, ők kapnak áldást

márciusi horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 10:30
csillagjegypénz
A március a stratégiai terjeszkedés időszaka. Három csillagjegy szakmailag és anyagilag is előrelép.
2026 márciusa jelentős pénzügyi fordulatot hoz három csillagjegy életében. Ez a hónap kedvez a megfontolt kockázatvállalásnak, az előléptetéseknek, az új vállalkozások indításának és a régóta esedékes pénzügyi jutalmaknak. Mutatjuk, kik profitálnak igazán, és miért különleges ez az időszak!

Márciusi horoszkóp: 3 csillagjegy anyagi helyzete javul
Fotó: napaporn sawaspardit /  Shutterstock 

Három csillagjegy megszedi magát

 

Bika – Karrierugrás következik

A Bika számára a Jupiter a karrier és a társadalmi elismertség területét aktiválja, ami közvetlenül hat a bevételi lehetőségekre. A Vénusz – uralkodó bolygója – március közepén támogatja a pénzügyi tárgyalásokat. Ez a kombináció a Bikát az egyik legszerencsésebb jeggyé teszi ebben a hónapban!

Oroszlán – A kockázatok megtérülnek

Márciusban a Jupiter tüzes energiája támogatja az Oroszlán terjeszkedési zónáját, miközben a Mars növeli az ambíciót és a versenyszellemet. Mire számíthatsz? Az égiek szerint üzleti növekedésre, a befektetések beindulására és akár egy mellékállás meglepően nyereségessé válására.

Bak – Hosszú távú pénzügyi stabilitás jön

A Jupiter támogatja a növekedést, míg a Szaturnusz – a Bak uralkodó bolygója – stabilizálja az eredményeket. A növekedés és a fegyelem együtt tartós vagyont eredményez. Ha tehát tartozásod van, márciusban megszabadulhatsz tőle, köszönhetően annak, hogy a vállalkozásod nyereségessé válik.

 

