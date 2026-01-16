Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy imádja az alkalmi együttlétet – Egy különösen kiemelkedik közülük

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 19:15
Sokan el sem tudják képzelni, másoknak azonban lételeme az egyéjszakás kaland: de vajon egyesek miért imádják annyira az alkalmi együttlétet, míg mások annyira elítélik, hogy még a gondolatától is kirázza a őket hideg? A válasz a horoszkópban keresendő. Vajon te melyik tábort erősíted?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Manapság rengetegen indítanak úgy az első találkozón, hogy rákérdeznek a másik horoszkópjára azt remélve, hogy így pillanatok alatt rengeteg mindent megtudhatnak randipartnerükről. Sőt, sokan a válasz hallatán még azt is képesek azonnal mérlegelni, hogy szeretnék-e az illetővel a későbbiekben jobban is elmélyíteni a kapcsolatot. A horoszkóp alapján ugyanis rengeteg mindent megtudhatunk, nem csupán a másik főbb személyiségjegyeiről, erősségeiről és hiányosságairól, hanem akár még arról is, hogy isteníti-e az alkalmi együttlétet.

A horoszkóp szerint egyéjszakás kalandot kereső partnerek.
A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek rajonganak az egyéjszakás kalandért / Fotó: Shutterstock 
  • Az egyik legsokoldalúbb csillagjegy él-hal a légyottokért.
  • A szabadságért rajongó csillagjegy bármikor nyitott egy egyéjszakás kalandra.
  • A függetlenségét nagyra tartó csillagjegy sose mondana nemet egy gyors kalandra.

A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy részesíti előnyben az alkalmi együttlétet a komoly kapcsolattal szemben

Most felfedjük, hogy melyek azok a csillagjegyek, amelyek szeretik kötöttségek nélkül élvezni az életet és nem feltétlenül érzik komfortosan magukat egy hosszútávú kapcsolatban. Ezeknek a horoszkópoknak a szülöttei ugyanis szinte bármikor nyitottak egy izgalmas alkalmi együttlétre, így jobb, ha elővigyázatosak vagyunk velük. Vagy netán te is köztük vagy?

Ikrek csillagjegy

Mivel az Ikreket tartják az egyik legkíváncsibb jegynek, így nem véletlenül kerültek fel a listára. A csillagjegy szülöttei imádják a változatosságot, szeretnek új embereket megismerni, éppen ezért szinte lehetetlen számukra, hogy egy olyan partner mellett maradjanak, aki már nem kelti fel az érdeklődésüket. Nagyon nehezen kötődnek és gyorsan továbblépnek, ezzel könnyen új fejezetet nyitva az életükben. Mindebből következik, hogy egyáltalán nem esik nehezükre igent mondani egy egyéjszakás kalandra, miközben nehéz számukra az elköteleződés.

Nyilas csillagjegy

A csillagjegy szülöttei igazi szabad lelkek, akik szeretik kötöttségek nélkül élvezni az életet. Hajtja őket az ismeretlen, mindig újabb és újabb élményekre vágynak, a szívük után mennek. Kifejezetten karizmatikus egyéniségek, kisugárzásuk és életigenlésük már messziről észrevehető, ezért sok ember találja őket vonzónak. Ők az együttlétet természetesnek és csodálatosnak látják, ezért bármikor nyitottak egy légyottra. Így, amennyiben ilyen élményekre vágysz, egy Nyilas tökéletes választás lehet számodra. 

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők elutasítják a hagyományos nézeteket, szeretnek szemben úszni az árral és mindent úgy csinálnak, ahogy nekik jó, ez a gondolkodás pedig a szerelmi életükre is kihat. Mivel nekik hosszabb időbe telik, mire megnyílnak, gyakori, hogy a barátság extrákkal kapcsolataikból alakul ki végül mélyebb kötődés.

Az alábbi videóban megismerheted a horoszkóp mind a 12 csillagjegyét:

