3 csillagjegy, aki meghallja az univerzum hangját

Vannak csillagjegyek, akiknek egyszerűen mintha minden lépését az univerzum irányítaná.

Vannak csillagjegyek, akik könnyebben meghalják az univerzum, a sors hangját, mint mások Fotó: Cinemanikor / Shutterstock

Ők azok, akik az utolsó pillanatban is képesek, mondhatni, ösztönösen elkerülni valamilyen kellemetlen helyzetet, bajt. Ők azok, akiket mintha végül mindig a jó irányba terelgetné a sors. Valaki szerencsésnek hívja őket, más a világmindenség kegyeltjeinek, de könnyen lehet, hogy egyszerűen csak nagyobb összhangban vannak az univerzummal, és jobban képesek hallgatni a jelekre. És ez persze horoszkópjuknak is köszönhető. Hogy kikről is van szó pontosan? Eláruljuk!

Csillagjegyek, összhangban az univerzummal

Halak: az álmok ismerője

E csillagjegyet a tudatalattiért és a megérzésekért felelős Neptunusz uralja: épp ezért egy lábbal a valóság talaján állnak, míg a másikkal valamilyen éteri álomvilágban. A Halak nyitottak a spiritualitásra, ráérző készségüknek köszönhetően pedig a legapróbb jeleket is észreveszik, regisztrálják tudat alatt. Ők azok, akik szájából gyakorta elhangzik: "nem tudom, honnan, de egyszerűen csak tudtam..." Ismerős? Még a sors legrejtettebb üzeneteit is képesek dekódolni, mert nem a logika, sokkal inkább az érzelmek szintjén élik meg a valóságot, így olyan mély összefüggésekre tapintanak rá, amire mások nem.