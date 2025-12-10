Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A horoszkóp legkeményebb magja – Ez a 3 csillagjegy érzelmileg golyóálló

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 17:30
Ismersz olyan embert, akiről minden lepörög és egyáltalán nem érdekli, hogy mások mit gondolnak róla vagy esetleg magadra ismertél? A horoszkóp szerint létezik 3 csillagjegy, akiknek a lelkén szinte képtelenség átgázolni. Nézzük, hogy köztük vagy-e!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Míg egyeseket a legapróbb kritikával is vérig lehet sérteni, másokat a legdurvább bírálatok sem vágnak a földhöz. Náluk nem kell bocsánatért esedezni, hiszen, mintha meg sem hallották volna, amit a fejükhöz vágtak. A horoszkóp alapján pedig létezik 3 csillagjegy, akikről születésük óta szinte minden lepereg és nagyon sok kell ahhoz, hogy a lelkükbe tapossanak.

Horoszkópok, amelyek közül 3 csillagjegy érzelmileg nagyon erős.
A horoszkóp szerint az ő lelkükön szinte képtelenség átgázolni / Fotó: Getty Images
  • Ezek a csillagjegyek csak a céljaikat tartják szem előtt.
  • Nem törődnek azzal, hogy a környezetük mit gondol róluk.
  • Nagyon erős kritika kell ahhoz, hogy valaki áthatoljon a páncéljukon.

A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy érzelmileg sebezhetetlen

Vannak olyan emberek, akikre jellemző az a mondás, hogy „az egyik fülén be, a másikon ki”. Ez a sajátosság pedig 3 csillagjegynél különösen megállja a helyét, melynek segítségével könnyebben át tudják vészelni a nehezebb időszakokat is, miközben képesek a céljaikra koncentrálni. Lássuk tehát, mit mond az asztrológia! Vajon kik a leggolyóállóbb jegyek mind közül?

  • Kos csillagjegy

A Kosokról köztudott, hogy folyamatosan törtetnek a céljaik felé, hiszen vakmerő és határozott életfelfogással rendelkeznek. Ha egyszer valamibe belefognak, azt szenvedéllyel csinálják, náluk önbizalomban nincs hiány. Így bárki is alkosson negatív véleményt róluk, a legkevésbé sem hatja meg őket. A Kosokról ugyanis lepörög a kritika, mivel teljesen meg vannak győződve arról, hogy mindent tökéletesen csinálnak.

  • Bak csillagjegy

A Bakokra hatalmas ambíció és lelkesedés jellemző, ezért a céljaik felé vezető úton nincs idejük azzal törődni, hogy a környezetük mit gondol róluk. Ennek következtében nem ritka, hogy a jegy szülöttei hűvösnek tűnnek, pedig csak egy bizonyos dologra fókuszálnak. Tehát ők azért engedik el a fülük mellett a kritikát, mert úgy érzik, hogy erre van szükségük céljaik eléréséhez.

  • Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők imádnak a maguk feje után menni, ezért sosem veszik fel a negatív véleményeket. Nem tartják fontosnak, hogy mások minden áron szeressék, elfogadják és megértsék őket. Tisztában vannak önmagukkal és a bennük rejlő potenciállal, ezért magabiztosak az élet minden területén. Így ahhoz, hogy valaki áthatoljon a páncéljukon, egy általuk szeretett személytől kell érkezzen az erős kritika.

Az alábbi videóban megismerheted kicsit közelebbről a horoszkóp mind a 12 csillagjegyét:

