Horoszkóp: 5 csillagjegy, akik képtelenek elengedni az exüket – Veled mi a helyzet?

A horoszkóp sok mindenre választ ad, többek között olyan jegyekre is rávilágít, akik képtelenek elengedni a múltat. Vajon egyes csillagjegyek miért ragaszkodunk néha egy régi, már lezárt kapcsolathoz? És mi köze ennek az asztrológiának? A horoszkóp erre is adhat némi magyarázatot.

A horoszkóp most elárulj, ki az az 5 csillagjegy, aki képtelen elfelejteni előző szerelmét. / Fotó: Konstantin Postumitenko / 123RF

Mely csillagjegyek ragaszkodnak leginkább a régi kapcsolataikhoz?

Miért nem tudnak könnyen túllépni egy szakításon?

Vajon te is közéjük tartozol a horoszkóp szerint?

Horoszkóp: 5 csillagjegy, aki nehezen engedi el korábbi partnerét

1. Rák csillagjegy

A Rák jegyűek szívből kötődnek, nekik nincsenek felületes kapcsolataik. Amikor valami véget ér, nem csak a partnerüket veszítik el, hanem egy teljes érzelmi világot. Ezért aztán egy régi emlék, egy közös zene, a kedvenc törzshely könnyen visszahozhatja bennük a múlt emlékeit. Nem feltétlenül akarnak újrakezdeni bármit, de a kapcsolódás utáni vágy ott van bennük. Ha rád írnak, azt többnyire nem azért teszik, mert akarnak valamit, csak egyszerűen kíváncsiak rád és kicsit hiányzol nekik.

2. Mérleg csillagjegy

A Mérlegek nem szeretik a lezáratlan helyzeteket. Ha egy szakítás nem teljesen tiszta, vagy maradtak bennük kérdőjelek, könnyen lehet, hogy szeretnék újra átgondolni a történteket, akár csak egy rövid rövid beszélgetés erejéig. Számukra fontos, hogy a dolgokat helyre tegyék, még akkor is, ha már nem akarnak újrakezdeni semmit. Egy üzenet náluk gyakran inkább a belső egyensúlyuk visszaállításáról szól, mint valódi visszatérési szándékról.

3. Halak csillagjegy

A Halak alapvetően érzékeny, álmodozó típus. A régi kapcsolat emlékei számára nem tűnnek el, újra meg újra felbukkan a lelkükben, sokszor teljesen váratlanul. Ha egy Halak ír az exének, abban gyakran benne van a remény is, hogy talán még fontos vagyok neki. Nem mindig akarja újrakezdeni, de számára fontos, hogy érzelmileg rendezze magában a történteket. Sokszor ez inkább csak önmagának szól.

4. Ikrek csillagjegy

Az Ikrek kommunikációra született. Számára természetes, hogy időnként visszatekint a múltba. Lehet, hogy csak kíváncsiságból, nem feltétlenül az érzelmek vezérlik, inkább az érdeklődés, hogy mi van veled? Lehet, hogy csak egy régi közös emlék ugrott be, és már meg is írta az üzenetet. Viszont ha visszajelzést kap, könnyen egy hosszabb beszélgetésben találjátok magatokat. De ez nem biztos, hogy bármit is jelent.

5. Skorpió csillagjegy

A Skorpiók legtöbbször mély és intenzív kapcsolatokra vágynak, és ha egyszer valakit igazán megszeretnek, az nem múlik el nyomtalanul. Még ha kifelé nem is mutatják, belül sokáig hordozzák a múltat. Ha egy Skorpió mégis ír az exének, annak általában komoly oka van. Nem nosztalgiázásról van szó, hanem valami megoldatlan, mélyen gyökerező érzésről. Nála egy kapcsolat lezárása időbe telik és sokszor ez a lezárás nem történik meg teljesen soha.