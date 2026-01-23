Horoszkóp 2026: 3 csillagjegy, akinek komoly veszélyben van az egészsége – Te köztük vagy?

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 17:00
2026 több csillagjegy számára is komoly nehézségeket tartogat. A horoszkóp szerint néhány jegynek fokozott óvatosságra és nagyobb egészségtudatosságra lesz szüksége az év során. Figyelj oda, mert könnyen lehet, hogy te is érintett vagy!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A horoszkóp szerint ez az év 3 csillagjegy számára megterhelőbb lesz, mint amire számítanak. Nagyon fontos, hogy ne bagatellizálják el vagy söpörjék szőnyeg alá az intő jelzéseket. Lássuk, mely jegyeknek kell különösen óvniuk mentális és fizikai egészségüket idén!

Horoszkópban használt zodiákus kör fotója.
Horoszkóp: 3 csillagjegy, akinek nagyon oda kell figyelnie az egészségére 2026-ban / Fotó: Sarayut Tanerus / 123RF
  • 2026-ban több csillagjegy testi, lelki egészségét is megbolygatja.
  • Három jegynek különösen oda kell figyelnie a jólétére.
  • A horoszkóp óvatosságra inti őket.

Horoszkóp 2026: 3 csillagjegy, akinek idén vigyáznia kell az egészségére

Bika csillagjegy

A Bika alapvetően egy erős mentális és érzelmi stabilitással rendelkező, földhözragadt jegy, aki szereti a kiszámítható örömöket. Azonban idén épp ez sodorhatja őt bajba. A horoszkóp szerint életmódjával, étkezési szokásaival túl lőhet a célon, amit a teste is megérez majd. A habzsolás hátterében valószínűleg elfojtott feszültségek állnak majd, amelyeket nem tud kezelni. Visszatérő panaszokkal nézhet szembe, ha nem tudja finomhangolni elkanászodott rutinját. Bár nem kell drasztikus diétázásba kezdenie, melegen ajánlott egy kicsivel több következetességet és tudatosságot csempésznie a mindennapjaiba. 

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek beszél. Sokat. A horoszkóp alapján 2026-ban azonban az jelenthet gondot, amit nem mond ki. Régi veszteségek, lezáratlan történetek, elfojtott csalódások bukkanhatnak fel, amit a csillagjegy nagyon megterhelőnek él majd meg mentálisan. A következmények között lehet alvászavar, szétszórtság, de sok szorongás is. Ha jót akar magának, lassítania kell a tempón. Fontos, hogy legalább egy embert a bizalmába fogadjon, és megossza vele, ami a lelkét nyomja. Ez sok terhet levehet a válláról, még mielőtt az egészségére is rámenne az aggodalom.

Szűz csillagjegy

A Szűz csillagjegy elvileg mindent kézben tart. Legalábbis nagyon szeretne. Ez a hozzáállás pedig, idén komoly kockázatot jelenthet számára. Túl sok fronton próbál majd helytállni: munkahelye, (friss) párkapcsolata és családi ügyei is komoly stresszforrások lehetnek. A horoszkóp arra figyelmezteti a Szüzet, hogy eljött az ideje határokat húzni a saját érdekében, különben a sok feszültség testi tünetekben is kiütközhet. A legjobb döntés számára most kivételesen az lehet, ha hátradől egy kicsit.

A cikk asztrológiai jóslatokon alapul: nem helyettesíti az orvosi vagy egészségügyi tanácsadást!

Az alábbi videóból megtudhatod, mi vár a csillagjegyedre 2026-ban:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
