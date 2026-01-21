„Sok házasság fog tönkremenni és sok válás lesz" – Ez vár ránk 2026-ban Iszet boszi szerint

Ha valaki ismeri Iszet boszi munkásságát az tudja, hogy ha valakinek a jóslataira érdemes hallgatni, az ő. Most elhívtuk stúdiónkba, hogy jósoljon, mi vár az emberekre 2026-ban. A főpapnő és mágus vízjóslás és tükörjóslás segítségével hívta le az információt az égiektől, amit mindig megerősített kártyával is. Mutatjuk, mi várható 2026-ban Iszet boszi szerint.
2026 a számmisztika szerint 1-es év lesz, ami az új kezdeteket jelenti és a szerencsét. Amit viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kínai horoszkóp szerint február 17-én belépünk a Tűz Ló évébe, ami sok mindenre hatással lesz.
Ugye a ló az egy nemes állat. Ezért mindenki örül, hogy de jó, milyen jó év lesz. Igen ám, de Tűz Ló. Tehát ahogy a tűz melegít, ugyanúgy éget föl mindent
– mondja Iszet boszi, aki szerint emiatt sok titokra fény derül majd 2026-ban.
– Pénzügyek terén is érdemes résen lennünk, ugyanis azt mutatják az égiek, hogy sok szerződéssel problémák lehetnek. A pénzügyi dolgokkal kapcsolatban megfontoltnak kell lenni és figyeljünk a befektetésekre is. Ha viszont valakinek alkalma van rá, akkor csinálja meg a szerencséjét. Ha például már tavaly elindított egy vállalkozást és idén érkezik egy jó lehetőség, akkor csapjon le rá. Jól meg kell majd fontolni a döntéseinket, de nem szabad túl sokat várnunk vele, élni kell a lehetőségekkel – szögezi le a főpapnő.
Az egészség terén sok betegséget látok, főleg vérárammal és érrendszerrel kapcsolatos megbetegedéseket. A keringésünkre tehát nagyon vigyázzunk 2026-ban, mert nagyon sok ember fog megbetegedni és sok halált is látok sajnos
– tér rá az egészségre Iszet boszi, aki szerint az emberi kapcsolatokra kerül az igazi fókusz az új évben. Tisztázni kell majd a kapcsolatainkat, mind szerelmi, családi, mind baráti és üzleti téren.
Azoknak, akik több vasat tartanak a tűzben, azoknak dönteniük kell majd, hogy jobbra vagy balra. Egy fenékkel nem tudnak majd 2-3 lovat is megülni. Azt is látom, hogy sok házasság fog tönkremenni, sok válás lesz és felszínre kerülnek majd a titkok. Tehát azért mondom, nagyon-nagyon csodálatos év lesz 2026, de itt a tűz, a tisztítótűz.
– zárja jóslatát Iszet boszi.
