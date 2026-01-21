Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
„Sok házasság fog tönkremenni és sok válás lesz" – Ez vár ránk 2026-ban Iszet boszi szerint

jóslás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 19:00
2026boszorkány
Izgalmas év elé nézünk Iszet boszi szerint. Sok örömöt, de sok fájdalmat is tartogat számunkra 2026.
K. D. R.
A szerző cikkei

Ha valaki ismeri Iszet boszi munkásságát az tudja, hogy ha valakinek a jóslataira érdemes hallgatni, az ő. Most elhívtuk stúdiónkba, hogy jósoljon, mi vár az emberekre 2026-ban. A főpapnő és mágus vízjóslás és tükörjóslás segítségével hívta le az információt az égiektől, amit mindig megerősített kártyával is. Mutatjuk, mi várható 2026-ban Iszet boszi szerint. 

2026-ra jósolt Iszet boszi
Iszet boszi 2026-os jóslatait érdemes komolyan venni. Fotó: Gáll Regina

„2026 csodálatos év lesz, de a tűz mindent megtisztít majd"

2026 a számmisztika szerint 1-es év lesz, ami az új kezdeteket jelenti és a szerencsét. Amit viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kínai horoszkóp szerint február 17-én belépünk a Tűz Ló évébe, ami sok mindenre hatással lesz.

Ugye a ló az egy nemes állat. Ezért mindenki örül, hogy de jó, milyen jó év lesz. Igen ám, de Tűz Ló. Tehát ahogy a tűz melegít, ugyanúgy éget föl mindent

– mondja Iszet boszi, aki szerint emiatt sok titokra fény derül majd 2026-ban. 

Pénzügyek terén is érdemes résen lennünk, ugyanis azt mutatják az égiek, hogy sok szerződéssel problémák lehetnek. A pénzügyi dolgokkal kapcsolatban megfontoltnak kell lenni és figyeljünk a befektetésekre is. Ha viszont valakinek alkalma van rá, akkor csinálja meg a szerencséjét. Ha például már tavaly elindított egy vállalkozást és idén érkezik egy jó lehetőség, akkor csapjon le rá. Jól meg kell majd fontolni a döntéseinket, de nem szabad túl sokat várnunk vele, élni kell a lehetőségekkel – szögezi le a főpapnő.

2026-ra jósolt Iszet boszi
Iszet boszi kitért a pénzügyekre, az egészségre és a szerelemre is. Fotó: Gáll Regina

Az egészség terén sok betegséget látok, főleg vérárammal és érrendszerrel kapcsolatos megbetegedéseket. A keringésünkre tehát nagyon vigyázzunk 2026-ban, mert nagyon sok ember fog megbetegedni és sok halált is látok sajnos

– tér rá az egészségre Iszet boszi, aki szerint az emberi kapcsolatokra kerül az igazi fókusz az új évben. Tisztázni kell majd a kapcsolatainkat, mind szerelmi, családi, mind baráti és üzleti téren. 

Azoknak, akik több vasat tartanak a tűzben, azoknak dönteniük kell majd, hogy jobbra vagy balra. Egy fenékkel nem tudnak majd 2-3 lovat is megülni. Azt is látom, hogy sok házasság fog tönkremenni, sok válás lesz és felszínre kerülnek majd a titkok. Tehát azért mondom, nagyon-nagyon csodálatos év lesz 2026, de itt a tűz, a tisztítótűz.

– zárja jóslatát Iszet boszi. 

A teljes jövendölést nézd meg videónkban

@borsonline_aktualis

Iszet boszi újévi jóslata 2026-ra Ez vár ránk 2026-ban a boszorkány főpapnő szerint a karrier, pénz, egészség és szerelem terén. #bors #iszetboszi #jóslás #2026 #újév #főpapnő #mágus #jövendölés #karrier #pénz #egészség #szerelem

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

