Az ónix és gyöngyház ereje támogatja azokat, akik a magyar család asztro ékszereit viselik

Kreszán Eudoxia gyerekkora óta vonzódik a ‘láthatatlan világ’ titkaihoz. Szenvedélye akkor teljesedett ki igazán, amikor megismerte párját, Attilát, és Attila édesanyját, aki hivatásos asztrológus. Egy éve pedig úgy döntöttek, hogy az általuk képviselt, valódi asztrológiát szélesebb körben is megismertetik az emberekkel – így született meg a KREDOX, gyönyörű asztrológiai ékszerekkel.
Eudoxiáék úgy gondolják, hogy a valódi asztrológia nem egyenlő a „bulvár asztrológiával”, azaz azokkal a horoszkópokkal például, amit a magazinok hasábjain olvashatunk. Az asztrológia ugyanis sokkal bonyolultabb és többrétűbb annál, minthogy csupán a csillagjegy alapján meg lehessen mondani, kire mi vár az életben, vagy épp mi fog történni vele aznap.
Az asztrológia nem jóslás, hanem egy önismereti térkép, amit ha ismersz és jól használsz, segítségedre lehet az élet minden területén. Segíthet önmagadban és másokban is meglátni a jót, a tehetséget vagy elfogadni, megérteni az idézőjeles negatívumokat. Minél jobban ismered önmagad annál tudatosabb vagy és annál tudatosabban alakítod a saját életed, a saját történetedet
– fejti ki Eudoxia a Borsnak az alapvető különbséget a valódi és a bulvár asztrológia között. Azért, hogy az emberek figyelmét inkább a valódi felé irányítsák, megalkották ékszermárkájukat. Karkötőik ónix , gyöngyház és a csillagjegyük szimbólumának segítségével erősíti viselőjét.
– A célunk, hogy az ékszereink ne csak stílusos kiegészítők legyenek, hanem személyes üzenetek is, egy állandó emlékeztető arra, hogy ki is vagy valójában. Minden ékszer mellé egy különleges képeslapot is adunk, amin a párom, Attila által írt vers olvasható az adott csillagjegyről, és amik folyamatosan kerülnek ki közösségi média platformjainkra, Csórics Balázs előadásában is. Ezek a versek a jegyek pozitív tulajdonságait és magasztosabb céljait emelik ki – teszi hozzá Eudoxia, aki azt is hangsúlyozza, hogy nem véletlenül néz ki úgy az adott ékszer, ahogy.
Az ékszeren található négy, kör formájú elem nem csupán esztétikai elem, mély szimbolikus jelentést hordoz. A négy kör a négy fő bolygóprincípiumot képviseli, amelyek minden asztrológiai képlet alappillérei, ugyanakkor utal a négy elemre (Tűz, Víz, Levegő, Föld) és a világ teljességére, egységére is.
A csillagjegyeket mintázó kör szimbóluma személyes kapcsolatot teremt viselője és a kozmikus minőségek között. Az Ónix a belső erő és kozmikus védelem köve. Ez az egyik legerősebb védelmező és stabilizáló kristály. A gyöngyház pedig a női bölcsesség és érzékenység szimbóluma
– fejti ki Eudoxia. Minden ékszerük fémjellel és névjellel ellátott nemesfém ékszer.
Ha az ember a spiritualitás útjára lép és elkezdi megismerni önmagát jól jön egy ilyen ékszer, amire ha rápillantunk, mindig eszünkbe jut ősi archetípusunk. De nem csak az ékszerek vannak jó hatással ránk és önismereti utunkra.
Vannak olyan szimbólumok, mint pl. a Buddha szobor, a Jin-jang jel, vagy az életfa szimbóluma, amik nem közvetlenül az asztrológiához kötődnek. Inkább szimbolikus és spirituális jelentéssel bírnak. Ezek a belső utazás atmoszféráját teremthetik meg. Egyébként kedvelem ezeket a szimbólumokat is, a felsoroltak közül jó pár ilyen tárgy is megtalálható az otthonunkban
– vallja az ékszermárka tulajdonosa, aki fontosnak véli hangsúlyozni, hogy ez az egész a legbelsőbb énünkről szól és az, hogy valójában hogyan alakul a sorsunk nem pusztán a csillagjegyünktől függ.
– Az asztrológia sokkal összetettebb annál, mint hogy valakit pusztán a napjegye alapján jellemezzünk. Egy személyes születési képlet felépítésére hatással van a 12 csillagjegy, a 10 fő bolygó, a 12 asztrológiai ház, a fő tengelyek (Aszcendens, Deszcendens, MC, IC), a Holdcsomópontok, Chirón, Lilith, aszteroidák és a bolygók egymás közti fényszögei – szögezi le Eudoxia.
De ugyanez igaz arra is, hogy épp milyen hónapot írunk. Bár jelenleg az oroszlán hónap energiái hatnak ránk, az asztrológiában nem lehet általánosítani. Eudoxia mégis kitért rá, hogy mikre érdemes figyelnünk és alkalmat kerítenünk, amíg az oroszlánban vagyunk.
Ez az időszak az önkifejezés, a személyes ragyogás, a szórakozás és a szívből élés ideje. A Nap uralta Oroszlán jegy hatására sokan erősebben érzik a vágyat arra, hogy megmutassák magukat, kreatívok legyenek, elismerést kapjanak vagy egyszerűen csak élvezzék az életet. Az Oroszlán hónap ideális lehet kreatív projektekre, szerelemre, bátorságot igénylő lépésekre és önbizalom-építésre
– zárja gondolatait a fiatal nő, aki hangsúlyozza: minden attól függ, hogy a személyes születési képletünkben hogyan jelenik meg az Oroszlán jegy és a Nap energiája. Így az asztrológiában az első lépés mindig az önismeret, amiben segíthetnek Eudoxiáék ékszerei is.
