Az ónix és gyöngyház ereje támogatja azokat, akik a magyar család asztro ékszereit viselik

Kreszán Eudoxia gyerekkora óta vonzódik a ‘láthatatlan világ’ titkaihoz. Szenvedélye akkor teljesedett ki igazán, amikor megismerte párját, Attilát, és Attila édesanyját, aki hivatásos asztrológus. Egy éve pedig úgy döntöttek, hogy az általuk képviselt, valódi asztrológiát szélesebb körben is megismertetik az emberekkel – így született meg a KREDOX, gyönyörű asztrológiai ékszerekkel.

Az asztrológiai ékszerek ónix és gyöngyház berakással készülnek

Fotó: Veréb Barbara

„Az igazi asztrológia egy önismereti térkép”

Eudoxiáék úgy gondolják, hogy a valódi asztrológia nem egyenlő a „bulvár asztrológiával”, azaz azokkal a horoszkópokkal például, amit a magazinok hasábjain olvashatunk. Az asztrológia ugyanis sokkal bonyolultabb és többrétűbb annál, minthogy csupán a csillagjegy alapján meg lehessen mondani, kire mi vár az életben, vagy épp mi fog történni vele aznap.

Az asztrológia nem jóslás, hanem egy önismereti térkép, amit ha ismersz és jól használsz, segítségedre lehet az élet minden területén. Segíthet önmagadban és másokban is meglátni a jót, a tehetséget vagy elfogadni, megérteni az idézőjeles negatívumokat. Minél jobban ismered önmagad annál tudatosabb vagy és annál tudatosabban alakítod a saját életed, a saját történetedet

– fejti ki Eudoxia a Borsnak az alapvető különbséget a valódi és a bulvár asztrológia között. Azért, hogy az emberek figyelmét inkább a valódi felé irányítsák, megalkották ékszermárkájukat. Karkötőik ónix , gyöngyház és a csillagjegyük szimbólumának segítségével erősíti viselőjét.

A karkötőkön található köröknek különleges jelentése van.

Fotó: Bors

– A célunk, hogy az ékszereink ne csak stílusos kiegészítők legyenek, hanem személyes üzenetek is, egy állandó emlékeztető arra, hogy ki is vagy valójában. Minden ékszer mellé egy különleges képeslapot is adunk, amin a párom, Attila által írt vers olvasható az adott csillagjegyről, és amik folyamatosan kerülnek ki közösségi média platformjainkra, Csórics Balázs előadásában is. Ezek a versek a jegyek pozitív tulajdonságait és magasztosabb céljait emelik ki – teszi hozzá Eudoxia, aki azt is hangsúlyozza, hogy nem véletlenül néz ki úgy az adott ékszer, ahogy.

Az ékszeren található négy, kör formájú elem nem csupán esztétikai elem, mély szimbolikus jelentést hordoz. A négy kör a négy fő bolygóprincípiumot képviseli, amelyek minden asztrológiai képlet alappillérei, ugyanakkor utal a négy elemre (Tűz, Víz, Levegő, Föld) és a világ teljességére, egységére is.

A csillagjegyeket mintázó kör szimbóluma személyes kapcsolatot teremt viselője és a kozmikus minőségek között. Az Ónix a belső erő és kozmikus védelem köve. Ez az egyik legerősebb védelmező és stabilizáló kristály. A gyöngyház pedig a női bölcsesség és érzékenység szimbóluma

– fejti ki Eudoxia. Minden ékszerük fémjellel és névjellel ellátott nemesfém ékszer.