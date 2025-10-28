Szerelmi jóslás: dobókockával is megjövendölheted, mit tartogat számodra Ámor

A dobóckockákkal való szerelmi jósláshoz vegyünk kézbe három dobókockát, és egy rövid ideig zárjuk azokat a tenyerünkbe, amíg lelkileg kellőképpen elcsendesedünk és átszellemülünk a kérdésfeltevés előtt. Fókuszáljunk a minket leginkább foglalkoztató érzelmi kérdésre, és egy sík felületen – lehetőleg asztalon – gurítsuk el a kockákat.

A szerelmi jóslás dobókockákkal is kivitelezhető.

Fotó: Kritsana Thaweekoon / shutterstock

Szerelmi jóslás dobókockával: lássuk, mit jelentenek az egyes számkombinációk

Ha a dobás összértéke:

3. Szerencsés előjel párkapcsolatban élők és egyedülállók számára egyaránt. Kapcsolatunkban vidám pillanatok és kedvező fordulatok várhatóak, melyek lendületet visznek a mindennapokba, és a jövő tervezése is terítékre kerülhet. Az egyedülállók találkozhatnak valakivel, aki a hurrikán erejével érintheti meg szívüket, lelküket, és akár nagyobb sorsváltozást is hozhat életükbe.

4. Óvatosságra és türelemre int bennünket, kisebb- nagyobb nehézségekkel találhatjuk szembe magunkat. Tartós kapcsolatban azt jelzi, hogy az univerzum próbára teheti a hűségünket és kitartásunkat, egyedülállók számára vagy új kapcsolat esetén göröngyös, komfortzónánkból kibillentő helyzeteket vetíthet előre.

5. Az 5-ös összérték több síkon is jó ómennek tekinthető. Segítséget kaphatunk feladataink megoldásához, kapcsolatunkban a támogató, partneri együttműködés lesz jellemző- emellett kedvezően alakulhatnak szociális és baráti nexusaink egyaránt. A szinglik is élvezhetik valakinek a támogatását, aki az életüket kellemesebb mederbe terelheti.

6. A 6-os szám nem a legszerencsésebb előjel, gyakran veszteségre és komoly akadályokra utal. Elképzelhető, hogy társunkat érik olyan külső behatások, melyek nehézségeket okoznak a párkapcsolatunkban, vagy családi problémákkal szembesülünk. Az egyedülállók sem számíthatnak könnyed időszakra: új kiszemeltjük talán olyan élethelyzetben van, ami lehetetlenné teszi a stabil előrehaladást- mindenképpen zsákutca lehetőségére hívja fel a figyelmet.

7. A 7-es a dobókockajóslásban féltékenységet, pletykákat és a környezetünkből származó kellemetlenségeket jelöli. Mai értelmezésben erőteljesen kapcsolható a közösségi médiából fakadó párkapcsolati problémákhoz és a virtuális hűtlenséghez. Mind a kapcsolatban élők, mind az egyedülállók jobban teszik, ha nyitva tartják a szemüket – óvakodjunk az illúzióktól, és ne hagyjuk megvezetni magunkat.