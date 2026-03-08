Fellélegeztek a szurkolók, Szoboszlai Dominik újabb meglepetést okozott a hajával

A Liverpool egy héten belül kétszer is megmérkőzött a Wolverhamptonnal. Először kedden, a Premier League-ben csaptak össze, amikor a Wolves 2-1-re legyőzte a címvédőt. A találkozón Szoboszlai Dominik új, befont frizurával lépett pályára, ami komoly visszhangot váltott ki a szurkolók körében. Három nappal később az FA-kupában ismét egymás ellen lépett pályára a két csapat, ekkor azonban a Pool már simán, 3-1-re győzött, és elsőként jutott be a sorozat legjobb nyolc csapata közé, a magyar középpályás pedig visszatért a korábbi frizurájához. A Vörösök drukkerei fellélegeztek: sokak szerint Szoboszlainak sokkal jobban áll az eredeti hajviselet, mint a befont stílus.

Szoboszlai Dominik befont haja rengeteg kritikát kapott Fotó: Visionhaus

Szoboszlai Dominik haja újra a régi

A magyar válogatott középpályás látszólag hamar megunta a befont tincseket, péntek este pedig már a jól megszokott, félig leengedett, félig felkötött frizurával futott ki a stadionba. Természetesen a szurkolók ezt sem hagyták szó nélkül.

A korábbi, befont stílust sokan kritizálták, szerintük nem állt jól neki ez a hajviselet. A régi frizura visszatérését azonban már örömmel fogadták a Vörösök drukkerei: a Twitteren sorra jelentek meg a lelkes reakciók, a szurkolók pedig nem győzték kifejezni, mennyire örülnek a váltásnak.

Imádom, hogy Szoboszlai visszatért a szokásos frizurájához

- posztolta az egyik Liverpool-drukker.

Love that Szoboszlai is back to his normal hair style. pic.twitter.com/FOOedrv6vk — Hyper Central (@thypercentral) March 6, 2026

A Liverpool legközelebb kedden lép pályára (18:45), akkor a török Galatasaray vendége lesz a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén.