Fellélegeztek a szurkolók, Szoboszlai Dominik újabb meglepetést okozott a hajával

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 07:00
Liverpoolhaj
A magyar válogatott csapatkapitánya visszatért korábbi frizurájához. Szoboszlai Dominik megszokott hajviseletének a Vörösök szurkolói különösen örültek.

A Liverpool egy héten belül kétszer is megmérkőzött a Wolverhamptonnal. Először kedden, a Premier League-ben csaptak össze, amikor a Wolves 2-1-re legyőzte a címvédőt. A találkozón Szoboszlai Dominik új, befont frizurával lépett pályára, ami komoly visszhangot váltott ki a szurkolók körében. Három nappal később az FA-kupában ismét egymás ellen lépett pályára a két csapat, ekkor azonban a Pool már simán, 3-1-re győzött, és elsőként jutott be a sorozat legjobb nyolc csapata közé, a magyar középpályás pedig visszatért a korábbi frizurájához. A Vörösök drukkerei fellélegeztek: sokak szerint Szoboszlainak sokkal jobban áll az eredeti hajviselet, mint a befont stílus.

Szoboszlai Dominik befont haja rengeteg kritikát kapott
Szoboszlai Dominik befont haja rengeteg kritikát kapott Fotó: Visionhaus

Szoboszlai Dominik haja újra a régi

A magyar válogatott középpályás látszólag hamar megunta a befont tincseket, péntek este pedig már a jól megszokott, félig leengedett, félig felkötött frizurával futott ki a stadionba. Természetesen a szurkolók ezt sem hagyták szó nélkül.

A korábbi, befont stílust sokan kritizálták, szerintük nem állt jól neki ez a hajviselet. A régi frizura visszatérését azonban már örömmel fogadták a Vörösök drukkerei: a Twitteren sorra jelentek meg a lelkes reakciók, a szurkolók pedig nem győzték kifejezni, mennyire örülnek a váltásnak.

Imádom, hogy Szoboszlai visszatért a szokásos frizurájához

- posztolta az egyik Liverpool-drukker.

A Liverpool legközelebb kedden lép pályára (18:45), akkor a török Galatasaray vendége lesz a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
