Lewis Hamilton nem örülhet, ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat vasárnap Melbourne-ben. Russell mögött csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel. A negyedik helyet az olasz istálló brit pilótája, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton szerezte meg az F1 idei első versenyén.

Lewis Hamilton csak a negyedik lett Fotó: Quinn Rooney

A hétszeres világbajnok Hamilton ezzel az eredménnyel a tavalyi önmagát idézte, hiszen

2025-ben egyetlen futamon sem tudott a dobogóra kerülni, négy alkalommal végzett a negyedik helyen.

Ezek voltak a legjobb eredményei, és végül a hatodik helyen zárt a vb-t. A 2025-ös szezon masszív csalódást volt számára, hiszen azzal a céllal vágott neki, hogy megdönti Michael Schumacher rekordját, aki szintén hétszer nyerte meg az F1-es világbajnokságot. A negyedik hellyel tehát abszolút a tavalyi önmagát idézte.

A négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt. Az idény egy hét múlva Sanghajban, a Kínai Nagydíjjal folytatódik.