Lewis Hamilton nem örülhet, ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat vasárnap Melbourne-ben. Russell mögött csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel. A negyedik helyet az olasz istálló brit pilótája, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton szerezte meg az F1 idei első versenyén.
A hétszeres világbajnok Hamilton ezzel az eredménnyel a tavalyi önmagát idézte, hiszen
2025-ben egyetlen futamon sem tudott a dobogóra kerülni, négy alkalommal végzett a negyedik helyen.
Ezek voltak a legjobb eredményei, és végül a hatodik helyen zárt a vb-t. A 2025-ös szezon masszív csalódást volt számára, hiszen azzal a céllal vágott neki, hogy megdönti Michael Schumacher rekordját, aki szintén hétszer nyerte meg az F1-es világbajnokságot. A negyedik hellyel tehát abszolút a tavalyi önmagát idézte.
A négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt. Az idény egy hét múlva Sanghajban, a Kínai Nagydíjjal folytatódik.
1. George Russell (brit, Mercedes) 1:23:06.801 óra
2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 2.974 másodperc hátrány
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.519 mp h.
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 16.144 mp h.
5. Lando Norris (brit, McLaren) 51.741 mp h.
6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 54.617 mp h.
