A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (1. rész)

A cigánykártya pakli 36 lapból áll, és minden egyes lap más-más helyzetet, személyt vagy érzelmi állapotot szimbolizál. Az első hat lap – a Szerető, a Szerelmes nő, az Özvegy férfi, az Özvegyasszony, a Katonatiszt és a Vágy kártyalapja – a személyi jelölők csoportjába tartozik: ezek mutatják meg az életünkben szereplő személyeket, emellett fogalomként is külön jelentéstartalommal bírnak. Miután beszereztük a cigánykártya paklinkat, az első lapok megfejtéséhez csupán kis gyakorlásra és az intuíciónkra van szükség. Ha pedig már megtanultuk értelmezni ezeket a lapokat, boszorkányként olvashatunk bele a sors könyvébe otthon.

A cigánykártya jóslás a legkönnyebben elsajátítható jóslási módszer.

A cigánykártya jelentése: a személyi jelölők lapjai

Szerető – a Nagy Ő, s szenvedély, és a férfierő lapja

A Szerető kártyája az elsődleges férfi személyi jelölő: kirakásban – ha nőnél jelenik meg – azt a férfit jelöli, aki a legközelebb áll a kérdezőhöz. A szenvedélyes, mély szeretet megtestesítője, a pozitív férfienergia szimbóluma. Jelölhet konkrét férfit, aki érzelmileg közel áll hozzánk: elsősorban partnert, szeretőt, de idősebb kérdezőnek esetenként testvért, fiúgyermeket vagy jó barátot is. Ha férfi a kérdező,a lap önmagát is jelképezheti.

Szerelmes nő – a női energiák és a szívünk útja

A Szerelmes nő lapja az elsődleges női személyi jelölő, emellett a lelkiség, mély érzelmek és az intuíció megtestesítője. Ha a kirakásban ez a kártya a középpontban áll, az gyakran önmagunkat jelöli, vagy azt a nőt, aki az életünkben fontos szerepet játszik. Amelyik szimbólum vagy téma mellé kerül, azon a területen remekül tudjuk kamatoztatni a képességeinket, annak mesterei, irányítói vagyunk.

Özvegy férfi – a múlt emlékei és az érett férfi bölcsessége

Ez a lap elvont fogalomként múltbéli veszteségeket, magányt és komoly élettapasztalatokat jelöl. Személyi jelölőként olyan férfit (esetenként jóval idősebbet vagy érettebbet) szimbolizál, aki sok mindenen keresztülment, vagy egy olyan életszakaszt, amikor a múlt sebeiből kell felgyógyulnunk.

Apát, nagyapát, főnököt, idősebb protektort jelöl, illetve igen gyakran ex-partnert, volt férjet, vagy akár elhunyt társat is jelképezhet a kirakásban.