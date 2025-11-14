A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (1. rész)

A cigánykártya pakli 36 lapból áll, és minden egyes lap más-más helyzetet, személyt vagy érzelmi állapotot szimbolizál. Az első hat lap – a Szerető, a Szerelmes nő, az Özvegy férfi, az Özvegyasszony, a Katonatiszt és a Vágy kártyalapja – a személyi jelölők csoportjába tartozik: ezek mutatják meg az életünkben szereplő személyeket, emellett fogalomként is külön jelentéstartalommal bírnak. Miután beszereztük a cigánykártya paklinkat, az első lapok megfejtéséhez csupán kis gyakorlásra és az intuíciónkra van szükség. Ha pedig már megtanultuk értelmezni ezeket a lapokat, boszorkányként olvashatunk bele a sors könyvébe otthon.
A Szerető kártyája az elsődleges férfi személyi jelölő: kirakásban – ha nőnél jelenik meg – azt a férfit jelöli, aki a legközelebb áll a kérdezőhöz. A szenvedélyes, mély szeretet megtestesítője, a pozitív férfienergia szimbóluma. Jelölhet konkrét férfit, aki érzelmileg közel áll hozzánk: elsősorban partnert, szeretőt, de idősebb kérdezőnek esetenként testvért, fiúgyermeket vagy jó barátot is. Ha férfi a kérdező,a lap önmagát is jelképezheti.
A Szerelmes nő lapja az elsődleges női személyi jelölő, emellett a lelkiség, mély érzelmek és az intuíció megtestesítője. Ha a kirakásban ez a kártya a középpontban áll, az gyakran önmagunkat jelöli, vagy azt a nőt, aki az életünkben fontos szerepet játszik. Amelyik szimbólum vagy téma mellé kerül, azon a területen remekül tudjuk kamatoztatni a képességeinket, annak mesterei, irányítói vagyunk.
Ez a lap elvont fogalomként múltbéli veszteségeket, magányt és komoly élettapasztalatokat jelöl. Személyi jelölőként olyan férfit (esetenként jóval idősebbet vagy érettebbet) szimbolizál, aki sok mindenen keresztülment, vagy egy olyan életszakaszt, amikor a múlt sebeiből kell felgyógyulnunk.
Apát, nagyapát, főnököt, idősebb protektort jelöl, illetve igen gyakran ex-partnert, volt férjet, vagy akár elhunyt társat is jelképezhet a kirakásban.
Az Özvegyasszony lapja a nőként megélt veszteségek és az ezt követő lelki újjászületés jelölője. Mutathat elvált, egyedülálló vagy rendkívül önálló nőt, de szimbolizálhat olyan helyzetet is, amelyben valamilyen elengedési vagy változtatási képtelenség áll fenn.
Anyát, nagymamát, női ex-partnert is jelképez, illetve sokszor egy befolyásoló női energiát – akár szeretőt vagy családtagot, barátot –, aki fontos tényező a párkapcsolatunkban, életünkben.
A Katonatiszt lapja elvont fogalomként a kiszámíthatóságot, az önuralmat és a felelősségvállalást szimbolizálja, emellett ez a kártya az elsődleges munka lap: hivatásunkkal, karrierünkkel kapcsolatos információkat hordoz. Személyi jelölőként mutathat olyan férfit az életünkben, aki komoly, védelmező, de talán érzelmileg zárkózott.
Kollégákat és munka által létrejött kapcsolatokat, párkapcsolatban élő nők számára gyakran komoly kísértést, csábítást jelképez: ez a tipikus „viszony” és „szerető” kártya a pakliban.
A Vágy lapja elvont fogalomként az álmainkat, a sóvárgást és a tüzes vágyakozást, ambíciókat fejezi ki. Erőteljes manifesztációs és szellemi képességekre utal, emellett a szexualitás és testi örömök, földi élvezetek szimbóluma is.
Mint személyi jelölő, olyan ambiciózus, szenvedélyes és életteli nőt mutat, aki komoly hatást gyakorol ránk vagy egy hozzánk közelálló férfira. Tipikus „ szerető” kártyalap, a megjelenése komoly szerelmi háromszögre vagy rejtett kettős életre hívja fel a figyelmet.
Ha szeretnénk elsajátítani a kártyavetés alapjait, kezdjük ezzel a hat személyi jelölőként is funkcionáló lappal. Húzzuk ki azokat külön a pakliból, és a képeket nézve meditáljunk rájuk, figyeljünk oda az érzéseinkre. A lapok a képi szimbólumokon át, érzések által szólítanak meg bennünket, és az intuíciónkra támaszkodva hamar felfedezhetjük, hogyan értelmezzük a sorsjeleket.
A „Kártyavető suli” sorozat következő részében újabb hat lap jelentését tárjuk fel, lépésről lépésre közelebb kerülve a jóslás és önismeret ősi művészetéhez.
