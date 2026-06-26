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Lehetetlen kvíz: a többség nem is tudja, léteznek-e ezek a települések vagy sem!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 26. 17:00
földrajzkvíz
Mennyire sűrűn nézegeted Magyarország térképét? Ebből a kvízből kiderül!

A következő kvíz garantáltan sokaknak okoz majd gondot: könnyen lehet, hogy még azok is elbuknak rajta, akik gyakorta nézegetik kis hazánk térképét. Pedig elsőre egyszerűnek tűnik a feladat: csak azt kell kitalálni, hogy léteznek-e az alábbi települések, vagy sem. Teszteld magad!

Könnyen lehet, hogy ez a kvíz sokakon kifog majd
Könnyen lehet, hogy ez a kvíz sokakon kifog majd
Fotó: Pexels

Földrajzi kvíz, amit szinte lehetetlen 100 százalékra kitölteni

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik egy létező település?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu