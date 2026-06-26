Lehetetlen kvíz: a többség nem is tudja, léteznek-e ezek a települések vagy sem!

A következő kvíz garantáltan sokaknak okoz majd gondot: könnyen lehet, hogy még azok is elbuknak rajta, akik gyakorta nézegetik kis hazánk térképét. Pedig elsőre egyszerűnek tűnik a feladat: csak azt kell kitalálni, hogy léteznek-e az alábbi települések, vagy sem. Teszteld magad!

Könnyen lehet, hogy ez a kvíz sokakon kifog majd

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Földrajzi kvíz, amit szinte lehetetlen 100 százalékra kitölteni