Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nyaktörő történelmi kvíz: ezekbe a kérdésekbe a történészek bicskája is beletörik

Nyaktörő történelmi kvíz: ezekbe a kérdésekbe a történészek bicskája is beletörik

történelem kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 09:45
Attila hun nagyfejedelemkvíz
Attila neve hallatán sokakban a pusztítás és a félelem képe jelenik meg, pedig alakja a történelem egyik legmeghatározóbb rejtélye. Tedd próbára tudásod egy nyaktörő történelmi kvíz segítségével, és fedezd fel az igazságot a mítoszok mögött!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Következő nyaktörő történelmi kvízünkben – amely Attiláról, a hunok királyáról szól – bebizonyíthatod, mennyire vagy képben az ókor e nagy alakja életével és tetteivel kapcsolatban. Vajon mennyire ismered a hunok rettegett királyának valós tetteit és legendákkal átszőtt életét?

Attila a hunok királya, töltsd ki a történelmi kvízünket.
Nyaktörő történelmi kvíz: ezekbe a kérdésekbe a történészek bicskája is beletörik
Fotó: Eugène Delacroix /  Wikipédia
  • Attila, a hunok királya.
  • Ezt a kvízt csak az igazán műveltek tudják hibátlanul kitölteni.
  • Attiláról számos legenda kering.

Történelmi kvíz: mennyire ismered Attila, a hunok királyának történetét?

Attila a hunok legendás királya volt az V. század közepén, akinek hódításai mély nyomot hagytak a Római Birodalom történetében. Vezetésével a hunok hatalmas birodalmat hoztak létre Közép- és Kelet-Európában, rettegést keltve kortársaikban.

„Flagellum Dei” néven (a magyar fordítását a kérdések között leled) is emlegették, utalva pusztító hadjárataira, amelyek során számos várost és területet dúlt fel, de a világ egyik leghíresebb városának megszületése is neki „köszönhető”.

Ugyanakkor alakja körül számos legenda is szövődött, amelyek gyakran eltúlozzák kegyetlenségét, miközben karizmatikus vezetői képességeit sem lehet elvitatni. Halála hirtelen következett be, birodalma pedig hamarosan felbomlott, de emléke a történelemkönyvek lapjain örökké él. Valódi személyisége és motivációi máig viták tárgyát képezik a történészek körében.

A te bicskád vajon beletörik ebbe a nyaktörő történelmi kvízbe?

Kezdhetjük?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik az a híres itáliai város, amely Attilának, illetve hunjai támadásainak „köszönhetően” jött létre?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi történelmi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu