Világjáró kvíz rutinos utazóknak: 10-ből csak 9 ember ismeri fel az országokat az autójelzésük alapján

Mit gondolsz, a H és D jelzésen túl is képes vagy megmondani az előtted közlekedő autó utasainak nemzetiségét? Tedd próbára a tudásodat kvízünk segítségével, de vigyázz: nem lesz egyszerű dolgod! A világ minden tájáról tévedtek ide sofőrök a tesztünkbe! Nem lesz egyszerű dolgod!
Tudtad, hogy a mára teljesen hétköznapi, mi több, kötelező rendszámtáblák egykor egészen másképp működtek? A hivatalos rendszámozás először Franciaországban jelent meg, majd néhány éven belül Európa többi országában is elterjedt. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban eleinte még minden autótulajdonos magának tákolta össze rendszámtábláját, amely készülhetett bőrből, gumiból vagy akár porcelánból is.
Az idő során az autók rendszámai egységesültek, majd további jelöléssel egészültek ki. Például az országokra mutató betűkkel.
Ez az autós kvíz nem tartozik a könnyen, egy kis szerencsével kitölthető tesztek közé. Ezeknél a kérdéseknél valódi, sziklaszilárd tudásra lesz szükséged, hogy hibátlanul teljesíts!
Készen állsz? Akkor tedd ki az indexet, fordulj rá a kvízkérdésekre, és próbálj minél több autójelzést a megfelelő országgal összepárosítani! Sok sikert!
Az alábbi videó a rendszámtáblák történelméről mesél:
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