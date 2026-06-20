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Rendszámtáblák az autós kvízben.

Világjáró kvíz rutinos utazóknak: 10-ből csak 9 ember ismeri fel az országokat az autójelzésük alapján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendszám
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 19:30
kocsiautókvíz
Te képes lennél bármilyen kocsit azonosítani az autópályán kizárólag a rendszámtáblája alapján? Akkor itt az ideje, hogy teszteld a tudásodat! Töltsd ki szórakoztató autós kvízünket, és derítsd ki, mekkora világjáró is vagy valójában!
Boncza Léda
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Mit gondolsz, a H és D jelzésen túl is képes vagy megmondani az előtted közlekedő autó utasainak nemzetiségét? Tedd próbára a tudásodat kvízünk segítségével, de vigyázz: nem lesz egyszerű dolgod! A világ minden tájáról tévedtek ide sofőrök a tesztünkbe! Nem lesz egyszerű dolgod!

Kvízt töltő férfi gondolkodik.
Világjáró kvíz: hány országot vagy képes felismerni az autójele alapján?
Fotó: 123RF
  • Most egy fekete öves autós kvízzel tesztelheted a tudásodat.
  • A teszt során az országokat kell az autójelükkel párosítanod.
  • Kiderül, mennyire ismered a rendszámtáblák jelzéseit.

Fekete öves világjáró kvíz: te hány ország autójelzését ismered?

Tudtad, hogy a mára teljesen hétköznapi, mi több, kötelező rendszámtáblák egykor egészen másképp működtek? A hivatalos rendszámozás először Franciaországban jelent meg, majd néhány éven belül Európa többi országában is elterjedt. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban eleinte még minden autótulajdonos magának tákolta össze rendszámtábláját, amely készülhetett bőrből, gumiból vagy akár porcelánból is.

Az idő során az autók rendszámai egységesültek, majd további jelöléssel egészültek ki. Például az országokra mutató betűkkel.

Te milyen jól ismered őket?

Ez az autós kvíz nem tartozik a könnyen, egy kis szerencsével kitölthető tesztek közé. Ezeknél a kérdéseknél valódi, sziklaszilárd tudásra lesz szükséged, hogy hibátlanul teljesíts!

Készen állsz? Akkor tedd ki az indexet, fordulj rá a kvízkérdésekre, és próbálj minél több autójelzést a megfelelő országgal összepárosítani! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik ország autójele az I?

Az alábbi videó a rendszámtáblák történelméről mesél:

Tedd próbára tudásodat még több kvíz segítségével:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu