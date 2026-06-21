Felismered ezt a 8 tárgyat a szocializmusból? Kvíz

Sokan beleszülettek a szocializmusba, másoknak halvány emlékei vannak csupán, illetve ezrével akadnak olyanok, akik a szüleik, nagyszüleik meséin keresztül ismerték meg a korszakot. Bárhogy is legyen, a magyar lakosság többsége máig tudja, milyen íze volt a Turbo rágónak, hogy a Trabant végsebessége 100 km/óra volt, és hogy milyen színű nyakkendőt viseltek az úttörő gyerekek. Habár a szocializmusnak megvolt a maga árnyoldala, szépség is rejlett benne, ezekre a dolgokra pedig máig nosztalgiával gondolhatunk vissza. Kvízünkben tesztelheted, te felismered-e a legikonikusabb tárgyakat.

A Trabant a szocializmus ikonikus autója volt. Kvízünkben tesztelheted, mennyire emlékszel a korszak meghatározó használati tárgyaira. Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Szocialista kvíz a szocializmus ikonikus tárgyaiból

Bármilyen érzésű, beállítottságú is valaki, az szinte mindenki számára vitathatatlan, hogy néhány ikonikus, szocialista tárgyra a mai napig nosztalgiával gondolunk vissza. Nem azért, mert annyira szuperek és fejlettek voltak, hanem azok miatt az emlékek miatt, amelyeket a birtokukban megszereztünk. Ha valamilyen modern vívmányra vágytunk, bosszantó volt kivárni, hogy ránk essen a sor, főleg úgy, hogy tudtuk: a kiváltságosok, a rendszer támogatói mind előreugrottak a várólistán. Mégis, amikor végül hozzájutottunk a vágyott dologhoz, a család öröme mérhetetlen volt, a pillanatból pedig örök emlék lett. Idézd most vissza te is a szocializmusból őrzött emlékeid és találd ki, hogy milyen tárgyakat mutatunk legújabb retró kvízünkben!