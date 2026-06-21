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Felismered ezt a 8 tárgyat a szocializmusból? Kvíz

Felismered ezt a 8 tárgyat a szocializmusból? Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retro kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 18:30
szocializmustárgy
Turbo rágót rágtunk, Trabanttal szántottuk fel az aszfaltot, nyaranta pedig Lehel hűtőből halásztuk elő a behűtött söröket. A szocializmust nem uralta a kapitalizmus, néhány márka létezett csupán, de azokról örök emlékek születtek. Kvízünkben ezeket az emlékeket idézheted fel.
Vági Bence
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Sokan beleszülettek a szocializmusba, másoknak halvány emlékei vannak csupán, illetve ezrével akadnak olyanok, akik a szüleik, nagyszüleik meséin keresztül ismerték meg a korszakot. Bárhogy is legyen, a magyar lakosság többsége máig tudja, milyen íze volt a Turbo rágónak, hogy a Trabant végsebessége 100 km/óra volt, és hogy milyen színű nyakkendőt viseltek az úttörő gyerekek. Habár a szocializmusnak megvolt a maga árnyoldala, szépség is rejlett benne, ezekre a dolgokra pedig máig nosztalgiával gondolhatunk vissza. Kvízünkben tesztelheted, te felismered-e a legikonikusabb tárgyakat.

Kvízben szereplő kép egy trabantról
A Trabant a szocializmus ikonikus autója volt. Kvízünkben tesztelheted, mennyire emlékszel a korszak meghatározó használati tárgyaira. Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Szocialista kvíz a szocializmus ikonikus tárgyaiból

Bármilyen érzésű, beállítottságú is valaki, az szinte mindenki számára vitathatatlan, hogy néhány ikonikus, szocialista tárgyra a mai napig nosztalgiával gondolunk vissza. Nem azért, mert annyira szuperek és fejlettek voltak, hanem azok miatt az emlékek miatt, amelyeket a birtokukban megszereztünk. Ha valamilyen modern vívmányra vágytunk, bosszantó volt kivárni, hogy ránk essen a sor, főleg úgy, hogy tudtuk: a kiváltságosok, a rendszer támogatói mind előreugrottak a várólistán. Mégis, amikor végül hozzájutottunk a vágyott dologhoz, a család öröme mérhetetlen volt, a pillanatból pedig örök emlék lett. Idézd most vissza te is a szocializmusból őrzött emlékeid és találd ki, hogy milyen tárgyakat mutatunk legújabb retró kvízünkben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu