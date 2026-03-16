Szleng kvízben az anyját segítő fiatal lány

Érted, mit beszélnek a fiatalok? Itt a nagy 2026-os szleng kvíz

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 13:45
Készen állsz egy kis generációs kalandra? Ebből a kvízből megtudhatod, képben vagy-e a mai fiatalok legnépszerűbb kifejezéseivel, vagy ideje lenne-e egy szleng-gyorstalpalónak. Töltsd ki a 2026-os év trendszótár tesztjét!
Bódogh Gabriella
  • A magyar nyelv 2026-ra olyan sebességre kapcsolt, hogy tolmács nélkül már a mindennapi beszélgetések is kódfejtésnek tűnhetnek a fiatalokkal.
  • A népszerű kifejezések mögött egy teljesen új értékrend áll: ma már pontokban mérik a tekintélyt és a karizmát a közösségi médiában.
  • Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a legújabb trendszavakat, vagy szükséged van-e egy gyors generációs szoftverfrissítésre.

Volt már olyan érzésed két fiatal beszélgetésének hallatán, hogy bár magyarul beszélnek, te egy árva szót sem értesz belőle? Ha számodra a zsír még szalonnát jelent, a király pedig egy uralkodót, akkor ideje felkészülnöd: a mai generációk már egy olyan digitális kódnyelven kommunikálnak, amelyhez nem árt egy belső szótár. Ebben a kvízben próbára teheted, mennyire ismered a fiatalok szlengkifejezéseit!

Idős asszony segítése egy okostelefonon elvégezhető kvíz kitöltésében
Kvízünkből kiderül, eligazodsz-e a generációs kódnyelv sűrűjében
Fotó: Shutterstock 

Szleng kvíz: te tudsz a fiatalok nyelvén beszélni?

Ne gondold, hogy elég csak a „lájkolást” ismerni ahhoz, hogy képben maradj. 2026-ban már nem ábrándozunk, hanem szimplán delulu állapotban vagyunk, és nem a karizmánkat, hanem a rizz-faktorunkat csillogtatjuk. Vajon tudod-e, hogyan veszítheti el valaki a menőségét egyetlen rosszul megválasztott mozdulattal, vagy miért szánják bóknak, ha valakit lesigmáznak? Itt az idő, hogy kiderüljön: képben vagy-e a legújabb kifejezésekkel, vagy szükséged van-e egy kis felzárkózásra a legújabb szlengeket tekintve.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mit jelent az, ha valaki „delulu”?

Megérted a mai fiatalok szlengjét? A következő videó segít dekódolni a különféle kifejezéseket:

