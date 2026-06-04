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Retró kifejezések, amiket ma már senki sem használ: ez a kvíz garantáltan kifog rajtad!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 09:00
retrószlengkvíz
Most mutasd meg, mennyire ismered a magyar nyelvet! Vajon hány százalékos lesz az alábbi kvíz?

Nyelvünk folyamatosan változik, és bizony egy adott pillanatban nehéz megjósolni, mely szavak ragadnak meg hosszú időre, és melyek lesznek azok, amelyek a feledés homályába merülnek. Teszteld magad, hogy megtudd, mennyire ismered a régebbi idők szlengjét és nem formális kifejezéseit. Ha ezen a kvízen 100 százalékot érsz el, le a kalappal!

Mennyire ismered a régi szlengkifejezéseket? Ebből a kvízből most minden kiderül!
Mennyire ismered a régi szlengkifejezéseket? Ebből a kvízből most minden kiderül!
Fotó: Pexels

Kőkemény kvíz: vajon sikerül tökéletesen kitölteni?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mit jelentett a közbeszédben a fugázi szó?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu