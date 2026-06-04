Retró kifejezések, amiket ma már senki sem használ: ez a kvíz garantáltan kifog rajtad!

Nyelvünk folyamatosan változik, és bizony egy adott pillanatban nehéz megjósolni, mely szavak ragadnak meg hosszú időre, és melyek lesznek azok, amelyek a feledés homályába merülnek. Teszteld magad, hogy megtudd, mennyire ismered a régebbi idők szlengjét és nem formális kifejezéseit. Ha ezen a kvízen 100 százalékot érsz el, le a kalappal!

Mennyire ismered a régi szlengkifejezéseket? Ebből a kvízből most minden kiderül!

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