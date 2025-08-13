UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Netes szleng kvíz: derítsd ki, hogy menőbb vagy-e online, mint a gyerekeid

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 15:30
szlengkvíz
A netes szleng világa szinte napról napra változik, mondhatni gyorsabban, mint ahogy egy TikTok-trend lepörög. Ebből a kvízből azonban kiderül, mennyire beszéled a fiatalok nyelvét.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a netes rövidítések és kifejezések világában, akkor mérd fel a tudásod kvízünk segítségével, hogy megtudd, menőbb vagy-e online, mint a gyerekeid!

kvíz, netes szleng, szleng
Ebből a kvízből kiderül, mennyire érted meg a fiatalokat. 
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 

Netes szleng kvíz – Vajon mennyit vagy online állapotban?

Az internetes nyelv egy külön dimenzió, ahol naponta születnek új kifejezések, rövidítések és mémek, amiket, ha nem követsz, könnyen úgy érezheted, mintha idegen nyelvet beszélnél. A kérdés az, hogy te képes vagy-e lépést tartani a trendekkel, vagy a gyerekeid már fényévekkel előtted járnak? Tudod, mit jelent a “boomer” vagy a “crushkifejezés? Töltsd ki a kvízt és derítsd ki, hogy online menőségben ki viszi a prímet a családban! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mit jelent a “LOL” rövidítés?

 

Az alábbi videó megtekintésével megtudhatod, hogyan változtatja meg a nyelvet az internetes szleng:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu