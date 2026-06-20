Nekik köszönhetjük a legnagyobb nyári slágereket – készen állsz egy retró kvízre?

A kilencvenes és a kétezres évek nyarai másmilyenek voltak. Nem léteztek még okostelefonok, sem a Spotify, és senki sem akart filtereket pakolni a naplementére. Volt viszont valami sokkal jobb: az a hamisítatlan, szabad életérzés, amit csak a korszak zseniális, néha végtelenül pimasz, de felejthetetlen dallamai tudtak megadni nekünk. Egy-egy refrén még ma is képes visszarepíteni a múltba: elég fél perc az UFO dübörgő ritmusaiból, vagy néhány a Bikini klasszikus soraiból, és máris újra ott érzed magad a '90-es évekbeli Balaton-parton egy jéghideg kólával a kezedben. Ma már csak egyetlen kattintás bármelyik világsláger, de messze nem adja vissza azt az érzést, amikor órákig ültél a kétkazettás magnós rádió előtt, ujjaddal a „record” gombon arra várva, hogy a rádiós műsorvezető végre felkonferálja a kedvenc számodat. Lássuk, mennyire emlékszel a legismertebb előadókra és sikerlistás zeneszámaikra! Retró kvízre fel!

Retró kvízünkben visszaidézheted a '90-es évek nyarainak hangulatát. Illusztráció: SviatlanaLaza / Shutterstock

Retró nyári sláger kvíz – teszteld, mire emlékszel

Vajon tényleg te voltál a táncparkett örökös császára, vagy csak a büfésor végén kullogtál a sorban állásnál, miközben a legjobb zenék szóltak? Összegyűjtöttük az 1990-es évek hét legmeghatározóbb, legforróbb nyári himnuszát, neked pedig az a dolgod, hogy párosítsd azokat az előadójukkal. Mit gondolsz, menni fog? Nosztalgiára fel!