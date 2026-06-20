Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Rafael névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Retró kvízben szereplő kép egy fiatal nőről piros fürdőruhában, napszemüvegben, a vállán egy nagy magnóval

Nekik köszönhetjük a legnagyobb nyári slágereket – készen állsz egy retró kvízre?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 17:30
magyar slágerretro kvízekzenei kvíznyár
Emlékszel még arra az érzésre, amikor a sajtos-tejfölös lángos forró zsírja végigcsorgott a csuklódon, miközben a strand büféjéből teljes hangerővel ordított a Neoton? Vagy amikor a tinidiszkó fülledt félhomályában, zselétől betonkeményre rögzített séróval próbáltad meggyőzni a kiszemelted, hogy a te hátad locsolja meg napolajjal? Ha felidéznéd a retró nyarak emlékeit és legjobb slágereit, töltsd ki kvízünket!
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A kilencvenes és a kétezres évek nyarai másmilyenek voltak. Nem léteztek még okostelefonok, sem a Spotify, és senki sem akart filtereket pakolni a naplementére. Volt viszont valami sokkal jobb: az a hamisítatlan, szabad életérzés, amit csak a korszak zseniális, néha végtelenül pimasz, de felejthetetlen dallamai tudtak megadni nekünk. Egy-egy refrén még ma is képes visszarepíteni a múltba: elég fél perc az UFO dübörgő ritmusaiból, vagy néhány a Bikini klasszikus soraiból, és máris újra ott érzed magad a '90-es évekbeli Balaton-parton egy jéghideg kólával a kezedben. Ma már csak egyetlen kattintás bármelyik világsláger, de messze nem adja vissza azt az érzést, amikor órákig ültél a kétkazettás magnós rádió előtt, ujjaddal a „record” gombon arra várva, hogy a rádiós műsorvezető végre felkonferálja a kedvenc számodat. Lássuk, mennyire emlékszel a legismertebb előadókra és sikerlistás zeneszámaikra! Retró kvízre fel!

Kvízben szereplő kép nyaraló fiatalokról a '90-es években
Retró kvízünkben visszaidézheted a '90-es évek nyarainak hangulatát. Illusztráció: SviatlanaLaza / Shutterstock

Retró nyári sláger kvíz – teszteld, mire emlékszel

Vajon tényleg te voltál a táncparkett örökös császára, vagy csak a büfésor végén kullogtál a sorban állásnál, miközben a legjobb zenék szóltak? Összegyűjtöttük az 1990-es évek hét legmeghatározóbb, legforróbb nyári himnuszát, neked pedig az a dolgod, hogy párosítsd azokat az előadójukkal. Mit gondolsz, menni fog? Nosztalgiára fel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik előadó zeneszövegét idézzük? „Kicsi lány, neked a Balaton a Riviéra...”

Hallgass bele egy magyar retró partiba:

Ezek a kvízek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu