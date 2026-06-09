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Kvízben szereplő kép Michael J. Foxról a Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő című 1991-es film egy jelenetéből

Michael J. Fox 65 éves lett – idézd fel a legjobb filmjeit kvízünkkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Vissza a jövőbe
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 14:15
filmes kvízekMichael J. Foxszületésnapkvíz
A '80-as években egy pimasz, kisfiús mosolyú sztár női szívek millióit dobogtatta meg. A mosoly tulajdonosa, Michael J. Fox éppen ma ünnepli a 65. születésnapját, és bár az élet közel sem volt kegyes hozzá, a belőle áradó életigenlés és tettvágy máig milliókra van hatással. Róla szóló filmes kvízünkben kiderítheted, mennyit tudsz a munkásságáról!
Pópity Balázs
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Hollywood eleinte nem is akart hinni benne: túl alacsonynak, túl kölyökképűnek gondolták ahhoz, hogy igazi szívtipró legyen. Michael J. Fox azonban fittyet hányt a szabályokra. Olyan elemi erejű lazasággal robbant be a köztudatba, hogy a rendezők azonnal átírták a forgatókönyveket a kedvéért. Örökre beírta magát a filmtörténelembe, amikor először feltűnt a vásznon a legendás, piros pufi-mellényében a Vissza a jövőbe! című mozifilm első részében, mint Marty McFly. Filmes kvízünkben most az tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus színész legnagyobb szerepeire!

Kvízben szereplő kép Michael J. Foxról
Így néz ki ma Michael J. Fox 65 évesen. Kvízünkben tesztelheted, mennyit tudsz a munkásságáról. Fotó: AFP

Michael J. Fox 65 éves – nemcsak filmsztár, hanem igazi példakép

Michael J. Foxnak egészen fiatalon, a karrierje csúcsán kellett szembenéznie a legkeményebb kihívással, a Parkinson-kórral. Már 1991-ben diagnosztizálták, ennek ellenére elvállalta a Vissza a jövőbe!-filmsorozat két folytatását is. A betegség arra ítélte, hogy folyamatos küzdelmet vívjon a saját testével, és bár sokan feladták volna, őt nem abból a fából faragták. Úgy döntött, hogy a nyilvánosság előtt, emelt fővel harcol a kór ellen és csinál egy alapítványt, amely az évek alatt átszámítva több millió forinttal támogatta a Parkinson-kór kutatását. Egyre romló állapota miatt már csak tolókocsival vagy támogatva képes közlekedni, de a helyzetet a mai napig képes humorral és öniróniával kezelni, ami igazi példaképpé tette őt.

Idézd fel kvízünkben a színész legemlékezetesebb filmjeit Michael J. Fox születésnapján

Most, hogy felidéztük az életútját, itt az ideje a játéknak. Összegyűjtöttük a legnagyobb filmeket, amelyekben Michael J. Fox szerepelt. A kvízből kiderül, mennyire emlékszel a sztár filmes szerepeire. Indítsd be a képzeletbeli DeLoreant, és mutasd meg, mit tudsz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
„Azt akarja mondani, hogy épített egy időgépet... egy DeLoreanből?”

Az alábbi videóból kiderül, kit nem akar látni Michael J. Fox a temetésén:

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