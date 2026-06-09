Michael J. Fox 65 éves lett – idézd fel a legjobb filmjeit kvízünkkel

Hollywood eleinte nem is akart hinni benne: túl alacsonynak, túl kölyökképűnek gondolták ahhoz, hogy igazi szívtipró legyen. Michael J. Fox azonban fittyet hányt a szabályokra. Olyan elemi erejű lazasággal robbant be a köztudatba, hogy a rendezők azonnal átírták a forgatókönyveket a kedvéért. Örökre beírta magát a filmtörténelembe, amikor először feltűnt a vásznon a legendás, piros pufi-mellényében a Vissza a jövőbe! című mozifilm első részében, mint Marty McFly. Filmes kvízünkben most az tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus színész legnagyobb szerepeire!
Michael J. Foxnak egészen fiatalon, a karrierje csúcsán kellett szembenéznie a legkeményebb kihívással, a Parkinson-kórral. Már 1991-ben diagnosztizálták, ennek ellenére elvállalta a Vissza a jövőbe!-filmsorozat két folytatását is. A betegség arra ítélte, hogy folyamatos küzdelmet vívjon a saját testével, és bár sokan feladták volna, őt nem abból a fából faragták. Úgy döntött, hogy a nyilvánosság előtt, emelt fővel harcol a kór ellen és csinál egy alapítványt, amely az évek alatt átszámítva több millió forinttal támogatta a Parkinson-kór kutatását. Egyre romló állapota miatt már csak tolókocsival vagy támogatva képes közlekedni, de a helyzetet a mai napig képes humorral és öniróniával kezelni, ami igazi példaképpé tette őt.
Most, hogy felidéztük az életútját, itt az ideje a játéknak. Összegyűjtöttük a legnagyobb filmeket, amelyekben Michael J. Fox szerepelt. A kvízből kiderül, mennyire emlékszel a sztár filmes szerepeire. Indítsd be a képzeletbeli DeLoreant, és mutasd meg, mit tudsz!
Az alábbi videóból kiderül, kit nem akar látni Michael J. Fox a temetésén:
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