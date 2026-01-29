„B*ssza meg a Parkinson!” – Michael J. Fox visszatért a képernyőre: szem nem marad szárazon tőle!

Kevés tragikusabb pályafutást tudnánk felidézni Hollywood históriás könyvéből, mint amilyen a Vissza a jövőbe-filmek Marty McFly-jának jutott. Mindenkit lesokkolt, mikor a 80-90-es évek egyik legforróbb filmsztárja, Michael J. Fox 1998-ban kiállt a világ elé, és bevallotta, hogy már hét éve Parkinson-kórral küzd. A rendkívül súlyos idegrendszeri betegség egyre durvább befolyással bírt Fox mindennapi életére és színészi készségeire is egyaránt, a kerekesszékbe kényszerülő sztárnak pedig 2020-ban, 58 évesen meg kellett hoznia élete legnehezebb döntését: vissza kell vonulnia. Utolsó felbukkanása a képernyőkön a Diane védelmében című sorozatban történt immár hat évvel ezelőtt, és úgy tűnt, Foxot már soha többé nem láthatják rajongói semmiben sem, ám erre most rácáfolt.

Michael J. Fox ismét a képernyőkön (Fotó: Ron Adar)

Michael J. Fox szerint kapja be a Parkinson

Annak ellenére, hogy az élet milyen kegyetlenül elbánt mindenki Marty-jával, Michael J. Foxot egy percig sem hagyta el a remény, és a keserves pillanatokon mindig humorral igyekszik átlendülni.

A Michael J. Fox-filmek és sorozatok rajongóinak legnagyobb örömére pedig erre most a képernyőkön is láthatunk példát, hiszen közel hatéves hiátust megtörve Fox visszatért a színészethez. Ehhez pedig Harrison Ford, valamint az Így jártam anyátokkal című romkomból ismert Jason Segel közös, Apple TV-n futó sorozata, a Direkt terápia 3. évada szolgáltatott porondot számára.

A Direkt terápia már a 3. évadánál jár (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A tragikomédia legfrissebb epizódjában Michael J. Fox betegségére reflektálva pont egy Parkinson-kórral küzdő beteget alakít, aki Ford karakterének segít lelkileg megbirkózni ezzel a kegyetlen kórral. A két legendának több közös jelenete is van a Direkt terápia új részében, és ember legyen a talpán, akiből nem törnek elő patakokban a könnyek, mikor azt hallja például Fox szájából, hogy:

B*ssza meg a Parkinson!

Az Oscar-gálán is izgulhat Michael J. Fox

Noha a képernyőn hús-vér valójában hat évig nem láthattuk, a hangját azért néha hallatta Michael J. Fox az elmúlt esztendőkben. Tavaly például igent mondott a Zootropolis 2. című állatos animációs film felkérésére, hogy egy Michael J. nevű rókának adja a hangját, mellyel mindenki arcára mosolyt csalt.