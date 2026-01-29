„B*ssza meg a Parkinson!” – Michael J. Fox visszatért a képernyőre: szem nem marad szárazon tőle!

Kevés tragikusabb pályafutást tudnánk felidézni Hollywood históriás könyvéből, mint amilyen a Vissza a jövőbe-filmek Marty McFly-jának jutott. Mindenkit lesokkolt, mikor a 80-90-es évek egyik legforróbb filmsztárja, Michael J. Fox 1998-ban kiállt a világ elé, és bevallotta, hogy már hét éve Parkinson-kórral küzd. A rendkívül súlyos idegrendszeri betegség egyre durvább befolyással bírt Fox mindennapi életére és színészi készségeire is egyaránt, a kerekesszékbe kényszerülő sztárnak pedig 2020-ban, 58 évesen meg kellett hoznia élete legnehezebb döntését: vissza kell vonulnia. Utolsó felbukkanása a képernyőkön a Diane védelmében című sorozatban történt immár hat évvel ezelőtt, és úgy tűnt, Foxot már soha többé nem láthatják rajongói semmiben sem, ám erre most rácáfolt.
Annak ellenére, hogy az élet milyen kegyetlenül elbánt mindenki Marty-jával, Michael J. Foxot egy percig sem hagyta el a remény, és a keserves pillanatokon mindig humorral igyekszik átlendülni.
A Michael J. Fox-filmek és sorozatok rajongóinak legnagyobb örömére pedig erre most a képernyőkön is láthatunk példát, hiszen közel hatéves hiátust megtörve Fox visszatért a színészethez. Ehhez pedig Harrison Ford, valamint az Így jártam anyátokkal című romkomból ismert Jason Segel közös, Apple TV-n futó sorozata, a Direkt terápia 3. évada szolgáltatott porondot számára.
A tragikomédia legfrissebb epizódjában Michael J. Fox betegségére reflektálva pont egy Parkinson-kórral küzdő beteget alakít, aki Ford karakterének segít lelkileg megbirkózni ezzel a kegyetlen kórral. A két legendának több közös jelenete is van a Direkt terápia új részében, és ember legyen a talpán, akiből nem törnek elő patakokban a könnyek, mikor azt hallja például Fox szájából, hogy:
B*ssza meg a Parkinson!
Noha a képernyőn hús-vér valójában hat évig nem láthattuk, a hangját azért néha hallatta Michael J. Fox az elmúlt esztendőkben. Tavaly például igent mondott a Zootropolis 2. című állatos animációs film felkérésére, hogy egy Michael J. nevű rókának adja a hangját, mellyel mindenki arcára mosolyt csalt.
A mozi pedig nemcsak anyagilag számított sikernek, hanem még a kritika elismerését is elnyerte. Sőt, ahogy az múlt héten kiderült, még Oscar-díjra is jelölték a legjobb animációs film kategóriájában, így nem elképzelhetetlen, hogy március 15-től Michael J. Fox renoméját egy aranyszobrocskával kitüntetett alkotás ékesíti majd.
