Michael J. Fox állapota egyre rosszabb: már állni is nehezen tud

Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan oldalán jelent meg a US Open 2025-ön, ahol láthatóan már állni is alig bírt a betegsége, a Parkinson-kór miatt. A Vissza a jövőbe sztárja mégis erőt vett magán, csak hogy feleségével közös képet tudjon készíteni.
Michael J. Fox állapota egyre súlyosbodik. A 64 éves színész mégis úgy döntött, hogy feleségével, Tracy Pollan-nel együtt ellátogat a US Open 2025-re. A Vissza a jövőbe sztárjának megjelenése pedig különösen megható volt, hiszen a Parkinson-kór miatt egyre nehezebben mozog, mégis vállalta a nyilvános szereplést, hogy együtt ünnepelhesse a sport és az összetartozás erejét. Az esemény egyik legszebb pillanata pedig egészen biztosan az volt, amikor Fox felállt a kerekesszékből, hogy úgy tudjon közös képet csináltatni a feleségével, hogy közben mellette áll. A megható jelenetet le is videózták és vírusként terjedt el az interneten. A rajongók pedig egyöntetűen tiszteletüket fejezték ki a Vissza a jövőbe Marty McFly-ja előtt, aki még ilyen súlyos helyzetben is másokat helyez maga elé.
De a 64 éves színész nem hiába ilyen elkötelezett kedvese mellett. Tracy Pollan ugyanis nemcsak ezen az eseményen, hanem az élet minden területén hűséges társa Michael J. Fox-nak. A 65 éves színésznő az apák napján közzétett Instagram-bejegyzésében ritka családi fotókat osztott meg, és azt írta a férjének, hogy:
Kezdettől fogva fantasztikus apa vagy!
A bejegyzés hatalmas sikert aratott, és a 64 éves színész megható kommenttel reagált is rá:
A bolygó legszerencsésebb embere vagyok. Annyira szeretlek benneteket, hogy beleszédülök.
Michael J. Fox 1991-ben, mindössze harmincévesen tudta meg, hogy Parkinson-kórban szenved. 1998-ig titkolta a nyilvánosság előtt, attól tartva, hogy elveszíti a rajongók bizalmát. Azóta viszont rendíthetetlenül küzd nemcsak a saját egészségéért, hanem a sorstársaiért is. A Vissza a jövőbe sztárja létrehozta a Michael J. Fox Foundation nevű alapítványt is, amely a Parkinson-kór kutatásának egyik legnagyobb támogatójává vált. Fox alapítványa minden évben megrendezi az 'A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s' nevű jótékonysági gálát. Az idei gála november 15-én szombaton lesz megrendezve New Yorkban.
