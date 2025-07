40 éve száguldott Vissza a jövőbe a szuper DeLorean

Marty, Doki és a DeLorean. A Vissza a jövőbe film 40 évvel ezelőtt robbant be a mozikba, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend tévében és streamingen egyaránt. A szuperautóval a nyolcvanas évekből az ötvenes évekbe visszarepülő páros sztorija mára klasszikus lett. A filmből soha nem készül folytatás, amíg az alkotók élnek, azonban a színészethez hamarosan visszatérő Parkinson-kórral küzdő Michael J. Fox gitárját továbbra is nagy erőkkel keresik az alkotók. A popcorn-mozik egyik legjobbja két folytatást kapott, továbbá megannyi érdekes legenda fűződik a forgatásához.

A Vissza a jövőbe történelemet írt (Fotó: ZUMA Press)

15 érdekesség a Vissza a jövőbe című filmről

A stúdió nem nyomta meg annyira a tollat, ugyanis féltek a bukástól, ezért csak 19 millió dollárt adtak a szuperprodukcióra. Összehasonlításképpen az 1976-os, vagyis 9 évvel korábbi Supermanre 55 milliót vertek el, ami olyan, mintha egy már megfizethetetlen Leonardo DiCaprio filmre adtak volna pénzt a producerek.

A filmet a producerek egy nagy rakás vacaknak gondolták. Negyvennégyszer utasították el, mire hajlandóak voltak Robert Zemeckis-nek pénzt adni a forgatásra.

Az Universal fejese rossznak tartotta a film címét, szerinte a "Space Man From Pluto" néven kellett volna bemutatni az alkotást vagy Űrember a Plutóról, utalva egy földönkívülis viccre. Szerinte senki nem nézett volna meg a nyolcvanas években egy olyan filmet, amiben benne van a jövőbe szó. Steven Spielberg lépett közbe és producerként kiharcolta az eredeti címet.

Michael J. Fox néha 20 órát dolgozott egy nap (Fotó: ZUMA Press)