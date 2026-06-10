Felismered a balatoni kikötőket régi fotókon? Csak a vérbeli nyaralók találják el mindet

Idézd fel a régi nyarak hangulatát a legszebb archív felvételekkel.

Teszteld a helyismereted a nyolc ikonikus balatoni helyszínt bemutató kvízben.

Bizonyítsd be, hogy igazi szakértő vagy, és szerezd meg a maximális pontszámot.

A Balaton mindannyiunk számára mást jelent. A gyerekkori lángosozások illatát, a part menti séták hangulatát, vagy a vitorlások és utasszállító hajók látványát. Ez a különleges kvíz most visszarepít az időben, egy olyan korszakba, amikor a Balaton még egészen más arcát mutatta, mint amit napjainkban megszokhattunk.

Nosztalgikus időutazásra hívunk ebben a balatoni kvíz összeállításban.

Fotó: Fortepan / Szalontai Tamás

Időutazás a magyar tenger partján: indulhat a balatoni kvíz?

Fantasztikus archív fotók segítségével most próbára teheted a vizuális memóriádat és a helyismeretedet ezzel a balatoni kikötők kvízzel. Vajon felismered a mólókat, kikötőket a partvonalak ívéből vagy egy jellegzetes épületből? Ez a kvíz kifejezetten azoknak készült, akik vérbeli nyaralónak vallják magukat. Készülj fel, mert néhány helyszín teljesen átalakult az évtizedek során, így alaposan meg kell vizsgálnod a részleteket.

Induljon a nosztalgikus játék, mutasd meg, hogy mennyire ismered a Balaton kikötőit!