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Felismered a balatoni kikötőket régi fotókon? Csak a vérbeli nyaralók találják el mindet

Felismered a balatoni kikötőket régi fotókon? Csak a vérbeli nyaralók találják el mindet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 10:45
retrókikötőknosztalgiakvíz
Idézd fel a magyar tenger aranykorát, és teszteld a tudásod ezzel a nosztalgikus időutazással. Készen állsz a kihívásra? Nézd meg a kvíz csodás archív felvételeit, és találd el, melyik mólónál járunk éppen!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Idézd fel a régi nyarak hangulatát a legszebb archív felvételekkel.
  • Teszteld a helyismereted a nyolc ikonikus balatoni helyszínt bemutató kvízben.
  • Bizonyítsd be, hogy igazi szakértő vagy, és szerezd meg a maximális pontszámot.

A Balaton mindannyiunk számára mást jelent. A gyerekkori lángosozások illatát, a part menti séták hangulatát, vagy a vitorlások és utasszállító hajók látványát. Ez a különleges kvíz most visszarepít az időben, egy olyan korszakba, amikor a Balaton még egészen más arcát mutatta, mint amit napjainkban megszokhattunk.

balatoni kvíz Balatonlelle hajóállomás archív fotó
Nosztalgikus időutazásra hívunk ebben a balatoni kvíz összeállításban.
Fotó: Fortepan / Szalontai Tamás

Időutazás a magyar tenger partján: indulhat a balatoni kvíz?

Fantasztikus archív fotók segítségével most próbára teheted a vizuális memóriádat és a helyismeretedet ezzel a balatoni kikötők kvízzel. Vajon felismered a mólókat, kikötőket a partvonalak ívéből vagy egy jellegzetes épületből? Ez a kvíz kifejezetten azoknak készült, akik vérbeli nyaralónak vallják magukat. Készülj fel, mert néhány helyszín teljesen átalakult az évtizedek során, így alaposan meg kell vizsgálnod a részleteket.
Induljon a nosztalgikus játék, mutasd meg, hogy mennyire ismered a Balaton kikötőit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik balatoni kikötő látható ezen a régi képen?

Nézd meg a retró Balatont videón is:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu