Kvíz: te felismered a legnagyobb autómárkákat kizárólag az emblémájuk alapján?

Kvíz: te felismered a legnagyobb autómárkákat kizárólag az emblémájuk alapján?

autómárka
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 14:15
emblémaautókvíz
Az utcákon gyakran láthatod az autók népszerű emblémáit, de tudod, hogy mely márkákat jelölik? Ebből az autós kvízből most kiderül!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Néhány autós embléma ikonikus, mások kevésbé ismertek. A különböző kocsimárkáknak az évtizedek alatt jelentősen, egyesek brandeknek pedig többször is teljesen megváltozott a logója az alapításuk óta. Te felismered a Volkswagen, az Audi és a Hyundai hivatalos logóját? A Subaru, valamint az Infiniti emblémája sem fogna ki rajtad? Ha a válasz igen, akkor bátran láss neki ennek az autós kvíznek! 

Autós kvíz, Férfi egy autó kormányához nyúl az ablakból
Néhány autós embléma ikonikus, mások kevésbé ismertek – te mindet felismered autós kvízünkből?
Fotó: Karkhut /  Shutterstock 

Autós kvíz: ismerd fel a legnagyobb márkák emblémáit

Az utcán közlekedve sokan vannak, akik már csukott szemmel is felismerik az autók hűtőrácsán vagy motorháztetőjén található márkajelzéseket, és egyből rávágják, hogy melyik autómárka emblémája látható az adott kocsin. Ez a kvíz mindenkinek szól, akinek egy kicsit is jó a memóriája és konyít az autókhoz. Te hány logót ismersz fel ebben a kvízben a 10-ből? Derítsd ki most!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Kezdjük egy könnyűvel! Melyik autómárka logója látható a képen?

Íme egy videó a világ 100 legjobb autómárkájáról: 

