Kvíz: te felismered a legnagyobb autómárkákat kizárólag az emblémájuk alapján?

Néhány autós embléma ikonikus, mások kevésbé ismertek. A különböző kocsimárkáknak az évtizedek alatt jelentősen, egyesek brandeknek pedig többször is teljesen megváltozott a logója az alapításuk óta. Te felismered a Volkswagen, az Audi és a Hyundai hivatalos logóját? A Subaru, valamint az Infiniti emblémája sem fogna ki rajtad? Ha a válasz igen, akkor bátran láss neki ennek az autós kvíznek!

Néhány autós embléma ikonikus, mások kevésbé ismertek – te mindet felismered autós kvízünkből?

Fotó: Karkhut / Shutterstock

Autós kvíz: ismerd fel a legnagyobb márkák emblémáit

Az utcán közlekedve sokan vannak, akik már csukott szemmel is felismerik az autók hűtőrácsán vagy motorháztetőjén található márkajelzéseket, és egyből rávágják, hogy melyik autómárka emblémája látható az adott kocsin. Ez a kvíz mindenkinek szól, akinek egy kicsit is jó a memóriája és konyít az autókhoz. Te hány logót ismersz fel ebben a kvízben a 10-ből? Derítsd ki most!